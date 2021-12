Luego de cuatro meses de EXPRESO haber publicado cuál es la realidad que viven los residentes de la ciudadela La Victoria, en Playas, un vecindario ubicado a escasos metros del mar, uno de los más importantes del cantón, pero en completo estado de abandono; el alcalde Dany Mite, quien no respondió a los cuestionamientos realizados por este Diario respecto al tema en ocasiones anteriores, finalmente dijo que hará frente a esta problemática que agobia y tiene harta a su comunidad.

Es una ciudadela residencial, la más antigua de Playas, pero no tiene aceras y sus aguas negras se desbordan sobre calles polvorientas y enfangadas.



La ciudadela tiene sus calles repletas de tierra, y en ella no hay alcantarillado, parterres o aceras amigables, ni las suficientes áreas verdes. De hecho, hasta los árboles patrimoniales están rodeados de aguas negras que se desbordan... Y frente a ello Mite, que ha reconocido que La Victoria necesita “atención prioritaria”, dice que en el primer trimestre de 2022 empezará las obras de alcantarillado y, a la par, asfaltará las calles.

El 10 de diciembre de este año precisó a EXPRESO que definirá la fecha en la que se ejecutarán las obras. Ese día se aprobará el presupuesto y, una vez confirmado, subirá el proyecto al portal de obras públicas.

“Vamos a realizar este trabajo por fases, ya contamos con una planificación bosquejada. Sin embargo, soy enfático en decir que el asfaltado no lo haremos en su totalidad, en todas las calles; porque nuestros recursos, que son pocos, de apenas 180.000 dólares mensuales, no nos alcanzan. En la pandemia, nuestros recursos asignados por el Gobierno fueron recortados en casi el 60 %. No pudimos, por lo tanto, ejecutar las obras que quisimos”, justificó; al señalar que apenas el 30 % de las vías serán las que se pavimentarán.

La Victoria solo tiene un 5% de alcantarillado, mientras que el asfaltado es mínino. Apenas una calle que se enlaza a la segunda etapa del malecón tiene la obra.

Vecinos. Se han organizado para, en conjunto, exigir atenciones inmediatas. No van a permitir que La Victoria se pierda, advierten. CHRISTIAN VASCONEZ

“Haremos un estudio previo para decidir cuáles se intervendrán con inmediatez. Iniciaremos con las más transitadas, como Las Palmas. Lo que falta lo hará la administración que venga, nosotros dejaremos las bases”, dijo. En esta arteria, como publicó EXPRESO, hay viviendas patrimoniales que pertenecen a familias incluso de otras provincias; pero que por el estado de abandono del vecindario evitan ir al lugar a vacacionar, simplemente porque el escenario en el que viven es deprimente.

La obra la haré, no se trata de promesas. Los trabajos los iniciaré y dejaré listas las bases para que la administración que venga continúe la intervención.

Dany Mite,

​alcalde de Playas

Para el ciudadano José Rodríguez resulta vital que la Alcaldía cumpla con los tiempos previstos para empezar a recuperar la ciudadela. “Esta es residencial, la más antigua del balneario. Se conecta con el mar, tiene áreas lindas. Lamentablemente está abandonada y carece de servicios”, agregó.

La residente Olga Vanoni, quien comparte la opinión, exige que Mite finalmente se reúna con ellos para socializar lo prometido. “Hemos enviado tantos comunicados, pero nunca hemos tenido respuestas. Ahora que se habla de proyectos, necesitamos conocerlos. Saber qué harán, cuándo, no queremos postergaciones. Nos interesa además saber qué va a pasar con otros problemas que nos aquejan”, sentenció.

A La Victoria, la falta de iluminación, de aceras, parterres y rampas, además de la inseguridad que experimentan, son otros problemas que los aquejan. De hecho, el bosque, que se encuentra en pleno corazón del barrio, sirve de refugio a delincuentes y consumidores de drogas.

Inseguridad. En el bosque de La Victoria, que sirve de pasadizo para llegar al mar, hay colchonetas y ropa, además de botellas, a lo largo de la ruta. CHRISTIAN VASCONEZ

No obstante, frente a dos problemas puntuales, como son la inseguridad y la escasa iluminación, Mite señala que los moradores deben trasladar sus peticiones a la Policía y la Corporación Nacional de Electricidad. Pero para las familias, esa respuesta no refleja apoyo ni cambios. “Lo hemos hecho, aquí se sabe cómo vivimos y cómo sufrimos, pero nadie nunca hace nada y eso desespera. En La Victoria, las autoridades se han burlado de nosotros”, coinciden los habitantes.