Cortes de luz Guayaquil: nuevos horarios del sábado 14 y domingo 15 de diciembre

Para el fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de diciembre de 2024, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) ha informado sobre los horarios de cortes de luz en Guayaquil, programados para una duración de tres horas diarias.

A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades para mitigar la situación, los apagones no han desaparecido por completo. Aunque el presidente Daniel Noboa ha anunciado que se suspenderán los apagones a partir del 20 de diciembre, no se ha garantizado que hayan finalizado la crisis eléctrica que arrastra el país, al no lograrse cubrir el déficit energético, que según expertos es de 1.800 MW.

La situación se ha visto empeorada por la sequía que afecta al país, lo que ha reducido los niveles de agua en los embalses y ha afectado la capacidad de las principales hidroeléctricas. La contratación de nuevas fuentes de energía (incluyendo barcazas y turbinas para centrales termoeléctricas) y la importación de electricidad desde Colombia, no ha sido suficiente para lograr satisfacer la demanda nacional.

Horarios de los cortes de luz en Guayaquil

Para facilitar la organización de los residentes, CNEL ha publicado los horarios específicos de los cortes de luz en Guayaquil durante este fin de semana. Los apagones se realizarán según un cronograma detallado para cada sector, permitiendo a los ciudadanos planificar sus actividades y minimizar los inconvenientes.