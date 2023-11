El malecón de Playas se convirtió en escenario de sicariato en medio de turistas

Playas. Las personas no podían creer lo sucedido en pleno centro.

Dos hombres fueron acribillados a tiros, mientras se encontraban viendo un partido de indor que deportistas locales suelen jugar en las noches en la cancha del parque infantil, que está ubicado en la avenida Jaime Roldós Aguilera y la calle 8 y Malecón, pleno centro turístico de Playas

El doble crimen ocurrió a las 21:00 de esta sábado 11 de noviembre, ejecutado por dos hombres que llegaron en una moto y dispararon contra la humanidad de dos ciudadanos que se encontraban en las gradas de la cancha; uno de ellos quedó tendido entre las gradas y el otro salió corriendo, pero fue alcanzado por los asesinos que lo mataron con varios disparos, cuyo cuerpo cayó a los pies de los turistas que paseaban por el lugar, frente a un local de ventas de empanadas.

La balacera llenó de pánicos a quienes paseaban, comían, compraban y descansaban sentados en el parque, quienes salieron corriendo, buscando refugio en los locales comerciales, mientras que otros corrían por las calles, gritando “nos matan… nos matan… corran”.

Las personas que estaban en el malecón corrieron hacia la playa, algunos con niños en los brazos.

Algunos locales y un hotel que está en esta avenida cerraron sus puertas y las calles comenzaron a quedar vacías, aunque pasado algunos minutos del hecho, la gente volvió a salir.

En medio de lo momentos de terror la gente se preguntaba, dónde está la policía, donde están los militares.”Los delincuentes se dieron el lujo de matar a dos personas, delante de tanta gente, en pleno parque, y no hubo nadie quien los detenga, porque no había un solo policía en el lugar” dijo un turista que por su seguridad prefirió no revelar su nombre, sin embargo, la sensación de inseguridad y terror es evidente entre los moradores y turistas de Playas.

