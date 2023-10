Carla Bucaram: "No me parezco a Margot Robbie, ella se parece a mí"

La influencer y exparticipante de Desafío a la fama, Carla Bucaram, afirma que finalmente puede ver los episodios del reality y los disfruta. Pese a que no logró estrechar lazos de amistad con ninguno de los competidores, sostiene que la experiencia fue gratificante.

"No tuve tiempo para hacer amigos, pero conocí buenos corazones, personas luchadoras. Desde que entras, eres un ganador. Yo siempre trataba de aconsejar al equipo. Les daba estrategias", afirma Carla a EXPRESIONES.

Añade que, lo que más le costó, durante el tiempo que estuve encerrada, fue estar lejos de su perro Grooth B, una situación que le causó depresión, al igual que no saber nada de su madre y su abuela Carlota por varias semanas.

Carla Bucaram junto a su perro Grooth B. "Somos él y yo", afirma la influencer. Cortesía

"Ellas me apoyan en todo, siempre están para mí". Cuenta que, apenas regresó a su hogar, retomó sus cuentas en las redes sociales y su trabajo en los social media.

Tras obtener una mayor vitrina en Ecuavisa, no descarta actuar, si se le presenta la oportunidad, y va más allá. "Me gustaría hacer algo como Los ángeles de Charlie o Barbie, amo a Margot Robbie, muchos dicen que me parezco a ella, pero la verdad es que ella se parece a mí".

Carla junto a su abuela Carlota, una de sus mayores influencias en el mundo de la moda. Cortesía

En cuanto a si existe un Ken en su vida, manifestó: "Ken será quien gané el corazón de Barbie. Si yo pudiera escoger al actor, sería Leonardo DiCaprio, me encanta".

