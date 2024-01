Shakira: se recuerda un año de su 'venganza'

En el mundo del espectáculo, la estrella colombiana Shakira ha mantenido a sus fans en vilo durante el último año con una serie de éxitos musicales explosivos que redifinieron su carrera y marcado una nueva etapa tras su mediática separación de Gerard Piqué.

Lao Ra: La historia musical de una colombiana que recorre el mundo Leer más

Medios internacionales como Infobae y RCN, recuerdan que todo comenzó la noche del 11 de enero del año 2023 con la sorprendente colaboración entre Shakira y el artista argentino Bizarrap en “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, el estribillo de la canción ¿Sessions, Vol. 53' con su icónica frase “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, no solo lideró las listas de éxitos durante semanas, sino que también acumuló más de 674 millones de visualizaciones en YouTube en tan solo un año, rompiendo récords y obteniendo 14 títulos Guinness.

La colaboración con Bizarrap llevó a Shakira a cosechar premios, incluyendo el codiciado Grammy Latino a la Canción del Año 2023, así como los reconocimientos a la Mejor canción pop y Mejor canción urbana del mismo año. Esta explosión musical no solo consolidó el regreso triunfal de la barranquillera sino que también demostró su firme postura en cuanto a la libertad de expresión artística, como lo expresó en una entrevista con Univisión.

Sofía Vergara: los requisitos que exige a quien conquiste su corazón Leer más

(Sigue leyendo, pero antes mira esta nota: Shakira estaría alistando documental contra Piqué: ¿qué se sabe?)

Sin embargo, la trama de la venganza según algunos fans parece haber comenzado con la publicación de Monotonía en octubre de 2022, seguida por una serie de éxitos como Te felicito, TQG, Acróstico y El Jefe. Cada canción parecía ser un capítulo en la historia de la evolución personal de Shakira después de su ruptura.

En el ámbito personal, la relación entre Shakira y Piqué ha sido objeto de especulación, y muchos de sus seguidores se preguntan si las letras de sus canciones son respuestas directas a los acontecimientos en su vida amorosa. La artista ha confesado que su sueño era criar a sus hijos con su padre, pero parece haber llegado a la conclusión de que eso ya no será posible.

Lee sin límites y ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!