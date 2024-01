Federico X: el atractivo nuevo rey de Dinamarca

Federico ya es rey de Dinamarca tras la abdicación de su madre, Margarita, el domingo 14 de enero. La ceremonia en Copenhague fue solemne y austera en la que él y su esposa, la reina Mary, acapararon el protagonismo.

El nuevo monarca salió al balcón del Palacio de Christiansborg y la Primera Ministra, Mette Frederiksen, proclamó el cambio de trono, tal y como recoge la Constitución danesa de 1849. Surgieron los que pedían que fuera la propia Margarita la que lo proclamara, sin embargo, esto no se ajustaba ni a la tradición ni a la legislación

Le fue infiel a Mary con la modelo Genoveva Casanova en Madrid. Agencias

Era un momento histórico y Federico, al pronunciar su discurso, no pudo evitar las lágrimas. “Mi madre, su majestad la reina Margarita, ha reinado en Dinamarca durante 52 años. A lo largo de medio siglo ha seguido los tiempos teniendo como punto de partida nuestra herencia común. Siempre será recordada como una regente fuera de lo normal. Mi madre, como pocas, ha logrado volverse una con su reino. Hoy, el trono pasa. Espero ser un rey que sepa unificar”.

Añadió: “es una tarea a la que me he enfrentado toda mi vida. Es una responsabilidad que asumo con respeto, orgullo y mucha alegría. Me esforzaré por llevarla a cabo con vuestra confianza. Necesitaré todo el apoyo que pueda obtener de mi amada esposa, de mi familia, de ustedes y de aquello que es más grande que nosotros”, dijo durante su intervención.

Con sus hijos. Agencias

Lo acompañaron Mary y sus cuatro hijos, Christian, Isabella y los mellizos Vincent y Josephine. Abrazados en todo momento y muy emocionados.

La proclamación de Federico X estuvo marcada por el escándalo que protagonizó por sus imágenes con Genoveva Casanova en Madrid. Para zanjar los rumores de crisis conyugal, los soberanos se dieron un beso. Un gesto que fue recibido con una gran ovación.

Desfilaron en una carroza.. Agencias

Las lágrimas de Margarita

La reina Margarita firmó la abdicación. Agencias

La reina Margarita llegó al Castillo de Christiansborg y se dirigió al consejo de estado. Ante la presencia de Federico y su nieto Christian firmó su abdicación. Luego se puso de pie señalándole el sitio a su hijo. Con una mirada muy maternal y al borde de las lágrimas, dio paso al nuevo monarca. Este hizo una reverencia a su progenitora y procedió a firmar el documento. Ella luego abandonó el salón, rumbo a su residencia.

Ella se marchó a su residencia luego del acto. Agencias

La soberana optó por el blanco

Muy guapa y elegante lució la royal.. Agencias

Mary lució un vestido blanco de escote redondo, hombros estructurados, mangas largas y falda de caída fluida, que destacó por la bufanda drapeada que parte del cinturón y se envuelve alrededor del cuello. Siguió una tradición que la une a Matilde de Bélgica y a Letizia de España, quienes vistieron de blanco, en las respectivas proclamaciones de sus maridos.

Junto a su esposo saludando al pueblo. Agencias

Además, eligió las que fueron sus joyas preferidas en los 20 años como princesa heredera: el set de diamantes y rubíes que data de 1804 y se encargó para que Desiree Clary Bernadotte lo usara en la coronación de Napoleón en París. Una vez que su marido, Carlos XIV Juan de Suecia, se convirtió en monarca, estas alhajas se dirigieron a Estocolmo y llegaron posteriormente a Copenhague con la reina Lovisa, en 1869. Son las princesas herederas danesas quienes las llevan, pero la reina Ingrid, madre de Margarita, continuó usando estas joyas incluso después de ascender al trono.

La gente en primera fila para no perderse detalles. Agencias

Christian, el heredero al trono

No solo fue un día importante para Federico y para Mary de Dinamarca, sino también para su hijo mayor, Christian, quien es el heredero al trono. Por ello recibió el cariño y apoyo de sus hermanos menores, con los que se movilizó en el mismo vehículo del palacio de Amalienborg al del Christianborg. Un carro clásico, oscuro y escoltado por seguridad llevó al primogénito y a los jóvenes príncipes. En los asientos delanteros iban los mellizos, Vincent y Josephine, y detrás Christian e Isabella.

El heredero al trono con sus hermanos. Agencias

El soberano con su primogénito. Agencias

La polémica presencia de Joaquín

La presencia del príncipe Joaquín en la abdicación de su madre, la reina Margarita, y en la proclamación como nuevo monarca de su hermano, Federico, generó comentarios desde el principio. La jefa de prensa del Palacio Real, Lene Balleby, dijo que él iba a estar a título familiar y que no se había previsto ningún papel oficial ni para la abdicación ni para la proclamación.

Una gran celebración. Agencias

Sin embargo, cuando la prensa danesa preguntó los motivos de la ausencia de su esposa, la princesa Marie (quien se quedó en Estados Unidos) surgieron confusiones, ya que se añadió que Joaquín tiene un papel constitucional y su mujer no.

En Dinamarca, enero es un mes muy frío. Agencias

