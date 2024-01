Critics Choice Awards: Ryan Gosling gana el premio a mejor canción con I'm Just Ken

Este domingo 14 de enero de 2024 se celebró la vigésima novena entrega de los Critics' Choice Awards, un evento destacado que reconoce los logros en la industria del cine y la televisión. La talentosa actriz, comediante, productora y escritora Chelsea Handler fue la encargada de presentar esta edición tan esperada.

La película ‘Barbie’ acumuló un total de 18 nominaciones, destacándose como el filme con mayor cantidad de nominaciones del evento. El actor estadounidense Ryan Gosling, quien interpreta al personaje 'Ken', logró obtener el Critics Choice Award en la categoría de Mejor canción gracias a su interpretación con el tema titulado 'I'm Just Ken'.

Congratulations to “Barbie,” winner of the #CriticsChoice Award for BEST SONG for “I’m Just Ken”⭐️ pic.twitter.com/f5t7xoW1hD — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 15, 2024

En redes sociales como X (anteriormente conocida como Twitter), la reacción del artista al recibir la noticia se ha vuelto viral. La expresión incrédula de Gosling al descubrir que ha ganado la canción creada para la película de la icónica muñeca de la empresa Mattel se ha difundido de gran manera en las plataformas digitales.

¡INCRÉDULO! 😅 Esta fue la reacción de #RyanGosling al escuchar que su tema ‘I’m Just Ken’ de la banda sonora de #Barbie fue reconocido como la Mejor Canción Original de los #CriticsChoiceAwards 🎶pic.twitter.com/Rd9U55EN19 — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) January 15, 2024

'I'm just Ken' logró destacarse en esa categoría, superando a otras composiciones como 'Dance the Night' de Dua Lipa, 'What Was I Made For' de Billie Eilish, ambas también pertenecientes a la película 'Barbie', así como 'Peaches' para 'The Super Mario Bros. Movie', 'This Wish' interpretado por Ariana DeBose en la película 'Wish', y 'Road to Freedom' de Lenny Kravitz para 'Rustin'.

