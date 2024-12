Tres problemas ponen en duda los contratos de Progen

De los más de 1.000 megavatios (MW) de potencia de emergencia que el Gobierno ha anunciado que comprará o alquilará para hacer frente a la grave crisis energética que atraviesa el país, que ha llevado a tener cortes de luz de hasta 14 horas, solo 100 MW están operando: los dela barcaza turca de Karpowership.

Debían incorporarse 150 MW de las centrales térmicas Quevedo (50), el 5 de noviembre, y Salitral (100), el 30 de noviembre, correspondientes a dos contratos suscritos con la empresa estadounidense Progen. Sin embargo, ninguna de las dos está operativa.

Este es el primer problema de los polémicos contratos con Progen. La entrada en operación de ambas centrales está retrasada más de un mes en el caso de Quevedo, y 16 días en el de Salitral. Todavía deben llegar al país seis turbinas adicionales y demás equipos esenciales (tablero de control, transformadores, entre otros)para el funcionamiento de las plantas.

La empresa, con sede en Tampa (Florida, Estados Unidos), ha mencionado que ha debido hacer frente a eventos de fuerza mayor, como el huracán Milton. La ministra de Energía (encargada) dijo que Progen ha incurrido en incumplimiento y se le aplicarán las multas correspondientes. “Ya empezó la notificación de incumplimiento, lo he dicho públicamente”, sostuvo Manzano.

El segundo inconveniente tiene que ver con la procedencia de los equipos. La titular encargada de Energía ha mencionado que, en el caso de Salitral, la empresa mandó a manufacturar ciertas partes a China y luego han señalado que fueron fabricadas en Estados Unidos. Por esta razón, no hay una certeza de la procedencia de las partes. “En el caso de Quevedo no existe nada”, declaró Manzano.

“En Salitral, 23 generadores ya están posicionados y los 6 restantes están en pruebas finales antes de su pronto envío a Ecuador. Para Quevedo, equipos complementarios ya están en tránsito marítimo hacia Ecuador, mientras que los generadores contenerizados y otros equipos correspondientes al primer embarque están en nuestra planta de la Florida, ubicada en 600 Prairie Industrial Parkway, Mulberry FL 33860, esperando la verificación técnica”, comunicó ayer la compañía.

Manzano también ha señalado que la empresa había impedido hacer las inspecciones de los equipos. “Les pedimos durante dos meses y nunca contestaron”, agregó. Progen desmintió esta acusación. Según la compañía, desde la firma del contrato el pasado 3 de septiembre, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), la entidad estatal encargada, no ha enviado a su verificadora a la sede de Progen en Tampa, Florida, como estipulaba el procedimiento. Aunque Celec programó la visita para el 12 de diciembre, esta se pospuso al 18 de diciembre del año en curso por motivos de salud del inspector designado. Progen aseguró estar colaborando plenamente para facilitar esta verificación.

El tercer factor es el pago anticipado. En el caso de Salitral, el Estado ecuatoriano, a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), ya pagó casi 70 millones de dólares de los casi 100 millones que cuesta todo el contrato, es decir el 70 %por anticipado.

Las sanciones

Para Luis Alberto Andrade, abogado experto en contratación pública, es posible tomar medidas para corregir los retrasos por parte del contratista, como la aplicación de multas o, en casos extremos, la terminación unilateral del contrato con las respectivas sanciones.

“El Estado no puede aceptar bienes que no cumplan con las especificaciones establecidas. Además, es importante destacar el gran anticipo entregado por el Estado a Progen. Salvo en casos de fuerza mayor, no debería haber justificación para estos retrasos”, argumentó.

Progen se anticipa y advierte que “una posible e irresponsable decisión de terminación unilateral del contrato podría acarrear graves implicaciones legales y financieras para el Ecuador, además de retrasos adicionales”.

