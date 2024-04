El comercio ‘enciende’ su oferta y creatividad contra los apagones

No solo con generadores se aplaca el efecto. Se vende ventiladores y lámparas recargables o solares y hasta hielo seco

Los cortes de electricidad no solo están cambiando la rutina diaria de las personas, sino la forma de utilizar ciertos artefactos básicos. Y ese cambio llega de la mano de la oferta del mercado que, en plena emergencia eléctrica, ha sabido reaccionar y poner en las perchas una variedad de productos que no requieren de energía eléctrica. La mayoría de generadores, ventiladores, lámparas y linternas, que se importan desde China, se venden a precios que aún se muestran asequibles.

Tras cuatro días de haberse decretado el regreso de los apagones en el país, las personas volvieron a salir ayer al centro de Guayaquil en búsqueda de artefactos que puedan usar sin electricidad. En ese sentido, los generadores eléctricos siguen siendo la primera demanda. Son máquinas que, con el uso de combustible y según su nivel de potencia, permiten encender desde focos hasta neveras y acondicionadores de aire, o incluso aparatos de tipo industrial.

Sandra Guaicha visitó ayer varias ferreterías de la ciudad para cotizar un generador que le permitiera poner a operar dos máquinas bordadoras, pues los largos cortes de electricidad están retrasando la entrega de los uniformes que junto a su esposo debe confeccionar. “Nosotros tenemos que entregar 500 uniformes diarios, pero con estos apagones no estamos logrando hacer ni la mitad”, decía mientras facturaba un generador de 8.500 watts en 824 dólares, con la esperanza de solucionar este problema.

1. Generadores. En Ferretería León, días atrás un generador costaba $ 113, pero hoy en día los más baratos están en $ 265. Gerardo Menoscal / Expreso

Robin Torres, encargado de ventas en la Ferretería León, contó que en el mercado es posible hallar generadores más baratos. En su caso, dijo, tienen los de 265 dólares (1.200 watts), que máximo permiten prender una nevera, focos y un ventilador. La capacidad, aclaró, es lo que determina qué tipo de artefacto permite encender.

Pero la búsqueda no solo está puesta en otro tipo de fuentes de energía, sino en aquellos aparatos que cumplen una función básica sin necesidad de recurrir a la corriente eléctrica. De estos existen alternativas más baratas, como los ventiladores portátiles que funcionan con recarga o luz solar. En Efeeme, durante los primeros tres días de apagones llegaron a vender hasta 400 unidades por día. Mildred Mora, administradora del local ubicado en el centro comercial Albán Borja, explicó que cargándolos por tres horas pueden llegar a funcionar hasta cinco horas. La masiva demanda ha hecho que este tipo de ventiladores, algunos con luz led incluida, se agoten. No obstante, dijo que continúan vendiendo ventiladores más pequeños y personales, a costos que están entre los 8 y 12 dólares.

Las altas temperaturas registradas en el país llevan a los consumidores a buscar alternativas para aplacar la ola de calor, coincidió Karla Torres, jefa de compra de Kitton. Eso hizo que su oferta de ventiladores se acabara en cuestión de días. No obstante, ante la insistencia de los clientes, aseguró que han debido usar la creatividad para ofrecer otras opciones.

Adaptación. En Kitton tienen alternativas para operar artefactos. Gerardo Menoscal / Expreso

Este comercio promociona los arrancadores auxiliares, artefactos recargables que se utilizan para ayudar a encender un vehículo. Se los vende a 90 dólares e incluyen una linterna y un puerto USB que permite cargar celulares o computadoras, pero también la posibilidad de (usando un adaptador que cuesta desde $ 32) enchufar aparatos eléctricos de hasta 110 voltios, como un ventilador, olla arrocera, air fryer o licuadora. “Este artículo más o menos se demora tres horas en cargarse y durará según el uso y lo que se conecte. Un ventilador se puede usar hasta por cuatro horas”.

Pero si de contrarrestar el calor se trata, en Efeeme tienen un artefacto que (usando agua helada o hielo) llega a funcionar como un mini acondicionador de aire. Se carga en dos horas y dura de cuatro a seis. Su costo es de 22 dólares.

Los reguladores y protectores de voltaje también tienen una demanda fuerte. Por día, según Torres, en Kitton venden hasta 500, “eso significa hasta un 1.000 % más si se lo compara con cualquier día ordinario”. Estos cuestan desde 7 hasta 47 dólares.

Pero la oferta del mercado va más allá. En época de apagones, hay negocios que sufren también las consecuencias, como los que requieren manejar cadenas de frío para conservar productos congelados y proteínas. En ese sentido, se ha disparado un 100 % la demanda de hielo seco, algo poco usual, comentó Jhonny Espinoza, uno de los grandes distribuidores de la ciudad. “En un día cualquiera vendíamos hasta una tonelada, hoy hasta dos”. La oferta, aclaró, podría ser mayor, pero este mercado tampoco se abastece, pues generar este tipo de oferta tampoco es tan sencillo, debido a factores como la disponibilidad de la materia prima y la misma electricidad, pues para fabricarlo se requiere energía.

Hay temor por escasez y altos precios

La demanda de ciertos productos es tan fuerte que ya empieza a haber escasez. Para algunos consumidores esto es preocupante porque, sin electricidad, esta oferta se convierte en productos de primera necesidad. De ahí que se preguntan qué hacen las autoridades para controlar que intermediarios no acaparen la oferta (con el fin de revenderlos), generando escasez y elevación de precios. EXPRESO consultó a Gonzalo Ortega, intendente del Guayas, sobre este tema. No obstante, él aclaró que su entidad “no puede entrar a regular precios de ese tipo de productos que no están dentro de nuestra competencia. Si existe especulación, se debería acudir a la Defensoría del Pueblo”, aclaró.

