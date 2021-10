La comunidad que lucha por darle sombra a Playas

Jorge De la A, de 70 años, lleva cuatros años regando las plantas y árboles que sembró frente a su casa en la avenida Sixto Chang, en Playas (General Villamil). Se levanta a las 06:00 y las revisa para ver si alguna plaga le ha caído. Sus esfuerzos han dado sus frutos. Los árboles crecen y las plantas ornamentales dan flores y rosas que llenan de color esa arteria de nueve cuadras que, tras la unión y apoyo de los vecinos, hoy luce arborizada.

Ya sus parterres centrales, que antes solo eran materia gris, ahora tienen vida.

“Cuando inicié con este proyecto, recuerdo haber gastado algo más de $ 60 en comprar las plantas, luego les hice un cerco de caña para protegerlas de los animales, no quería que se destruyan. No quería que nadie las destruya”, dice De la A, emocionado; y sobre todo satisfecho, pues hay calles aledañas que han iniciado a replicar el proyecto.

En la avenida Pedro Menéndez Gilbert, por ejemplo, un grupo de amigos del barrio central se unió para arborizar cinco cuadras, desde las calles 24 de Septiembre hasta la 9 de Octubre. A diferencia del primer vecindario, a esta los habitantes le colocaron bancas de cerámica en los parterres que fueron además pintados.

Este es el escenario actual en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en Playas. Néstor Mendoza

“Todo lo hicimos con autogestión”, recuerda Pilar Alvarado, quien lideraba el grupo de vecinos al que han denominado ‘Grupaso’; que se ha encargado de arborizar cinco de las diez cuadras que integran el barrio. Ahora, de a poco, continúan adquiriendo más especies para continuar con el proyecto.

Playas tiene un 50 % de arborización urbana y se está creando pulmones en todos los barrios. Karen Lindao.

directora de control Ambiental.

En la avenida Jaime Roldós Aguilera, paralela al malecón, Paco Mieles asimismo ha sembrado palmeras a lo largo de tres cuadras que están alejadas de la zona comercial. “Mi calle es una vía turística, pero estaba un tanto seca, por eso decidí embellecerla. Quiero que sea linda, que cuando el peatón, sea local o turista, se sienta feliz de estar caminando por esta zona”, precisó.

Iniciativa. El proyecto de sembrar continúa con fuerza en los tres barrios del cantón. Néstor Mendoza

Todos los procesos de la siembra de árboles, palmeras y plantas ornamentales, si bien casi en su totalidad se han llevado a cabo por gestión de los moradores, han contado con el apoyo de oenegés locales, que ahora han sido fortalecidas por el Cabildo, sobre todo en el cuidado. Lamentablemente, estas áreas verdes han sufrido también daños, por lo que la comunidad hace un llamado a tener conciencia y cuidado.

En los tres puntos, algunas de las especies fueron destruidas por transportistas que, por rebasar o estacionarse en sitios indebidos, las tumbaban con los vehículos, detalla Jorge Sánchez, presidente del proyecto Planeta Verde y miembro del Programa Adopta un árbol.

Karen Lindao, ingeniera agropecuaria y directora de la unidad de Gestión y Control Ambiental del Cabildo, dice que han adquirido ya plántulas para reforzar la forestación de las diferentes avenidas y barrios con el apoyo de la Prefectura del Guayas. El Municipio próximamente tendrá un vivero con plantas endémicas como cascoles, guayacanes, algarrobos, que son plantas de zona seca que no tienen problemas de mantenimiento. En la avenida Pedro Menéndez Gilbert y la 15 de Agosto ya se han sembrado algunas variedades como guayacán, negro y rosado, y jaboncillos. Algunas están en ciclo de desarrollo.

Noris Bravo, siembra arboles ornamentales en el malecón. Néstor Mendoza

Un árbol en la ciudad es un tesoro, pero muchos no lo saben lamentablemente.



Jorge De la A

habitante de la avenida Sixto Chang

Para la ciudadanía, que en Playas se esté adoptando la idea de tener más pulmones y ser un balneario verde, es gratificante. Lamentan el hecho de que las autoridades hayan decidido recién pensar en iniciativas de este tipo, cuando vieron que la comunidad trabajaba por un tema tan importante, hace énfasis la residente Lourdes Mera, del cantón. “Si hace algunos años, los alcaldes y su equipo de trabajo hubiesen pensado en este escenario, Playas sería distinta. Aquí, incluso hasta hace poco, los funcionarios no priorizaban estos temas. Me alegra tanto que la comunidad haya decidido dar no solo el paso, sino que el ejemplo. Hoy todos necesitamos respirar. Que tengamos mar, que seamos un balneario, no quiere decir que no queramos ser verde”, añadió.

Hecho. Inicio de plantación de arboles en la avenida 15 de Agosto. Esta acción es ejecutada por el Cabildo. Néstor Mendoza

Teniendo en cuenta las plagas que han atacado a los árboles de cantones aledaños, como Guayaquil, los ciudadanos piden que se analice el estado de los árboles patrimoniales del cantón, como el ceibo que se levanta en el parque infantil en pleno centro, o la acacia roja ubicada en la Plaza Cívica. “Son árboles que se acercan o tienen más de cien años, no hay que esperar a que mueran. Ya vemos lo que ha pasado en ciudades vecinas. Exhorto a que la Alcaldía empiece a realizar este trabajo”, sentenció la guayaquileña Carla Ledesma, quien vacaciona cada año en el lugar.

Tenemos el mejor clima del mundo que debemos fortalecer con la arborización, que se comenzó con iniciativa privada. Jorge Sánchez, director de Planeta Verde.