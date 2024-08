La cifra de muertes violentas devela un triunfo a medias

Para el Gobierno es un logro. 4.005 personas han muerto de forma violenta en el país desde el 1 de enero al 21 de agosto de 2024. Significa, 859 víctimas menos que en el mismo período de 2024, según datos de la Policía Nacional del Ecuador, a los que EXPRESO tuvo acceso.

¿Qué hay detrás de estas cifras? “Hemos reducido los índices de violencia en más de un 20 % en casi todas sus formas”, dijo el presidente Daniel Noboa en la Cumbre Latinoamericana de Seguridad, un evento que se realizó el lunes y martes y que contó la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo y la presencia de las delegaciones de 13 países.

Lo dicho por el presidente encierra una verdad a medias. Por un lado, es cierto que hay una reducción de las muertes violentas, pero esto es del 17,6%. Otros indicadores, como las extorsiones, están al alza.

Por otro lado, si se compara con el 2022, que fue el año en el que Ecuador rompió el récord histórico de muertes violentas o si se compara con los años anteriores, las cifras actuales aún son preocupantes. Actualmente la tasa de homicidios es de 21,8 muertes por cada 100.000 habitantes y la proyección hasta diciembre está sobre los 30.

En 2021, que es el año donde hay un repunte de los homicidios, la tasa era de 14 muertos por cada 100.000 personas, en 2022 fue de 28,3 y en 2023 se cerró en 46,26 crímenes.

“La realidad es que la proyección que se nos entregó al Gobierno de Daniel Noboa, es que terminaríamos el 2024 con 11.504 muertes, homicidios intencionales (...) Pero las cosas afortunadamente han podido ser controladas, gracias al propósito firme y acción del presidente Daniel Noboa se logró un impacto fuerte a partir de la declaratoria de un conflicto armado internacional”, dijo Mónica Palencia, ministra del Interior, en el encuentro.

Ecuador no ha salido del riesgo, pues otro dato sobre la violencia en las calles es que en lo que va del año, el 92 % corresponde a asesinatos. Para Mauro Rodríguez, experto en Seguridad, este dato significa que el origen de la violencia son las bandas criminales. “En seguridad debemos analizar las modalidades y motivaciones. Si hay un 92 % de asesinatos, la motivación puede ser muertes por ajuste de cuentas, mientras que si hay un 8 % de homicidios, pueden ser por riñas. Estos últimos se dan por problemas sociales y de convivencia ciudadana. Los primeros están vinculados al crimen organizado, que comienza desde el reclutamiento de sicarios en las barriadas”.

Las cifras que para el Gobierno de Noboa son un logro también revelan la frágil situación del país. De las 26 zonas que la Policía opera constantemente (esto es 24 provincias más Quito y Guayaquil) en 10 hay una reducción de los homicidios, en las 16 restantes el incremento de las muertes va del 1% al 35 %.

La zona donde más ha incrementado la criminalidad es Guayaquil, con 35 %, le sigue Los Ríos, con 13 %; Manabí, con un 12 %; Guayas con 10 %; El Oro, 7%, entre otros.

Las cifras versus los dramas en la calles

En Quito hubo conmoción el pasado fin de semana por una balacera en el sur, que dejó tres personas muertas y dos heridas. Según la Policía, la motivación de este hecho está vinculada con la presencia de bandas organizadas en el sector sur de la urbe.

“Los operativos pueden aumentar, se puede sacar a más militares en las calles, pero en el fondo las causas que originan la violencia no se han tocado y si hay una reducción de las muertes ¿Cuántas están asociadas al incremento de los operativos? ¿Qué pasará cuando no haya más dinero para seguir pagando esos operativos? ¿Qué se está haciendo en barrios para evitar que los menores sean parte de las bandas?”, se pregunta un excomandante de la Policía, quien prefirió no ser citado.

Hasta el 31 de mayo pasado, la Policía Nacional tenía previsto gastar 1.363,3 millones de dólares en el pago de personal en este año. Se trata del rubro más grande en el presupuesto de la Policía. Muchos más que los programas de prevención.

Los secuestros extorsivos al alza

El éxito del presidente Daniel Noboa, quien menciona un 20 % de la reducción de la criminalidad “en todas sus formas”, deja de lado el incremento del 19% de los secuestros extorsivos. Hay otros indicadores que también se deben evaluar: robo a personas, robo de casas, robo de vehículos y accesorios, etc. Un análisis integral solo se puede hacer con las cifras oficiales, pero desde 2022 el portal que se publicaba en el Ministerio del Interior está desactualizado, por lo que la información ya no es pública.

Firma. Los bancos Interamericano de Desarrollo, Mundial y el CAF acordaron en la Cumbre Latinoamericana de Seguridad dar recursos para programas de seguridad.

