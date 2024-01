Para el actor, músico y presentador Carlos Scavone, la muerte inesperada de su amigo Diego Gallardo en los hechos violentos del 9 de enero, fue un golpe muy fuerte. Ambos eran artistas e ingenieros civiles.

“Antes tocábamos en reuniones, en eventos o bares, era una especie de hobby, luego ya lo hicimos de manera profesional. Su desaparición física la considero cruel, iba a buscar a su hijo al colegio. Tengo claro que la muerte es natural. Me da rabia cuando pienso que no era el momento, cuando eres joven y sano, es diferente cuando las personas están sufriendo por una enfermedad”.

Aquello se dio un martes, el domingo 14 de enero, Carlos sintió que todo le cayó encima. “Tenía ganas de llorar, la respiración estaba a mil, sentía que las piernas me pesaban y que me iba a desmayar. Me tuve que encerrar en el cuarto”, comentó.

Medio siglo de vida

Llegó a los 50 años. La actriz y emprendedora María Fernanda Pazmiño, hermana de la presentadora Gabriela Pazmiño disfruta de esta etapa, no oculta su edad ni sus canas. En muchos videos que sube a redes sociales las muestra sin importarle el que dirán. Con su amigo Joshua Degel se tomaron esta foto. Son amigos desde los 15 años cuando se conocieron en el colegio, e incluso compartieron banca. De aquello 35 años.

