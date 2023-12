Conny Garcés: "Puedo trabajar con el mismo diablo, si la paga es buena"

1 “Todo lo que viví el año pasado me hace tener grandes expectativas para este 2024, con proyectos buenos y puertas abiertas en casas televisivas”.

2 “Quiero hacer cosas que antes no había realizado, desde conducir un matinal o actuar. Siempre se me ha relacionado con la farándula, pero tengo la capacidad de hacer otras cosas”.

3 “Me llevo bien con la farándula, hay que ponerse en los pies de los demás y estar consciente que no siempre caeremos bien a todos. Lastimosamente existen quienes hacen farándula de una manera irresponsable, ofensiva y amarillista”.

4 “Si acabo de salir de un proyecto de Ecuavisa, ¿por qué no quedarme en la misma televisora? Lo que sí quiero aclarar es que no he firmado un nuevo contrato con este canal ni con ninguno. Aunque hay varias propuestas, quiero escuchar y no alocarme”.

5 “¿Destronar a la reina de la prensa rosa (en Los hackers de la farándula) no creo que se dé. Marián Sabaté es una mujer con mucha trayectoria pero, si se diera el caso, yo me pongo la corona”.

6 “Después de haber estado en Desafío a la fama -donde me tocó convivir con lobos disfrazados de ovejas o hienas que nunca fueron mis amigas y no me querían dentro de la casa-, estaría en Los hackers de la farándula sin problema. Puedo trabajar con el mismo diablo si la paga es buena”.

7 “De todas las peleas que se vieron en el reality, ninguna fue falsa ni planeada, Todo lo que los televidentes vieron fue real”.

8 “Nadie se puede dar el lujo de rechazar una buena propuesta, porque la era dorada de la televisión ya pasó”.

9 “Rechacé invitaciones en el pasado, como hacer un casting en vivo en Los hackers de la farándula y decirle no en abril pasado a Desafío a la fama”.

10 “Nunca me he preparado en actuación. Sería un reto, porque me encanta. Pero debería prepararme, porque ganas de hacerlo bien sí tengo”.

11 “He aprendido a no ser tan confiada, pero pude darme cuenta de lo fuerte que soy. Me quité los miedos y las limitaciones que yo misma me puse”.

12 “Recibí muchas balas, pero he salido viva. No le bajo la cabeza a nadie. Hay gente que trata de invalidarte, hacerte sentir pequeña, pero conmigo no pueden. Estoy segura de lo que valgo y de quien soy”.

13 “Volveré a verme con Don Day, Mare Cevallos, Kachafa, Carolina Jaume y Sebastián Tamayo. Trabajaremos juntos en el teatro. Yo soy una profesional y si hubiera rechazado la propuesta sería una falta de respeto al público”.

14 “Agradezco enormemente al público su respaldo y cariño. Si hubo trampa o no, no importa, yo amarro ese segundo lugar”.

15 “Siempre he sido real, caiga bien o mal”.

16 “Admiro el trabajo de la Caramelo (Alejandra Jaramillo), me agrada el perfil de Henry Bustamante. Virginia Limongi también es muy buena en lo que hace”.

17 “Para entrar a Intrusos (RTS) hice tres pruebas de cámara, nada se me ha dado fácil. Alguien puede ser muy bonita, pero si no es pilas y no sabe lo que hace, chao”.

18 “Me defino como una mujer que hoy tiene control emocional. Soy bastante orgullosa y, al mismo tiempo, llorona y sensible”.

19 “Como ecuatoriana, me representan Alejandra Jaramillo, Mariela Viteri y Eduardo Andrade, quien es uno de los mejores animadores del país”.

20 “Mi mamá y mi hermano son los pilares más importantes de mi vida”.

21 “Me encanta el seco de pollo con maduro y cocolón. También los cangrejos y el encocado de pescado”.

22 “Me gustaría ser un león, es un animal hermoso, fuerte, protector y salvaje. Me identifico con él, piso fuerte y dejo huella. A mí no se me debe tener miedo, sino respeto”.

23 “No me gusta ver sangre, nunca me detengo a ver un accidente de tránsito o cualquier tragedia”.

24 “Me choca la hipocresía. Si te caigo bien o mal, demuéstramelo. Si me toca trabajar con alguien que no soporto, lo haré, pero no viviré pegado a esa persona ni saldré a comer con ella. ¿Para qué mentir?”.

25 “No tengo amigos en la farándula, mis amistades son pocas y de toda la vida, me apoyan hasta ahora”.

26 “Me encanta bailar reguetón, me baño, desayuno y manejo escuchándolo. Lo puedo bailar sola en cualquier lugar”.

27 “De un hombre me seducen sus dientes, su sonrisa, su trato, ser la niña de sus ojos, que se preocupe por mí. Debe tener carácter, pero ser alguien bueno. Si lo es con su mamá, seguro será así conmigo”.

28 “Tengo una tienda de ropa virtual que es mi emprendimiento. Espero poner mi boutique muy pronto”.

29 Tengo que aprender a desconfiar. No puedo ir por la vida golpeándome cada vez y cuando”.

30 “Soy mujer de flores y chocolates solo si la persona me importa”.

EN POCAS PALABRAS

Miedo: Perder un ser querido.

Fobias: Ninguna.

Mala: Para la cocina y las cosas de la casa.

Propósitos: Una casa para mi mamá e inaugurar mi boutique en algún lugar de Guayaquil.

Prioridades: Familia y trabajo.

No descarta: Ser mamá y con el hombre indicado.

Una frase: “No creo en los cuentos ni en las princesas, vivo el mundo real y me identifico con la mujer que lucha y se esfuerza”

