Retiro de Sinner deja a Alcaraz a un paso del número uno: opciones en el US Open

El español Carlos Alcaraz, campeón del Masters 1.000 de Cincinnati tras la retirada en la final de Jannik Sinner, se acerca notable y peligrosamente al italiano en la clasificación de la ATP, por lo que existe la posibilidad de que vuelva al número uno del mundo, dependiendo de lo que ocurra en el último torneo del Grand Slam de la temporada, el Abierto de Estados Unidos, del 24 de agosto al 7 de septiembre.

Y es que Sinner sigue a la cabeza de la tabla con 11.480 puntos, contra los 9.590 de Alcaraz. Dicho esto, el italiano tiene que defender los 2.000 puntos tras ganar el pasado año el torneo de Nueva York, mientras que el español tan solo 50.

Cabe mencionar que tras la salida abrupta del torneo de Cincinnati no ha dicho si su dolencia persiste o si irá a Estados Unidos al 100% de sus condiciones.

Mientras eso se define, en la clasificación mundial ATP el alemán Alexander Zverev se mantiene en el podio con 6.230 puntos por delante del estadounidense Taylor Fritz (5.575) y del británico Jack Draper (4.440), en tanto que el serbio Novak Djokovic es séptimo (4.130) y el ruso Karen Khachanov (3.240) irrumpe en el 'top 10' al instalarse noveno; al contrario que el danés Holger Rune (3.050), quien esta semana bajó a la undécima plaza.

El español Alejandro Davidovich (2.185) continúa siendo decimoctavo, justo por delante del argentino Francisco Cerúndolo (2.135), quien subió cuatro puestos, uno más que su compatriota Sebastián Báez, ahora cuadragésimo (1.160), y los mismos que Camilo Ugo (cuadragésimo tercero con 1.123).

Entre las novedades del ranking semana una de las novedades fue el gran progreso que tuvo el también argentino Francisco Comesaña, quien subió diecisiete lugares y se instaló en el puesto 54 (962).

