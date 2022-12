Johann Vera se pone tricolor

Entre Qatar y Ecuador no hay muchas similitudes, pero eso lo hace atractivo. Ahora que el Mundial de Fútbol se desarrolla en ese país asiático, todos los ojos están puestos sobre él. ¿Pero cómo vive la experiencia mundialista un artista por esas tierras? Pues, según el propio Johann Vera, es una vivencia llena de emociones y sentido de pertenencia. Llevar una bandera y representar a un país, aunque no se juegue en la selección, no es sencillo, y el cantante guayaquileño (invitado por Telemundo) está representando a los artistas ecuatorianos en los fan fest en las ciudades que son sedes de los partidos. Esta propuesta se da con la canción 'Donde nací', tema que escribió junto a Giovanny Fernández y que se ha convertido en tendencia en plataformas como YouTube a nivel nacional.

Johann detalla en esta entrevista cómo ha sido el proceso y el impacto que espera recibir para su carrera tras haber vivido la emoción mundialista.

Se ha dado a conocer en programas latinos, pero de Estados Unidos. ¿Pero cómo es la identidad ecuatoriana de Johann?

Pues, (tengo) mamá guayaca y papá quiteño, abuelos de Manabí, familia en Loja y Cuenca... pues de todos lados. Crecí entre Ecuador y Colombia por el trabajo de mi papá y por eso el acento. Y es chistoso porque en muchos lados no saben de dónde soy, por lo mismo, está mezclado. Esto también me ha ayudado para algunos papeles.

¿Y el acento ecuatoriano funciona afuera?

Pues como que no lo reconocen tanto. No es tan popular o conocido. A veces hasta lo confunden con algún mexicano.

'Donde nací' es como un nuevo himno deportivo. ¿Cómo nace la idea para escribir el tema?

Va más allá del fútbol. Amo a la Tri, pero primero amo a mi país. Está dedicada a la hinchada y a todos los ecuatorianos que se unen en este sentimiento. Habla de perseverancia, algo que creo que me ha caracterizado en estos años de carrera. Me dicen ‘no’ y yo digo ‘sí’. Así somos. Ecuador no se deja. Y esto se lo debo a mi familia. Yo cuando llego a Guayaquil me doy cuenta de que somos bravos, que reclamamos nuestras injusticias. No dejamos pasar tanto las cosas, como sucede en otros lados. La verdad es que como ecuatoriano, viviendo en el extranjero, no te das cuenta de esto hasta que lo pierdes.

El videoclip tiene locaciones especiales de la Costa y la Sierra. ¿Por qué se decidió por estas opciones, más allá de los paisajes?

Es que ya todos sabemos que tenemos bellezas naturales, pero yo quería mostrar a la gente, su pasión, su garra. Estuvimos en el mercado de Santa Clara en Quito y mostramos a la gente que trabaja allí por años. O mostramos a Dri, un emprendedor para quien el fútbol es su vida y está totalmente tatuado de esto. Yo escucho esta canción y me da mucha energía.

¿Entonces 'Donde nací' también le ayuda a motivarse?

Sí, yo escucho una canción varias veces en mi rutina antes de lanzarla, y si se queda en mí me decido a sacarla. Y cuando la ponían en el gimnasio me llenaba de energía. También creo que no vivir acá te da más este sentimiento de amor.

Así fue el camino de 'Donde nací'

¿Cómo Telemundo llegó a conocer la canción? Pues Johann explica que pese a varios intentos y acercamientos en Ecuador, no obtuvo el visto bueno para que formara parte de una campaña, pero fue la propia gente y sus amigos quienes hicieron posible que esta cadena de televisión apoyara el tema. “Yo no he hecho nada de promoción con esta canción. Y lo digo, había un acercamiento con un ministerio, pero nos hicieron esperar seis, siete meses y no hubo una respuesta. El peor enemigo de Ecuador es el mismo ecuatoriano, parecería. Se los juro. A veces las cosas se mueven por tal patrocinador; o si no eres hijo de no sé quién, entonces no te toman en cuenta. Y bueno, no salió”, explica y agrega: “Me dije que no me iba a complicar y tampoco a gastar miles de dólares, que como independiente es costoso, y como sabía que la gente la apoyaría la saqué. La gente la ha tomado como algo de amor y con mucha pasión. Le agradezco a gente como Ale Jaramillo, quien fue la que creó el trend. Ella sola la mostró en sus redes y así ha ido creciendo. Luego estuvieron Andreína, Dayanara y más personas del medio. Así fue como la conocieron personas de Telemundo, me invitaron a cantarla a un programa y ya luego me dijeron que vaya también a Qatar, a promocionarla”.

Este tema le ha hecho hasta aparecer en el portal de Billboard como uno de los artistas fanáticos del fútbol.

Disney Plus en camino

En abril pasado, el también actor finalizó las grabaciones de la serie 'Champeta', de Disney Plus. Este proyecto lo tiene entusiasmado y le dejó varias anécdotas. En especial, la parte de la danza y el baile. “Yo creí que bailaba bien, pero luego de hacer esta serie me di cuenta de que no. Qué sacrificio y qué entrega hay que tener para esto”, manifiesta entre risas. La serie aún no tiene fecha de estreno, pero es una de las grandes apuestas de la plataforma para el 2023.

La producción cuenta con un gran reparto de actores latinos, como Keyller de la Hoz, Daniela Trujillo, Marlon Moreno, Bárbara Perea, Rafael Novoa, James Vargas y Blanca Palacios. Asimismo, participarán la bailarina cartagenera Allison Vega y el cantante de música champeta Mr. Black. La ecuatoriana María Elisa Camargo también se suma en la segunda temporada.