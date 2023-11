César Veiga: "Todo lo que gano en OnlyFans va para mis perros"

Hace siete años César Veiga (35) dejó Uruguay para radicarse en Ecuador. Se dio a conocer en la televisión nacional gracias a Combate, BLN y recientemente en Desafío a la fama. Este año abrió su cuenta en OnlyFans, que le ha generado ganancias que cubren todas sus necesidades, principalmente para el cuidado de los animales que cuida y rescata. Estas y otras revelaciones las comparte en esta nueva entrega de Tengo que decirlo

1 “Soy un hombre apasionado que lo da todo al ciento por ciento en todos los aspectos de su vida. Si me decido por algo, no lo hago ni al 20, ni al 30 ni al 50 por ciento”.

2 “Me apasiona la aventura, lo desconocido. Me gusta empezar de cero. Para mí la zona de confort no me resulta confortable”.

3 “Cuando estoy muy tranquilo en un lugar o van pasando los años y sigo haciendo lo mismo, me salgo de ahí, siempre. Tengo que sentirme vivo, por eso llevo una vida de ‘rock star’, sin cantar o tocar la guitarra”.

4 “No me va la monotonía, me agradan los altos y bajos de la vida y probar experiencias”.

5 “Lo que más me molesta es el abuso de poder, el imponer la fuerza sobre otra persona que no la tiene. Es algo que me vuelve loco”.

6 “Me gustan más los animales que las personas. Los perros y los gatos que tengo y son rescatados nunca me han fallado, pero sí los seres humanos”.

7 “Si rescatas a un animalito de la calle, él te lo agradecerá de por vida y se quedará contigo para siempre. Es como un hijo”.

8 “El primer reality en que participé fue Combate en su última temporada, luego ingresé a BLN sin hacer casting. Era una época en la que no pagaban, pero igual iba para apoyar al programa. Era que me llamen ahora que hay dinero, pero no se acordaron de la gente que estuvo con ellos en las malas”.

9 “Estuve como modelo en Ecuavisa en Prueba de amor y recientemente en Desafío a la fama, que ha sido el reality más importante en la historia de este país y en el que he estado. Estoy muy agradecido con Ecuador porque me tomaron en cuenta. Para mí es una victoria haber sido escogido entre los 16 participantes, cuando aquí habitan 17 millones de personas”.

10 “En Desafío a la fama logré llevarme muy bien con tres personas: Emma Guerrero, Suriel Lira y Antonio Borja”.

11 “Ingresé a OnlyFans por el tema de los perros. Cansado de ver y rescatar perros maltratados y atropellados, al no tener dinero para cuidarlos, ya que lo que ganaba como mesero no me alcanzaba. Al ver a un amigo que le iba bien con esa página, decidí hacer lo mismo a principios de este año y la aceptación fue bárbara. Todo lo que gano en OnlyFans va para las operaciones, cirugías y tratamientos de los canes y gatos. Es un dinero que no toco. Soy leal conmigo mismo”.

12 “Comprarme ropa de marca o irme a comer a restaurantes de lujo no me llena en lo absoluto”.

13 “Hacer lo que hago (desnudarme) resulta placentero para mí. Cubro mis gastos personales con mi trabajo como modelo y lo que me genere la publicidad y las marcas que me apoyan”.

14 “Mi amor por los animales nació hace 10 años cuando estaba en Uruguay y encontré un perrito tirado entre la basura. Se convirtió en mi hijo, luego se murió y sufrí mucho. Desde ahí cada perro que veo abandonado lo ayudo”.

15 “No tengo ningún tipo de prejuicios. Para mí todos los seres humanos son iguales. No hago distinciones por sexualidad, posición económica, religión o política, me tiene sin cuidado”.

16 “Todavía no he estado en alguna playa nudista. Estuve de pasada en Sanxenxo (España), pero no me quedé”.

17 “Tengo propuestas en México y en Chile para algunos programas, si se concretan me voy. Pero Ecuador es mi casa, no Uruguay”.

18 “No tengo mánager, yo mismo contesto mensajes, negocio y oferto. Ahora se me ha complicado un poco, debería tener alguien que me ayude”.

19 “Como Tarzán, ya encontré a mi Jane (Melanie Briones), todavía no a la mona Chita (risas). Yo la llamo ‘Pocahontas’ y hacemos contenido”.

20 “Para programas como Desafío a la fama hay que estar muy fuerte psicológicamente, se requiere de mucha resistencia mental o estar completamente loco (risas)”.

21 “Hay gente que vive dentro del armario, me asomo a veces y me entra la sospecha, por las dudas, no sé, pero a estas alturas nada me sorprende”.

22 “A mis 35 años solo tengo tres amigos leales con los que cuento en esta vida, viven en Ecuador. Uno es argentino, el otro es venezolano y, el tercero, uruguayo”.

23 “Soy de los que guarda dinero, porque la vida te puede cambiar en un segundo. Gasto en lo necesario”.

24 “Cuando me preguntaron hace poco a quién debía pedirle perdón, respondí a que a mi familia, porque no estuve en el momento que más me necesitaron que fue cuando falleció mi madre. En ese momento me encontraba acá y no pude llegar a tiempo”.

25 “No lloraba hace tiempo, aún tengo abierto el tema de la muerte de mi mamá. Ella tenía cáncer, pero me ocultó su enfermedad para que siguiera desarrollando mis sueños en Ecuador. Recuerdo que la llamaba y me mentía diciendo que estaba bien. Desde ahí no tengo motivos para volver a Uruguay. Solo sé que mi padre y mis hermanas están bien”.

26 “Quiero retomar mis microemprendimientos como productos para la barba y mis camisetas roqueras que dejé en pausa, pero tengo que darles ‘play’ cuando sea el tiempo”.

¿CÓMO LLEGÓ A ECUADOR?

“Hacía fiestas en La Paloma (Uruguay), agarraba dinero y me iba a Brasil. Hasta que un día con un amigo decidimos irnos a otro lugar y en Internet descubrimos Montañita (Ecuador). Estábamos en una discoteca y vimos a una chica rubia muy guapa (Denisse García) con quien todos se tomaban fotos. Se me acerca, nos hicimos amigos. Supe que conducía un espacio de competencias, la acompañé al canal. Volví a Uruguay, pero siempre tuve en la mente retornar a Ecuador para estar en la televisión. Así lo hice. Empecé a audicionar, pero no quedaba en nada. Hasta que un día conocí a otra chica en una disco. El after fue en mi casa y recuerdo que me dijo que la acompañara en la mañana a un casting en RTS, me vieron ahí los de producción, me indicaron que necesitaban llenar el cupo de un extranjero que había dejado el reality Combate (Lucho Fain). Me mostraron el circuito, hice la prueba física y un lunes ya estaba dentro. Estuve en el lugar y en el momento indicado”.

EN POCAS PALABRAS

Colores: Negro.

Sabores: Chocolate.

Olores: One Million, de Paco Rabanne.

Música: Acústica, romántica.

Defectos: Impaciencia.

Virtudes: Disciplina.

Fobias: No dejar huellas.

Miedos: A la soledad.

Malo: Para bailar.

Un animador: Eduardo Andrade.

Un competidor: Lucho Fain.

Una frase: “En mi mesa solo comerán los que conmigo pasaron hambre”.

