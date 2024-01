Noboa presenta planos de las nuevas cárceles, pero no se puso la "primera piedra"

No se puso la primera piedra y tampoco se explicó el porqué no se lo hizo. El presidente Daniel Noboa apareció en un audiovisual compartido por la Secretaría de Comunicación, para decir que aprobó los diseño de las nuevas megacárceles de seguridad, las mismas que hasta una semana se enfatizó que no se iba a posponer su construcción.

La fecha de inicio de la obra estaba planificada para el 11 de enero de 2024 y que la ceremonia iba a ser en la provincia amazónica de Pastaza y que otra de ellas iba a ser en la provincia costera de Santa Elena.

No se precisó tampoco sobre el costo de su construcción, los terrenos en donde se iba a construir y en si también en 10 meses a partir de la fecha de inicio de edificación iban a estar listas para usarse.

Presentación. En algo más de minuto y medio de los tres de la presentación, se observó el posible modelo de las nuevas cárceles. captura de video

El material compartido por la Secretaría de Comunicación tiene una duración de más de tres minutos, la mitad corresponde a la visualización de la maqueta digital de cómo serán las futuras prisiones. Luego de ello, intervino el jefe de Estado para señalar las características de las mismas.

"Hoy presento los diseños aprobados para la realización de los centros de privación de libertad en Pastaza y Santa Elena que van a contar con: módulos de súper máxima y máxima seguridad, inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo; triple seguridad perimetral, autogeneración eléctrica, sistema de tratamiento de aguas, construcción blindada, guardias sin rostros; y licencias y permisos ambientales" resaltó el primer mandatario.

En su declaración aprovechó para agradecer las muestras de respaldo de parte de la ciudadanía y enfatizó que es el "inicio de un urgente saneamiento" de las prisiones que han estado controladas por las mafias y que no va a dejar que un grupo de terroristas "detengan al país".

Pero también se refirió a la violencia y crímenes ocurridos en las últimas horas para sostener que el plan Fénix se está ejecutando con la Policía Nacional y militares pero que "los desmanes en las cárceles y en las calles es la respuesta clara del temor de los criminales a las políticas de seguridad implementadas".

