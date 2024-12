La lluvia sorprendió a los guayaquileños la tarde de este 12 de diciembre

"Al fin llueve en Guayaquil" es el comentario que más se ha escuchado durante la tarde de este 12 de diciembre en el Puerto Principal. Pasadas las 16:30, decenas de internautas reportaron que, sorpresivamente, empezó a llover en varias zonas de Guayaquil.

Inicio de las Precipitaciones en Guayaquil

Las primeras lluvias se registraron en el norte de la ciudad, abarcando sectores como Mucho Lote, la Alborada, El Paraíso, Sauces, Bellavista, Miraflores, Urdesa, así como en arterias principales como la Vía a Daule o la Avenida Manuel Gómez Lince. "Se cae el cielo hoy," publicó en X el usuario Ariel Bernita, quien acompañó su post con una imagen del cielo totalmente gris tomada en la Avenida Juan Tanca Marengo.

El cielo permanece oscuro en varios puntos de la ciudad. Miguel Canales

Testimonios de los Ciudadanos

Para Andrea Chari, residente de Urdesa, estas gotas de lluvia llegaron en el momento perfecto. "Guayaquil ha hervido por semanas y esta estuvo más que insoportable. Con aire acondicionado o sin él, usando ventilador o no, te ahogabas. Bienvenido el invierno," expresó. Como ella, otros ciudadanos también han manifestado alivio, a pesar de haber estado limitados a no salir a la calle, incluso con bloqueador o paraguas.

Por su parte, Sandra Garzolia, quien reside en La Garzota, celebra la llegada de la lluvia: "Nunca había extrañado tanto al invierno. No importa si con él vienen los grillos, esta vez solo quiero que la ciudad no esté tan caliente," mencionó.

Con las lluvias, ¿llegaron también los grillos?

En áreas como Los Ceibos y ciudadelas como Samanes, algunos usuarios ya han notado la presencia de grillos, un indicador común de cambio climático. "Sabía que llovería porque vi ya a decenas de grillos revoloteando en el Parque Samanes. Su llegada fue un presagio de la lluvia. Hoy la lluvia no está tan fuerte, pero aunque venga un aguacero, al menos con los primeros, no me angustiaré. Al fin un ambiente más fresco en mi Guayaquil," comentó un ciudadano desde esta zona.

#TránsitoECU911#Guayaquil - Con cámaras de #videovigilanciaECU911 se visualiza la presencia de lluvia en:



🌧️ km 12 vía a la costa.

🌧️ norte y suburbio de la ciudad.

🌧️via Perimetral



➡️Maneje con precaución

➡️Use el cinturón de seguridad#ECU911BrindaSeguridadIntegral pic.twitter.com/LhO2XVOvqk — Coordinación Zonal 5 y 8 SIS ECU 911 (@ecu911sambo) December 12, 2024

Esta primera lluvia registrada en la ciudad, ha llenado de recuerdos a los guayaquileños. "El olor a tierra mojada y humedad me encantan. Recuerdo en el sur como nos colocábamos debajo de los tubos que se conectaban con los techos para bañarnos. Era el juego de todos los niños y adolescentes en ciudadelas como la Pradera. Era increíble, un enorme chorro nos caía sobre la cabeza y éramos felices... Extraño esos tiempos. Ahora no podemos hacerlo porque con la inseguridad, hasta en la lluvia o con rayos y truenos, todos corremos el riesgo de ser asaltados", señaló Víctor Gonzáles, residente del barrio del Salado.

En algunos sectores de la ciudad se reportan que está lloviendo. La ciudadanía siente alivio por los días calurosos registrados Miguel Canales

Cerca de las 18:00, en algunas zonas como la avenida Barcelona ya se reportan áreas con agua acumulada.

"Espero que no se torne esto más grave. He esperado la lluvia tanto tiempo que ruego que, al menos hoy, no nos inundemos. Solo quiero disfrutar del aguacero, que la tierra moje las áreas secas y hasta el riesgo a que se generen incendios forestales desaparezcan", señaló Augusto Bravo, residente de la avenida Barcelona.

Acumulación de agua por lluvia en algunos sectores de la ciudad, Av Barcelona, calle las Monjas.

Adicional marea alta #Guayaquil #Lluvias#LluviasEC pic.twitter.com/bnKue56s4q — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) December 12, 2024

