Thalía: los 25 años de 'Rosalinda'

Tras el éxito de las tres María (Maria Mercedes, Marimar y María la del Barrio), Thalía se dispuso a grabar Rosalinda, una producción de Televisa emitida a inicios de 1999. El galán que la acompañó fue el venezolano Fernando Carrillo. El elenco estaba respaldado por Lupita Ferrer, Angélica María, Laura Zapata, Manuel Saval, Ninón Sevilla, entre otras grandes figuras.

Thalía, para variar, da vida a una joven de origen humilde, quien vive con sus hermanos y sus padres. Lo curioso es que, la que cree que es su madre realmente es su tía. La mujer que la trajo al mundo realmente está en la cárcel por asesinar a un hombre, quien resulta ser el papá del hombre que Rosalinda ama.

Tras vencer muchos obstáculos, en los que hubo desde incendios, entradas al psiquiátrico hasta cambios de identidad y secretos revelados, la pareja protagónica logra ser feliz y demostrar que el amor se antepone a cualquier adversidad.

CURIOSIDADES

* Rosalinda es un remake de María Teresa, telenovela venezolana de Delia Fiallo, protagonizada en 1972 por Lupita Ferrer y José Bardina.

* Lupita Ferrer actúa en esta nueva versión caracterizando a la malvada Valeria del Castillo de Altamirano, madre de Fernando José (Fernando Carrillo). Un rol que en la historia original personificó la actriz Reneé de Pallás.

*Angélica María expresó su descontento al ver que su papel (Martha Soledad) pasó totalmente desapercibido como la madre de Thalía.

*Fernando Carrillo admitió que durante la grabación siempre andaba inconforme y de mal humor. Algo que lamenta hasta hoy. “Fui un malagradecido”.

PAMELA SAMBRANO: "ME LA VERÍA 80.000 VECES"

La actriz Pamela Sambrano dice que hablar de Thalía y sus novelas es remontarse a su niñez, por lo que no puede cuestionar el talento actoral de la intérprete de Amor a la mexicana. “Siento que hay personas a la que no hay que objetarles nada, siempre y cuando no tenga que ver con la moral. Thalía es una de ellas. Me inspira respeto. Crecí viéndola, no me atrevería a decir ni una sola palabra respecto a su trabajo. Me vería Rosalinda y el resto de telenovelas 80.000 veces”.

