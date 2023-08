Úrsula Strenge, con tres décadas en el mundo de la comunicación, fue invitada por EXPRESIONES a responder las 50 preguntas de los 50, a propósito de su llegada al quinto piso (este 1 de septiembre). La también concejala y psicóloga aceptó el reto sin chistar.

¿A qué le dice sí de ‘one’?

A la vida, a mis hijas, a las oportunidades que están relacionadas con mi esencia y armonía.

¿Qué extraña en este instante?

Estar con toda mi familia reunida.

¿Cómo se siente hoy, en la víspera de llegar a los 50?

Plena y agradecida.

Si no es ahora...

Siempre hay tiempo.

¿’Mañana es para siempre’ o ‘un día a la vez’?

Un día a la vez. Cada día tiene sus retos y desafíos.

¿Esa frase le hace ruido a Isaac Delgado?

A veces.

Hoy, ¿qué preferiría recibir de él como regalo? ¿Una tarrina de frutos secos, una botella de amaretto o un anillo?

Una botella de amaretto.

¿Cuál fue la mayor lección que aprendió con él?

Que hay que ponerle vida a cada minuto.

La expresentadora de En contacto afirma que hoy prefiere "sentir más, que pensar más". Cortesía G7 Pro

¿Su recuerdo más preciado de CRE Televisión?

Que pude vencer la timidez y sentir que podía desafiar mis miedos.

¿Y de Doctor Expertus?

Diversión absoluta mientras trabajaba.

¿En algún momento lidió en la televisión con un payaso que no la hacía reír?

(Risas) Sí, a veces.

¿Alguna vez tuvo un compañero oscuro en Está clarito?

Oscuro de piel, pero realmente todo era claro.

¿Es cierto que cerró su hotel para mascotas porque terminó siendo un refugio y no un negocio?

Totalmente.

¿Cuando escucha Venezuela, qué se le viene a la mente?

La infancia de mi padre.

¿Qué piensa de la migración?

Es una decisión valiente y difícil. Ojalá no sucediera tanto.

¿Si se marchara de Ecuador, cuál sería su destino seguro?

Yo amo Ecuador y no pienso dejarlo, pero la tierra de mis ancestros (Alemania) me genera mucha curiosidad.

¿Qué le diría a don Peter en este momento?

¿A mi papi? (suspira y su voz se quiebra). Él es mi héroe, mi talón de Aquiles.

¿Qué le dicen sus manos?

Que es un hombre de trabajo, laborioso y honesto. Es lo que aprendí de él.

¿Y qué quisiera que sepa doña Irma en este instante?

Mi madre es la mujer más solidaria que conozco. De ella saqué esas ganas de ayudar al mundo. Se sostiene en la fe y nos sostiene a todos en ella.

¿Qué le dicen sus hijas Ivanna, Camila y Cristina?

Me dicen que quizás hice un buen trabajo como madre, porque son una versión maravillosa de ellas mismas.

¿Cuál es el mensaje más raro que ha recibido en WhatsApp?

(Piensa) No me acuerdo ahora, me queda de tarea.

¿De qué se siente culpable?

Aprendí a transformar esa palabra en responsabilidad.

¿De qué es libre de culpa?

Inocente en torpezas, que quizás cometemos sin querer hacerle daño a alguien.

¿Con quién retomaría un contacto perdido?

Con amigas de la infancia.

¿Qué más le estresa, además de la inseguridad en Guayaquil?

Lo injusto, la gente que abusa de los más vulnerables.

¿A quién le pediría perdón?

A mí misma, por ser muy perfeccionista y estricta.

¿Cuál ha sido el último cambio en su vida?

Seguir demostrándome que puedo emprender de cero, Armonía Digital ha sido un sueño y un desafío que logré sola.

¿Qué hace fácil los días difíciles?

Dios, mi fe, mi familia, mis hijas. Hay mucho que agradecer para decir ‘hoy será un gran día’.

¿Con qué se siente más segura?

Estando en mi casa o en el hogar de mis padres.

¿Su recuerdo más querido de la infancia?

Salir a la calle, subir a los árboles, jugar con los amigos del barrio y perderme en la tarde, sabiendo mis padres que regresaría segura a casa.

¿Su frase favorita de fe?

Suelta y confía.

Confiesa que su talón de Aquiles es su padre y su madre, el referente de la solidaridad. Cortesía G7 Pro

¿Y su mayor salto?

Saltar a la política, salir limpia e ilesa de un mundo contaminado.

¿Qué cree que está sobrevalorado en la televisión?

La fama y el mundo de bambalinas que la gente cree. Forjarse un nombre, toma tiempo y cuesta.

¿Qué objeto de su casa sería?

Una planta que está en la sala, que tiene tiempo y no se ha marchitado. Sigue floreciendo.

¿De qué necesita tomar un curso intensivo?

De contabilidad, debo manejar mejor mis finanzas.

¿Se puede vivir en armonía con usted?

Sí, siempre es posible, es cuestión de actitud.

¿Qué puede romperla?

Cuando permito que me dañe lo externo, la respuesta siempre estará dentro de nosotros.

¿Es cierto que si fuese una princesa de Disney sería La Sirenita?

Sí, porque me gusta soñar, me encanta el mar, solo me falta la cintura de La Sirenita (risas).

¿Todavía llora con El Rey León?

Sí, ¿quién te dijo eso? Siempre que la veo, termino llorando.

A usted que le encantan los mariscos, ¿un ceviche pega ahora con Aquiles o con Cynthia?

(Risas) Es un plato costeño, no podría elegir a uno, creo que con ambos.

¿El mejor consejo recibido?

Me lo dio Susana González: “Cuando algo no te salga, cierra los ojos y piensa en tu causa con un sí’.

¿Mujer políticamente correcta?

Claro que sí. Existimos personas con buenas intenciones y buenas acciones.

Si se volviera a casar, ¿cuál sería el escenario ideal?

No he pensado en eso, pero sería en el mar y Dios como testigo.

¿Sigue patinando en la sala de su casa?

(Risas) Me encanta moverme sobre mis propios pies y sobre ruedas también.

En este momento de su vida, ¿sigue a su corazón o a su cabeza?

Prefiero sentir más que pensar más.

FUERA DEL TINTERO

Su pódcast favorito: Siento consciente, de María Gracia Medina.

Definición de éxito: Hacer lo que me gusta y estar rodeada de la gente que quiero.

Algo que quisiera confesar: Me encanta andar sin zapatos en lugares ásperos, y la velocidad.

Dejó de creer en: Las personas que no son coherentes.

Siendo psicóloga, tiene su terapeuta, que la abraza y la confronta.

Llego a los 50 aceptando esta etapa tan linda, pero vulnerable también. Si bien mi cuerpo crece y envejece y lo noto cuando no tengo la misma energía de antes, me parece hermoso saber que mi alma sigue siendo tan joven como cuando tenía 15



