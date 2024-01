Trabajador de TC: “Buscaron un programa que esté en vivo”

¡Lo lograron! Infundieron el terror en todo el Ecuador y lo hicieron a través de en un programa en vivo, que transmitía noticias de la comunidad en la señal abierta de TC Televisión desde Guayaquil.

Se trató de más de una hora de pánico, en donde se observó a hombres encapuchados con armas, granadas y objetos explosivos que golpearon y sometieron a trabajadores del lugar hasta que se cerró la señal.

“Yo no me movía porque estaba mandando la nota y lo primero que escuchamos es que están robando, salió la nota y de ahí corrí lo más que pude para esconderme, lo mismo trataron de hacer los demás pero no todos lo lograron, algunos fueron retenidos”

Testimonio de una periodista de Tc