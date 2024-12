Tarifas intactas a pesar de los cortes: Usuarios de CNEL EP no entienden el cobro

La ciudadanía asegura que, pese a los cortes de energía programados, en los últimos meses no se han reducido sus planillas.

La falta de luz en los últimos meses ha generado más que inconvenientes en los hogares de Guayaquil; ha desatado una ola de reclamos por parte de los usuarios de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP). Mientras la ciudad se enfrenta a constantes apagones, muchos han notado que sus planillas de luz siguen llegando con montos altos, y algunos incluso reportan incrementos inexplicables. Este desorden en las tarifas ha dejado una sensación de confusión e indignación entre los ciudadanos.

Usuarios consternados por los aumentos inexplicables

La agencia de CNEL EP en La Garzota ha sido el epicentro de las quejas. Lorena Cereceda, una usuaria de Guayaquil, es clara al expresar su descontento: “De 80 dólares exactos, que siempre he pagado, ahora nos sale 120 dólares. ¿Por qué ahora? ¿Es para colaborar con un gobierno que no está sirviendo a su gente? Si hemos tenido tantos cortes, ¿por qué seguimos pagando lo mismo?”, cuestionó indignada. Para ella, la falta de energía en los últimos meses no justifica el aumento en su factura, y se siente frustrada por la falta de explicaciones claras.

A pesar de los constantes cortes, Cereceda asegura que no está dispuesta a cambiar sus hábitos. "Se me dañó la refrigeradora y la televisión, aun cuando subí y bajé los breakers decenas de veces. No sirvió de nada 'arrimar el hombro'. De nada. Dejé de lado hasta la Navidad. Si pago lo mismo, hoy mismo colocaré mi árbol y los foco navideños en toda la casa. Estoy harta", señaló.

El desorden en las tarifas deja a muchos sin respuestas





Carlos Castro, quien reside en un departamento en el norte de Guayaquil, también compartió su malestar. Según él, aunque su factura sigue llegando con el mismo valor, los apagones deberían reflejarse en una reducción de tarifas. "Si hay cortes de siete horas, no estamos consumiendo lo mismo, debería haber bajado. Pongámosle que me sale 10 dólares al mes; al menos debería bajar unos 3 dólares", expresó.

Además, Castro señaló que los cortes de energía no solo afectan su bolsillo, sino que también representan un riesgo para los electrodomésticos. “Si se me dañan, ¿quién responde? CNEL no lo hará”, comentó preocupado. La sensación generalizada es que la falta de información y de respuestas por parte de la empresa ha creado un ambiente de desconfianza en la comunidad.

La indignación de los usuarios se ve reflejada también en redes sociales. Miguel Cabrera es uno de los muchos que se queja del servicio y los cobros excesivos: "Por favor, siguen llegando valores elevados como en noviembre, lo peor de todo es que uno va a reclamar y amenazan con cortar si no se paga. Nadie responde. ¿Qué mismo está pasando?", escribió en un mensaje reciente.

Otro usuario, Milton (@milton2403) compartió su frustración a través de Twitter, señalando que, a pesar de los cortes de energía y los horarios ampliados sin suministro eléctrico, su factura sigue siendo la misma. “No sé si me pasa solo a mí, pero sigo pagando lo mismo en las planillas que cuando no había interrupción del servicio”, afirmó.

El llamado a la transparencia y la justicia tarifaria





Lo que los usuarios piden con urgencia es una revisión de la política tarifaria de CNEL EP y una mayor transparencia en la facturación. La falta de respuestas por parte de la empresa y el hecho de que no se reflejen los apagones en las tarifas ha dejado a los guayaquileños cuestionando el criterio que sigue la entidad al calcular las facturas, especialmente cuando hay fallas en el servicio.

La situación de desconfianza es palpable, y muchos exigen que CNEL EP, además de brindar soluciones frente a los cortes, asuma responsabilidad por los posibles daños a los electrodomésticos y haga ajustes en las tarifas que tomen en cuenta las interrupciones del servicio.

Frente a esta situación, EXPRESO consultó este 15 de diciembre a CNEL una respuesta a las dudas de los usuarios en el Puerto Principal. Hasta la publicación de esta nota, aún no había respuesta.

