Johann Vera: "Si las oportunidades no llegan a tu puerta, construye esa puerta"

Tras su paso por los Latin Grammy, el artista ecuatoriano Johann Vera, exparticipante de Factor X y La Banda, llegó a Ecuador para el Show de Navidad y principalmente sumarse a los ensayos de El mágico mundo de Charlie y la fábrica de chocolate. Se trata de una adaptación de la novela de Roald Dahl, llevada al cine en tres ocasiones.

EXPRESIONES abordó al cantante y actor ecuatoriano, quien ha vivido entre Colombia y Estados Unidos, y ahora se dispone a encarnar a Willy Wonka en la primera obra que estelarizará en su país natal y cuyas funciones se llevarán a cabo del 15 al 17 de diciembre en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

¿Es tan dulce como Willy Wonka?

Me encanta el dulce. Ahora si lo soy, depende de la situación. En lo que tiene que ver con trabajo, me lo tomo todo muy en serio. Digamos que soy una persona antes de un show y otra persona después del show (risas). Cambio completamente. Fuera del escenario soy muy relajado, pero al momento de trabajar estoy pendiente desde el sonido, la iluminación y el paso de baile, hasta del moño de la bailarina.

Entonces lo importante es que la gente no se dé cuenta...

En el Show de Navidad, la gente dijo que estuvo increíble, pero yo sabía que no había sido tanto así. Para mí todo debe salir bien, porque es mi trabajo, mi vida entera. Mar Rendón y su mamá me aconsejaban que debía soltar y delegar.

¿Y qué es lo que suelta?

Soy relajado y suelto todo. Estuve en Colombia actuando en varias series y me robaron en un año dos veces, perdí teléfonos celulares. Recientemente extravíe la billetera mientras veía el vestuario para bailarines. Son situaciones en las que no me estreso porque digo ¿y qué puedo hacer? Pero en la parte laboral, si algo sale mal, me doy durísimo.

¿Y en las relaciones interpersonales cómo es?

Puedo ser un poco sociópata (risas).

¿Y cómo está de ánimo?

Emocionado. Por fin me siento como adulto, como alguien responsable. El cambio que experimenté el último año fue ‘heavy’, complicado, pero todo se ha ido dando de la mejor manera para el 2024 y eso me llena de emoción. Viene un disco completo y como artista independiente tuve que buscar el financiamiento.

¿Puede hacer todo solo?

Quise demostrarme a mí mismo que sí se podía, pero tengo que aprender a delegar, no puedes hacer todo solo ni tener el control de todo, necesitas contar siempre con apoyo para poder llegar al siguiente nivel. Busco credibilidad musical y las redes sociales no lo son todo para darle el real valor a lo que hago. Hay mil herramientas para promoverte como influencer, pero tienes que prepararte.

¿Y en usted quién influye?

Mi familia, obviamente. Mi padre y mi abuelo, principalmente, quien salió de Chone y llegó a trabajar en la NASA. Mi papá, quien quería ser piloto y pese a que no contaba con los recursos en Quito, logró su objetivo y llegó a la Fuerza Aérea Ecuatoriana y a una aerolínea. Admiro esa valentía y ese ‘sí se puede’.

¿Dónde queda su fandom?

La mitad de mi club de fans aquí en Ecuador son los integrantes de mi familia (sonríe), y cada quien tiene una función en la parte audiovisual, redes, etcétera.

¿Y en quién o quiénes siente que usted influye?

Sé que he tenido muchas ventanas para que la gente pueda ver cosas y se sientan influenciadas por lo que hago. Dejando el ego a un lado, estoy consciente de todo lo que se ha hecho y se ha logrado desde que salí de Guayaquil.

¿Y hasta dónde apunta?

Quiero llegar a Hollywood y quiero ganar un Grammy. Lo he visualizado y lo estoy materializando. Me falta muchísimo, pero estoy en el camino y lo creo. Lo veo presente y lo siento real. Ya estoy en la industria, pero faltan escalones por subir.

¿Es cierto que se queda horas sentado en las escaleras del Time Square en Nueva York?

Horas, me encanta observar a la gente y crear historias en base a lo que veo, también me agrada conversar con ella, si entro a un restaurante y algo escucho en la mesa de al lado, me quedo ahí hasta el final. Soy chismoso (risas). Amo todo lo que pasa a mi alrededor.

¿En qué otras cosas desfoga su energía cuando no canta ni actúa?

Tengo otras actividades. Trabajo para una aplicación y mantengo reuniones vía Zoom. Pero para desestresarme nada como la playa. Conectarme con el mar es mi mejor momento.

ENTRE ÉL Y WILLY WONKA

¿En qué se parece a Willy Wonka?

En la libertad para hacer las cosas.

¿En qué se diferencia?

No llego a ser loco, ni actúo como psicópata con los niños (risas). Tampoco sufro de ansiedad ni llevo una vida solitaria, estoy rodeado de gente todo el día y eso me energiza.

¿Su mundo sería perfecto con chocolates y dulces?

Mi mundo perfecto sería en la playa o en una ciudad con música todo el tiempo y con mucha gente, digamos que un Rock in Río.

Johann lamenta que la cartelera teatral en el país sea limitada y no disponga de largas temporadas. Cortesía G7 Pro

EN CORTO

Colores: Azul.

Sabores: Ceviche.

Olores: Dulces.

Pecados: Capitales.

Manías: Comerme las uñas.

Trastornos obsesivos compulsivos: En el trabajo, demasiados.

Música: Dicapo.

Duplas: Planeadas y armadas.

Arte: Con propósito.

Una frase: “Si las oportunidades no llegan a tu puerta, construye esa puerta”.

