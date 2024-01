Fercho Gómez: "Mi meta es ser el presentador de mi propio programa"

Fercho Gómez vuelve al programa que lo dio a conocer hace siete años. Ya no como chico reality, sino como director técnico de uno de los grupos competidores del nuevo Combate, que espera ver la luz en el primer trimestre de este 2024. Tras su paso por Soy el mejor (TC), en el que se mantuvo por varias temporadas, decidió dar un salto y regresar a su primera casa. En esta nueva etapa de su vida, Fernando Suárez Gómez (verdadero nombre de Fercho) responde a EXPRESIONES.

¿Qué disfruta en este momento?

Disfruto mucho del sonido de mi moto lista para empezar cualquier viaje. No creo que haya algún sonido que me desagrade o no lo he encontrado todavía.

¿Qué aprendió en estos últimos siete años?

Aprendí a ser responsable. Es algo que te abre las puertas donde vayas. El compromiso que demuestras en cualquier trabajo hace que siempre haya un jefe que reconozca y recomiende tu trabajo. El agradecimiento para quienes te dan una oportunidad laboral y de crecimiento debe ser siempre infinito.

¿Qué expectativas tienes como director técnico en Combate?

Lo veo como una gran oportunidad de crecimiento. Regresar a mis raíces en esta faceta y en esta nueva era del reality me satisface y me reta a hacer bien mi trabajo. Este retorno lo veo como el siguiente paso en mi carrera.

¿Qué lo hace fruncir el ceño?

Las injusticias. A veces me han tachado de que he confrontado a personas cuando algo no me parece y es real, pero eso está ligado a la justicia. Si algo es injusto y me sucede a mí o algún compañero, voy a decirlo. Nadie debe tolerar injusticias.

Fuera de la televisión, ¿en qué otras facetas demuestra destreza?

Hay mucho por descubrir de mí (risas). Creo que hay talentos y capacidades por explorar y desarrollar. Por ejemplo, con mi marca de ropa. Me propuse sacar adelante este negocio, me he enfocado en ello y me va muy bien. Ese es un talento que no sabía que tenía, pero el desafío me llevó a intentar y lo hice. Estamos aprendiendo todo el tiempo y no vas a saber de lo que eres capaz si no lo intentas.

¿Suele escuchar a los demás?

Claro que sí. Cuando eres nuevo en algo o estás desarrollando nuevos talentos o capacidades, debes darte el tiempo de escuchar a quienes ya lo han hecho antes o tienen un camino recorrido. He aprendido a hacerlo y me ha ido bien escuchando y luego decidiendo lo que es mejor o no para mí.

¿Qué combate en la vida?

Combato la comodidad. No me gusta la gente que está en su zona de confort y no asume retos en su vida. Me agrada aquel que puede desafiarse y ser diferente, aprender cosas nuevas, hacer cosas nuevas. Eso, por ejemplo, es algo que voy a buscar en los combatientes, que quieran ser parte de esta nueva era del programa.

¿Un error que pudo enmendar?

Entré a un reality creyéndome superior a todos, pero poco a poco yo mismo me bajé de esa nube.

¿Ha hecho amigos en la TV?

Tengo la suerte de decir que me llevo bien con todos los que he participado en los distintos programas en los que he estado.

No se iría de este mundo sin antes hacer qué...

Tengo la visión de hacer muchas cosas, incluso tras cámaras. Producir en algún momento mi propio contenido. Pero una meta que tengo clara y para lo que voy a esforzarme es la de ser presentador de mi propio programa.

¿Sigue siendo el rey de La Florida?

Siempre.

María Fernanda Ríos... ¿En qué piensa cuando escucha ese nombre?

Amor.

¿Le bastan tres platos al día o siempre está con hambre?

Soy un ‘hambriento’ del éxito y de nuevos retos. Todo el tiempo.

¿El lugar más insólito donde lo ha hecho?

En mi moto y conduciendo por horas (risas).

¿Una canción para inspirarse?

No te apartes de mí, de Vicentico. Mafer me la dedicó.

¿Para tomarse un Patito seco a quién escogería?

A los amigos. Brindo por la felicidad, por el amor o un buen trabajo.

RAPIDITAS Y SIN FURIA

¿Cuándo lloró por última vez?

En un reto de baile. Tenía que hacer un show por mi papá, que es alguien a quien no he visto hace mucho tiempo y no sé nada de él.

¿Lo más chistoso que ha escuchado de usted?

Que digan que soy chistoso (risas).

¿Su lema de vida?

Enfócate y verás los resultados.

Fortalezas que lo acompañan.

Trabajador, comprometido y enfocado. Me gusta ir por lo que quiero y trabajar par conseguirlo.

Debilidades por vencer.

La impaciencia no es mi mejor aliada.

EN UNA PALABRA

Colores: Negro.

Sabores: Dulces.

Olores: Cítricos,

Animales: El puma.

Amores: Mafer.

Fobias: La altura

Manías: Ninguna.

Temores: La quietud.

Dinero: Importante.

Fama: Oportunidad.

BLN: Experiencia.

Soy el mejor: Crecimiento.

Gente de televisión que admire: Contadas.

