Soraya Guerrero y Santiago Castro eran compañeros de trabajo en Calientitos TV, pero no amigos. Así lo indicó ella en una entrevista que le concedió a EXPRESIONES en 2023. Cada quien anda por su lado. La presentadora es parte de Agárrate, de Telepremier, y el presentador se mantiene en el espacio digital y en Los Hackers de la Farándula, del Canal del Cerro.

Lastimosamente se inició una guerra sin tregua entre los dos y se han dicho de todo. Entre sus comentarios, muy suelta de huesos, Soraya aseguró que su excompañero hizo brujería y se valió de ciertas mañas para ingresar y mantenerse en esa empresa.

“Está dolido por Agárrate. Yo tengo mucho tiempo desde que salí de su programa y lo hice de buena forma. Le dio por atacar a todo el mundo y ahora meterse conmigo. Yo fui con él donde la bruja Lidia Jamás digo nada que no me conste”, manifiesta.

Consultamos a Santiago Castro para conocer si recurría a las ciencias ocultas, pero no respondió. En las redes sociales incluye comentarios del público en los que atacan a Soraya, además aparece con un gorro de brujo en su espacio. Existe la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Aquello nadie lo niega. ¿En la farándula se recurre a la hechicería?

ESTO DICEN LOS FAMOSILLOS

Consultados respecto a su propia experiencia, EXPRESIONES habló con algunos famosillos locales. Aquí sus respuestas:

Stalin Ramos, comunicador: "Se puede hablar de ciertos apegos o fanatismo que tienen los artistas en su vida personal y la trasladan al mundo del espectáculo en el que se desenvuelven. Por boca de muchos de ellos se sabe que son santeros y hacen ciertos rituales. No sería raro que la fama, el éxito... lo consigan con brujería".

Connie Garcés, presentadora y exparticipante de Desafío a la fama: "Soy muy creyente de las energías, creo en las limpias personales, en los baños de florecimiento y el uso de la pulserita roja. Pero cuando me hablan de hacer daño a otro mediante brujería me vuelvo incrédula y me aferro a Dios. De pequeña, cuando me enfermaba o me sentía mal, me pasaban un huevo, por aquello del mal de ojo. Sigo creyendo en eso. Una persona puede desear el mal a otra solo con su mirada y con maldecirla".

Rey Vásquez, comunicador: "Solo creo en las energías buenas y malas y la brujería es una forma de energía, en este caso mala".

Farandulero Luis, comentarista: "La farándula ecuatoriana es pura envidia, maldad y está llena de egos. Por ganarse un tiempo más en TV, he visto gente hacer no solo brujería. Los que hacen eso son tan inseguros y con poco amor propio. Yo creo en Dios, así como hay lo bueno también existe lo malo. En este medio hay muchos brujos y brujas disfrazados de ovejas, llevando chismes y poniendo el pie para que alguien no avance, pero al final del camino se caen las caretas y todo se paga".

Carlos José Matamoros, presentador y santero: “Creo en la brujería, así como existe lo bueno existe lo malo y, las energías negativas, o como se las quiera llamar, son reales. Con estas mañas se pueden dominar voluntades y poner a tu favor los acontecimientos".

"VAN A BRUJOS PARA QUE LES CUMPLAN LOS DESEOS"

El actor Nacho Cheddar comenta que en los programas de farándula “cada cierto tiempo llevan a una bruja para leerle el futuro a los conocidos e, incluso, para hacer limpias en el estudio. En Viralizados nos da miedo y preferimos quedarnos del lado de Dios".

Y agrega: "Muchos talentos dicen que son santeros y hasta recurren a brujos para que se les cumplan sus deseos de fama. Todo el tiempo lo escucho en pasillos y camerinos. Si mal no recuerdo, Shirley Barahona (cartomántica y vidente) dejó una cabeza de gallina en los pasillos de RTS porque salió molesta del canal”.

¿ELLOS TAMBIÉN LA PRACTICAN?

También se ha mencionado que gente de la farándula internacional recurre a las ciencias ocultas para lograr el éxito. Jennifer López, Beyoncé,Sammy Davis Jr. y Lana delRey son algunos que se dice la han practicado.

Mientras que otras, como la cantante colombiana Greeicy, aseguran que han sido víctimas de personas envidiosas que han tratado de hacerles daño a través de la magia negra.

Pero no solo en el mundo de los artistas se habla de brujería. Muchos afirman que políticos también hacen uso de ella. En el caso concreto del expresidente venezolano Hugo Chávez, se comenta que la practicaba para mantenerse en el poder. ¿Será verdad?

¿EXISTE O NO?

La terapeuta holística Jeannyne Beltrán reconoce que el ser humano es energía, “y donde la ponemos, crece, sea en positivo o negativo”. Agrega: “El mal uso, es decir la brujería, responde a una manipulación de esa energía contra otro, lo que se manifiesta somatizando el cuerpo, en la psique y en nuestra realidad, insomnio, pesadillas, sudoraciones que se presentan en la noche, cuando la mente descansa. Pueden tratar de controlar e incluso manipular, así como afectar el cuerpo físico, con dolores de cabeza, estómago u otros síntomas y, al consultar con la medicina tradicional, no se encuentra explicación”.

“Hay que acostumbrarse a la higiene energética, así como lo hacemos con el cuerpo” Jeannyne Beltrán, terapeuta holística

La experta Indica que los síntomas pueden ser diferentes en cada persona. Como coach neurobiológica, explica que es importante cambiar creencias limitantes que crean una realidad tóxica que generan estas situaciones. “Lo recomendable es subir consciencia, ya que a mayor vibración, la energía de baja frecuencia no llega”, concluye.

Por su parte, el sacerdote Mario Reyes, de la iglesia Inmaculada Concepción, explica: “La fe y las armas como el rezo del Rosario, los sacramentales como el agua exorcizada y el escapulario de la Virgen del Carmen, así como los sacramentos, vencen el mal. He visto muchos casos de brujería y lamentablemente aumentan”.

También fue consultado el pastor Josué Rincón, quien está convencido de que “mucha gente abre puertas que luego no sabe cómo cerrar. Muchos entran por un juego solamente y terminan siendo el juguete de ese mundo. Para los que creemos en Jesús y su sacrificio en la cruz por nuestros pecados, dice la Biblia que nada puede tocarnos. Ya que la bendición de la salvación eterna es mayor que cualquier maldición”.

