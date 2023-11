Daniela Ruiz: “Vivir en la incertidumbre es una lección por aprender"

La emprendedora quiteña Daniela Ruiz es de las personas que habla hasta por los codos, confiesa que es buena para llevarse los bolígrafos que encuentra y le encanta el silencio. EXPRESIONES la abordó para conocer más de ella, a la mujer que hay detrás de la creativa.

¿Cómo ha sido tu viaje desde que empezaste en esta carrera?

Mucho aprendizaje. Las mujeres que usan mis creaciones son una comunidad, cada vez que conozco a una de ellas y me cuenta lo que quieren compartir conmigo, en ese momento, me demuestra que yo no estoy hablando aquí por mis chompas. Estoy tejiendo, estoy conectando y estoy movilizando, y eso en serio se siente súper rico.

¿En qué más es creativa?

En realidad hago comunicación estratégica y a eso me dediqué la vida, antes de las chompas. Y en la cocina soy súper creativa o recursiva, depende cómo lo quieras ver.

¿Qué lección queda por aprender?

Vivir en la incertidumbre

Hábleme de sus chaquetas y qué cree que le dirían si le hablaran.

Mis chaquetas son un objeto transicional, una pieza que en tu imaginario te brinda confort y seguridad. Las ‘jackets’ son visuales de los procesos que vive cada una de ellas y lo exteriorizan, a través, de lo que me piden que diseñe en su chaqueta.

¿Qué extraña en este rato?

Sentirme amada y saber que cuento con un compañero de vida, pero ya llegará la persona indicada, en el momento perfecto.

¿Su última metedura de pata?

Es la que me pesa en el alma. Hay decisiones de vida que no son precisamente las más populares, pero son las que te permiten ser, quien deseas llegar a ser. Esta segunda parte de mi vida (ya los primeros 40 se acabaron) no permito nada que me haga daño y como yo digo lo que pienso y vivo como profeso, a veces toco sensibilidades.

Daniela Ruiz durante la sesión de fotos para EXPRESIONES. Karina Defas

¿Vive de las jackets que vende?

Comemos de las jackets que vendo, pero yo no digo ‘vendo, vendo,‘ yo vivo y demuestro que sí se puede volver a empezar; eso hace que las mujeres me compren. Las mías no son chompas de moda, son armaduras de nuestras guerreras: las del amor propio.

¿Qué causas consideras justas?

Hay muchísimas, pero yo lucho por algunas en particular, son causas que me mueven desde siempre. La no violencia en todas sus formas, pero trabajo particularmente con mujeres y así logramos incidir en la crianza de sus hijos. Siempre digo que mamás felices crían hijos felices. Lucho por la inclusión y la no discriminación. Lucho por las causas que hacen latir mi corazón. Soy feminista.

¿Su vida sería apropiada para verla en teatro, cine o leerla en un libro?

Todas las vidas cuentan una historia, algunas con más evolución y aprendizaje que otras. Si la pregunta es si vale la pena hacer con mi vida alguna expresión artística, hace años ya inspiré a alguien para crear un personaje literario. Imagínate todo lo que me falta por vivi, por reír, por aprender, por amar, por conocer. Yo quiero vivir mi segunda mitad a plenitud, así que ya veremos con los años cómo evoluciona todo esto. Hay algo que tengo en la mente desde muy niña y que anhelo con todo el ‘shungo power’, estoy segura, que eso también será parte de mi historia.

¿Qué celebridad internacional considera que se vería bien con sus prendas?

Obviamente todas (risas) pero me encantaría que Shakira las usara.

¿Entre Paola Pabón y Lavinia Valbonesi, quién sería su modelo para la colección 2024?

Me parece machista la pregunta. La una es una mujer política que le lleva 20 años a la otra. Las dos son personajes femeninos válidos y actuales, pero sus perfiles son distintos.

¿En qué actividades sacas rojo en la libreta?

No me gustan los números. Necesito ayuda en la parte contable.

¿Con quién se tomaría un canelazo en una cita ideal escuchando su música favorita?

Hace seis meses dejé de tomarme las copas y la verdad me siento genial, me encanta lo ‘poderosa’ que me siento al pasar súper en las reuniones sociales y no tener el chuchaqui y los malos ratos que siempre pueden ocurrir cuando hay alcohol de por medio.

¿Y su cita ideal?

Todavía no lo conozco, pero ya se la he pedido al universo. Te cuento cómo es él, ‘my dream soul mate’. Es deportista y le gusta salir los fines de semana a conectar con la naturaleza. Le gusta comer rico y cocinar en equipo, nada más bonito que poder compartir esas actividades que son ‘every day’ con la persona que amas. Serotonina, dopamina y endorfina al natural. ‘My dream date’ sería una caminata por un sendero bello y terminaría con picnic romanticón, me muero de amor.

¿Le gustaría ser abducida por un extraterrestre?

Si son seres de luz, claro que sí. Son parecidos a los humanos promedio, ¡qué miedo!, seguro me quieren para rata de laboratorio.

Ventajas y desventajas de crear o diseñar en Ecuador

Producir con calidad en Ecuador es caro. Tenemos el cuarto salario básico más alto de Latam y el mercado local no quiere pagar lo que vale el trabajo artesanal. Nuestras prendas valen mucho más de lo que cuestan en el país, pero exportar es otro mega rollo al que nos tenemos que enfrentar solas las emprendedoras.

¿Con quién hablarían horas sin mirar el reloj?

Con mis buenos amigos. Soy de contadas personas en la vida, pero con ellas río sin parar y hablo igual. Se me van las horas.

.¿La última vez que rió a carcajadas?

Me río mucho. Esta no estuvo bien, pero así fue: Ayer llegó del colegio de los niños la consulta de si deseamos que les coloquen la tres dosis anti COVID y la de influenza de este año y las firmé después de que mi hija hizo berrinche porque le iba a doler su brazo. Regresé a ver a mi amiga y le digo: por suerte no es mi brazo y estallé a reírme, pobres mis pequeños, pero la vacuna, los va a cuidar.

¿Su frase de cajón?

Chulla vida.

EN POCAS PALABRAS

Pasatiempos: Entrenar, el ritual de una rica taza de café, las noches de pelis, con mis dos enanos y comer canguil.

Ama: Ir de paseo el fin de semana a descubrir nuevos spots de mi lindo Ecuador.

Fobias: Serpientes.

Temores: Morir sola.

Defectos: Despistada, acelerada.

Cualidades: Buena amiga.

Destrezas: Me comunico y conecto con la gente desde el corazón.

Lecturas: Mujeres que corren con lobos.

Películas: Las que quieren los niños.

Canciones: Bonitas, alegres.

Política: Voy a ser.

Deportes: Para siempre.

Ritmos: Sin violencia, no escucho reguetón.

Convicciones: Todas, lo voy a lograr.

