Fue en 2019 cuando la actriz ecuatoriano-argentina Carolina Piechestein decidió viajar a México, con la finalidad de radicarse allá y expandir sus proyectos actorales. Entre sus idas y venidas esporádicas a Guayaquil, la recordada protagonista de Bruta y Así pasa (Ecuavisa) alista presentar en septiembre dos propuestas teatrales. Desde la capital mexicana, la artista conversó con EXPRESIONES y responde El Cuestionario.

Hábleme de su próxima venida a Ecuador y cómo se incluyó su nombre en el ParkFest.

A mi queridísimo a Ecuador voy gracias a la invitación de Catrina Tala y el director Sebastián Sánchez Amunategui. Dos personas que confían en mi talento y con quienes trabajo de maravilla. Voy para participar del Park Fest en dos shows. El primero será el 22 de septiembre junto a dos mujerones: Katty García y Belén Franco. Haremos Perrísimas, un show cómico para todos los ‘emparejados’ y solteros que quieran empoderarse en la búsqueda del amor (risas), siempre de la mano del humor. El 27 es mi show personal: ¡Soy señora y qué! Este es un stand up para hablar de los pros y contras de llegar a los 40 y descubrirse ‘grande’.

¿Solo vendrá por este proyecto o tiene algo más en mente?

Voy para los shows y para darle amor a mi familia y amigos. Recargar baterías y visitar al mar.

Locomía está de regreso Leer más

Cuénteme de su vida fuera de Ecuador. ¿Cómo le ha ido en México hasta ahora?

México es un país caluroso para el extranjero, quiero decir, que te reciben bien, no me puedo quejar de nada. He aprendido a trabajar más por mis sueños, a definirlos. Me ha reafirmado el amor a mi profesión y mis capacidades.

¿Qué proyectos ha desarrollado en ese país?

Acá voy paso a paso. He podido participar en producciones increíbles, todavía en personajes de solo uno o dos capítulos, pero siempre dejando huella para alcanzar más. El 15 de septiembre, de hecho, saldré en el primer capítulo de P...tas redes sociales, de Jorge Ulloa y Nati Valencia, y me siento orgullosa de ser parte de tan excelente trabajo que hacen estos dos compatriotas. Son unas máquinas y los aplaudo de pie.

¿Qué extraña de Ecuador?

De Ecuador extraño todo, menos los programas de farándula o aquellos que eran revistas matinales y ahora solo consiguen rating con farándula.

A propósito, se observa una ausencia de producciones nacionales, no solo en televisión sino en cine, ¿a qué lo atribuye?

Los cantantes de la política Leer más

Hay tanto talento en Ecuador y la televisión no marca un paso para ellos. Han optado por bajar la calidad y eso afecta directamente al gremio. Me alegra sí, ver que el teatro no para y que el público ha crecido en asistencia al mismo. Creo que la excusa de “es que es lo que la gente quiere ver “ o “no hay dinero para producir” es de mediocres. Insisto, veo muchísimo talento que debe rebuscarse las oportunidades porque quienes podrían ejercer un cambio son vagos y facilistas.

¿Cómo se mejorarían estas falencias?

Arriesgando y creyendo. Hay que permitir que nuevos elementos ingresen al área de producción de los canales. Hay mucha gente obsoleta, produciendo televisión de los 80. No digo que salgan, pero sí que permitan nuevas cabezas para refrescar con propuestas ingeniosas la pantalla.

Hablemos de las ventajas de trabajar en México.

Diría que en México hay un respeto por el talento, asombroso. Aunque grabes un día, una hora, todos saben tu nombre y qué vienes a hacer. Y lo mismo con cada área de producción, veo un trato ejemplar, y eso produce un ambiente laboral de confianza. El talento responde mejor a los buenos tratos, participa más. Pero eso también se logra gracias a un sindicato que toda producción respeta y que está presente en cada proyecto.

Bueno, hablamos de México, un país donde sí hay industria.

María Conchita Alonso desnudará su vida en su Sinvergüenza tour Leer más

Una industria que tiene sus exigencias, como manejar acento neutro o mexicano para sus producciones. Hay un nacionalismo presente y eso nos falta en Ecuador un poco, creer más en lo nuestro.

Generalmente alguien que deja Ecuador lo que más extraña es la comida, ¿es su caso?

La comida ecuatoriana para mí debería ser patrimonio cultural. Yo como de todo y no me muero sino como a lo ecuatoriano a diario, pero cuando puedo, mi alma y mi estómago vuelven a vivir (risas). Acá tengo a la Hueca con Sabor y a las chicas de Lawa Social Club que me mantienen bien alimentada. No me falta bolón ni guatita, menos mal. Y, obvio, extraño las pizzas de mi papá y las caminatas playeras con mi mamá, las salidas a charlar y bailar con amigos, y una chelita en mano. Tesoros de vida que añoro.

¿Hacia dónde apunta Carolina Piechestein? ¿Cuáles son sus objetivos más inmediatos?

Apunto al cine, es realmente para lo que estoy acá. Estoy en talleres mejorando mi performance frente cámara y tratando de conectar con el acting lo más natural posible. Claro que amo el teatro y quiero que siga formando parte de mi vida. Las series son vehículos para darme a conocer en este medio tan competitivo.

¿En qué invierte su tiempo libre?

Una de las cosas que amo en mi vida es andar en bicicleta, en eso la Ciudad de México me ha dado un regalo que es la Ecobici y recorrer la ciudad en ella. Además, canto, es parte de entrenamiento y me encanta. Tomo clases con quien fue mi maestro en Argentina y ahora el modo online nos ha permitido volver a conectar. Dos días a la semana educo la voz junto a él, y disfruto de quedarme cantando un rato luego de clase.

¿Comparte su profesión con otras actividades u oficios que le generen ingresos adicionales a su carrera?

Bruno Barbieri: "Quiero ser embajador turístico de Ecuador" Leer más

Soy creadora de contenido para una productora de acá y para Mercado Libre. Además de dar clases de teatro a la comunidad ecuatoriana que he conocido en México. Mi TikTok ha sido mi maestro y gracias a mis videos he podido generar esta rama laboral para mí.

EN POCAS PALABRAS

Sabores: Siempre dulce más que picante.

Colores: Rosa, rojo y negro.

Olores: La lavanda.

Lugares: El mar.

Amores: Mi Gringo, el chocolate y el teatro.

Fobias: A la gente ingrata.

Temores: No poder vivir de lo que amo.

Cualidades: Auténtica, positiva e incondicional.

Defectos: Impaciente y un poco desordenada.

Manías: La cama tendida y el baño bien limpio.

Canciones: Las de Amy Winehouse, Café Tacvba y Luis Miguel.

Libros: Los 4 acuerdos, de Miguel Ruiz; Cadáver Exquisito, de A. Bazterrica, y de Solange Rodríguez Pappe, Balas perdidas.