Shannen Doherty: su cáncer se extiende a los huesos

Shannen Doherty, la actriz estadounidense, mundialmente famosa en la década del 90 por la serie Beverly Hills 90210, se enfrenta al cáncer hace 8 años y este no da tregua, por lo que su pronóstico actual es muy desalentador.

En un crudo diálogo con la revista People, la también exestrella de Charmed, reveló a la revista que el cáncer que padece se le expandió a sus huesos. “No quiero morir. No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”... no he terminado”, precisó.

Desde que fue diagnosticada con cáncer de mama, en 2015, se sometió a una masectomía, quimioterapia y radioterapia. Dos años después comunicó que había entrado en remisión.

Juan José Morán: "Cocinar para la reina Sofía fue una locura" Leer más

(Sigue leyendo, pero antes mira esta nota: Shannen Doherty se divorcia de Kurt Iswarienko)

Sin embargo, en 2019 volvió a recibir malas noticias, ya que su enfermedad volvió y pasó a ser un “cáncer metastásico en etapa 4”. Pero eso no fue todo, ya que en junio de este 2023, Doherty compartió que su mal lamentablemente se había extendido al cerebro. “Tuvieron que extirparlo y diseccionarlo para ver su patología”, explicó cuando se refirió a uno de los tumores.

Ahora ella espera participar en ensayos clínicos de nuevos tratamientos para que pueda avanzar y ojalá mejorar. Además compartió una reflexión: “La gente da por sentado que esta enfermedad significa que no puedes andar, comer o trabajar y no es así. Somos gente que quiere trabajar y abrazar la vida y seguir avanzando”, añadió.

De hecho, alista su podcast, que se estrenará el 6 de diciembre en iHeartRadio, en el que planea hablar de su faceta actoral y los retos que ha enfrentado para sobrevivir día a día al mal que la aqueja.

Lee sin límites y ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!