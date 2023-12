Desafío a la fama: Don Day es el ganador del reality

La noche de este, 20 de diciembre, se realizó la gala final del reality 'Desafío a la fama', en el que resultó como ganador, el actor Diego Álvarez o más conocido como Don Day.

“Hay ocasiones en las que uno se subestima y dice que tres meses son fáciles, pero siento que todos somos ganadores (…) lo que me llevo de acá es el respeto que sentí de mis compañeros que pensé que no lo tenía. Gracias Ecuador”, mencionó Don Day.

El también youtuber se hizo acreedor a un premio de 10 mil dólares en efectivo y 12 mil dólares de una beca universitaria para que estudie la carrera que él guste.

Ante su triunfo dijo: “Estoy feliz, yo no creía estar entre los dos primeros, pensé que me habían dejado solo, pero acá estoy, gracias público porque ya son 13 años en los que no he parado en hacer esto, sé que tengo a mi público. Gracias y mil gracias por sostenerme y llevarme hasta acá ”.

El denominado ‘Cholo de los labios rosa’ venció con un 30,02%.

LA FINAL

Los participantes lucieron sus mejores galas, al igual que los presentadores Eduardo Andrade y Fernanda Gallardo, quienes iniciaron el programa con un video del resumen de lo que fueron los tres meses de convivencia en la casa-estudio de grabación de Ecuavisa, ubicada en el Sur de Guayaquil.

De los 20 participantes que pasaron por ese espacio, solo seis fueron los que llegaron a la final. Kachafa, Conny Garcés, Mare Cevallos, Carolina Jaume, Don Day y Sebastián Tamayo, quienes protagonizaron momentos llenos de emociones durante la noche.

El sexto lugar recayó en el colombiano Sebastián, con el 5,02 por ciento de la votación., demostrando ser el menos popular de la gala. Mientras que el quinto puesto fue para la actriz Carolina con el 11,24 % causando gran asombro en sus compañeros, pues recordemos que era una de las más populares del programa.

El público mediante votaciones, le dio el cuarto lugar al creador de contenido Kachafa, con un 12,64, “la vida me ha enseñado a perder y sé perder en esta vida”, dijo tras su salida. Sus compañeros lamentaron que no haya ganado, pues era uno de los que más se mostró sincero en toda la competencia.

Un 18,44% le dio el tercer lugar a la actriz Mare, dejando a más de uno con la ‘boca abierta’, ya que ella no se esperaba que el público le diera esa posición, pues se veía en el top 2 con Don Day; sin embargo, se lo llevó la presentadora y modelo Conny, con el 19,47%.

“Cumplí el llegar al corazón de los ecuatorianos (…) mi objetivo fue logrado. Llegar a ese público era el reto más difícil acá, el enamorarlo”, dijo Conny.

