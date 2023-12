Suriel Lira: "Soy malo para cantar, pero en la cama soy diez sobre diez"

Suriel dice que todavía no ha visto el programa de Desafio a la fama, pues confiesa que todavía no supera haber estado encerrado varias semanas en un estudio.

En esta nueva edición de Tengo que decirlo, el venezolano Suriel Lira, recordado por su paso en Calle 7 y más recientemente, Desafío a la fama, revela un manifiesto imperdible. Léelo punto por punto.

1 “Existe una personita importante en mi vida que me ha estado apoyando desde que estuve en el reality. No puedo decir su nombre”.

2 “Me gusta que me toquen el abdomen”.

3 “Desde que salí del reality no he visto Desafío a la fama. Estoy saturado del tema, de lo que fue el encierro, estar con micrófonos y cámaras todos los días. Prefiero verlo cuando esté más tranquilo y relajado”.

4 “Para estar en un programa de telerrealidad hay que armarse de mucha fortaleza mental. Recuerdo que luego de 15 días de haber entrado a Desafío a la fama quería salir de ahí. Pero la experiencia fue increíble”.

5 “Al salir, he visto que alguna ha comentado de todo y mucho lo que dice es falso, pues se agarran de algo que vieron y hablan el triple, pero no les paro bola”.

6 “Con Mafer Pérez está todo bien, luego de un comentario que se salió de control durante una actividad en el reality. Ella lo entendió porque sabe de este medio y hoy la relación sigue chévere”.

Suriel durante la sesión de fotos con EXPRESIONES se mostró relajado y muy profesional. Gerardo Menoscal

7 “En lo personal, sentí algo de temor cuando varios competidores empezaron a salir de la casa, pero pude controlarme al final. Siento que salí bien, en el tiempo indicado y por la puerta grande”.

8 “Me gusta desafiarme a mí mismo. Llevo ocho años en Ecuador y cada cosa que he hecho ha sido un reto, un desafío. Todo en esta vida lo logro y estoy donde estoy, gracias a Dios. Me siento muy orgulloso de mí”.

9 “Hay muchos que no saben que además de venezolano también soy ecuatoriano, tengo la nacionalidad de este país”.

10 “No estaba en televisión desde 2017 y me ha agarrado todo como nuevo. Pero he tomado todo bonito, con calma, no se me suben los humos”.

11 “Seguiré trabajando en mis proyectos. Este año lo cierro a lo grande. Se viene uno muy bueno para el 2024 y está todo concretado”.

12 “Estoy súper orgulloso de ser un chico reality. Hay personas que se molestan, pero lo cierto es que es una vitrina que te abre otras puertas”.

13 “Descubrí en estos últimos meses que tengo talento para la actuación, así que me he puesto como meta estudiar esa carrera”.

14 “Aunque parezca contradictorio, me gustaría actuar al lado de Carolina Jaume, he visto su trabajo y es muy bueno. No me importa ser el villano, acepto el papel que me ofrezcan, pero debo prepararme y escuchar los consejos de los que saben”.

15 “El mejor rol que desempeño es ser auténtico, me muestro como soy. Siempre he sido real y leal”.

16 “Con César Veiga y Antonio Borja he hecho una buena amistad dentro y fuera de Desafío a la fama. Hasta nos hemos ido de paseo. Estamos esperando por alguien más”.

17 “No descarto abrir una página en OnlyFans, para mí es un trabajo”.

18 “Si fuera un plato venezolano para mostrarle al mundo, sería un pabellón criollo, porque tiene de todo un poquito: frejoles, arroz, tajada, carne mechada, tengo todos los ingredientes (risas)”.

19 “Quisiera convertir en arepa a Lissette Cedeño (risas) para entrenarla”.

20 “Haría pan de jamón a la Veneno Torres, por lo chiquita (risas)”.

21 “Cambiaría de mí la impaciencia, no me gusta esperar, quiero todo rápido”.

22 “Hago el amor lento y a veces rápido, depende la sintonía y el ambiente”.

23 “Una de las cualidades es mi físico y lo cuido. No solo basta tener un buen cuerpo, sino también poseer actitud. Y si careces de desenvolvimiento, te jodiste”.

24 “No canto ni en el baño, soy muy malo, pero en la cama soy diez sobre diez, fuego como buen Escorpio”.

Además del físico, Suriel indica que hay que tener actitud y desenvoltura para destacar en la pantalla chica. Gerardo Menoscal

EN POCAS PALABRAS

Manías: Mover la pierna izquierda.

Canciones: El regalo más grande, de Tiziano Ferro.

Talón de Aquiles: Mi madre, estar lejos de ella.

Una ciudad: Cojedes (Venezuela).

