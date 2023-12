Emma Guerrero: "Quiero creer que Carolina Jaume es una buena mujer"

Actriz, creadora de contenido, mamá y esposa. Así se presenta Emma Guerrero, quien en los últimos meses fue parte del reality Desafío a la fama. Tras su eliminación, EXPRESIONES conversó con la artista, quien no ha estado exenta de la polémica. Para el momento de la entrevista, lucía un llamativo traje dorado, por eso la pregunta de cajón fue:

¿Brilla tanto como el sol?

Claro que sí, todos brillamos como el sol, pero en mi caso, yo brillo más (risas).

Vamos al grano como diría el dermatólogo. ¿Siente que fue engañada o utilizada en Desafío a la fama?

Para nada. Todos tenemos el derecho de decidir lo que hacemos con nuestras vidas y todo lo que se vio fue decisión mía. Nunca me sentí engañada, ¿por qué la pregunta?

Porque manifestó a otros medios que usted pensó que acudiría a un espacio para medir talentos y terminó como un programa de peleas, confrontaciones y confesiones.

Exacto. Si nos vamos por ese lado, puedo decir que sí, quizá tuve la idea de que el esquema del programa era otro. Si bien es cierto que la idea era medir talentos, por la convivencia iban a surgir conflictos, diferencias y amistades. Son cosas que vienen por añadidura, pero no pensé que solo se iban a centrar en eso.

Pero si se dio cuenta de que no era un programa de talentos, ¿por qué continuó y no se retiró como otros lo hicieron en su momento?

Para poder ser señalado o desafiado a la fama tienes que, de alguna manera, tener un bajo rendimiento en las tareas que te mandan a realizar como talento. Me desempeñaba muy bien en eso y de esa manera pasé desapercibida dos meses y medio (risas), pero bueno, me tocó. Tuve un trabajo en equipo con Josué Caballero, Mare Cevallos, a quien le costó, tal vez, adaptarse a estos ejercicios de creatividad y confiar más ella.

Finalmente, usted se fue.

El resultado fue ese. Tuve una baja calificación con Mare, y Josué tenía que escoger a quién desafiaba a la fama y, por obvias razones, se inclinó por mí.

¿Cree que su salida fue justa y transparente? ¿Realmente existe el voto del público para eliminar a un competidor?

De todo corazón, espero que sea de esa manera, porque dentro de la casa lo que la gente puede ver es solo hora y media de lo que se vive realmente 24/7. El esfuerzo de lo que la gente hace por sobrevivir en esa convivencia tiene que ser valorado, espero de todo corazón que las votaciones hayan sido transparentes.

Emma espera que Conny Garcás gané la competencia en Desafío a la fama. Wolf Studios

¿Qué le ha dicho la gente?

La reacción era de duda. Algunos se preguntaban si eso estaba pasando, si era todo transparente. Esas dudas por parte del público, al leer los comentarios, tuve dos segundos para preguntarme ¿será que me sacaron? Te puedo decir que en la casa todos asumen un personaje al que se le suma una fuerte personalidad, pero podría decirte que de mi parte no iban a ver más de lo que ya habían visto. No iba a tener un amorío como tal, porque estoy enamorada de mi esposo. No iba a poder adaptarme más a un esquema que se fue tornando más para la confrontación. Quizá fue mejor para el programa que se haya quedado Caballero.

¿Y para usted fue lo mejor?

Para mí también, porque viví un carrusel de emociones.

¿Pero usted no quería ganar?

Claro, pero me di cuenta de que no era tan importante el talento, sino quién hace más show. Traté de adaptarme y lo di todo, pero me jugó mal la suerte.

¿Cree en las palabras de Carolina Jaume?

Sí. Quiero creer que es una buena mujer. Ya es conocido y público que tiene un problema mental del que se trata con psicólogos y todo lo demás. Me apego a eso. Ella está pasando por momentos malos, entonces puedo entender sus actitudes.

¿Qué le dijo su esposo cuando la vio de regreso al hogar?

No tenía comunicación con nadie de afuera, porque estaba encerrada, pero el número telefónico de un familiar se lo dejas a la producción por si necesitas productos de aseo personal, ropa. Mi esposo no contestaba el teléfono y me preguntaba qué podía estar pasando. Sabía que él prefería que no toque ciertos temas, pero yo debía resolverlos sola, como Emma Guerrero.

¿Entonces qué le dijo al verla?

Él me contó todo lo que se vio en televisión y me dijo que estaba metida en un nido de culebras. Traté de entender su disgusto. Pero con él todo está bien, sé que quiere lo mejor para mí.

No faltaron los rumores de separación.

Hubo personas dentro de la casa con pareja o casadas a las que no les importó nada. Yo siempre estuve firme en mis convicciones. Si hubiese herido a mi esposo en su ego de hombre, entendería a la gente que hable de separación, pero no pasó, no tenía sentido.

La actriz afirma que su esposo le comentó que lo que se vio en la televisión es que ella vivía en medio de un nido de culebras. Wolf Studios

¿Volvería a estar en un reality?

La experiencia que tuve fue suficiente para cuando tenga 70 años contarles a mis nietos que su abuela era una loca (risas).

¿Quién quisiera que gane?

Ahora, Conny Garcés, por ser real y frontal, y todo lo que ha aguantado. Ella se lo merece.

¿Ha sanado sus heridas?

Sí. Ha sido maravilloso. Cerré ciclos y lo hice con éxito. Este año, al trabajar con marcas, viajé mucho. Estuve en África y viajé a países como Estados Unidos, México y Japón donde celebré mis 30 años,

¿Quemaría algo con el 2023?

No quemaría nada. Quiero seguir probándome. Me divertí mucho. Para el 2024 se viene una novela, más proyectos y más viajes.

TAMBIÉN LO DIJO

“Tuve una linda convivencia, llegué a entender a mis compañeros como seres humanos y el origen de su lado oscuro, me llené de tolerancia y empatía”.

“Me gusta ver el mundo arder (risas). En Desafío a la fama, si alguien me hablaba de alguien, llamaba a esa otra persona y las ponía a las dos en frente y lanzaba la bomba. Era mi forma de generar contenido, pero la gente no me ve para pelear”.

“El próximo año viene una novela, es la tercera temporada que quedo pendiente de Compañía 593”

