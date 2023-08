El actor y modelo Bruno Barbieri (31), quien representó recientemente a nuestro país en el certamen Mister Supranational celebrado en Polonia, en el que obtuvo la sexta posición y resultó ganador el español Iván Álvarez, se prepara para su segundo torneo internacional. La entidad MR Ecuador World Wide Organization lo designó para competir en el Grand Slam 2023, que se desarrollará del 15 al 28 de noviembre en Tailandia.

EXPRESIONES conversó con Barbieri, quien señaló que nunca se imaginó participar, en menos de un año, en dos torneos de belleza masculina, pues era algo que distaba mucho de sus planes.

“En más de una ocasión me invitaron a estos concursos, pero estaba renuente. Si bien es cierto como artista que soy, pienso que todo se conecta, a mí me parecían estos eventos muy superficiales”.

Durante su participación en el concurso Mister Supranational 2023 celebrado en Polonia. DOROTA_CZOCH

¿Pero qué le hizo cambiar de opinión?

“Cuando vi que las invitaciones se daban de manera continua, lo vi como una señal, cambié el chip y me dije ‘¿por qué no?, decidí parar por un tiempo mi carrera actoral y aceptar el desafío”.

El hijo de un brasileño y una ecuatoriana comenta que cuida mucho su imagen y tras estudiar e investigar las propuestas, expuso a los organizadores sus condiciones para asistir a estos dos certámenes.

“Vi a los anteriores ganadores y no me agradaron cómo lucían. Sé como funciona este medio. Estoy en este negocio hace varios años. Sé cómo vestirme, cómo comportarme y caminar. Sé lo que buscan afuera. Me dieron el visto bueno y me gustó esa apertura”, afirma.

El guayaquileño ha vivido y trabajado varias temporadas en Italia, México y Colombia Cortesía

Con su experiencia en pasarelas (desfiló para Dolce & Gabbana) enfatiza que si bien es cierto es un tema que él domina, la diferencia radica en que, al vestir ropa de un diseñador, vende una marca, mientras que en un Míster Supranational o en un Grand Slam, se vende a un país, porque “además del físico se valora el intelecto, la elegancia y el aporte o influencia que se pueda dar a la sociedad. Por eso mi lema es ‘ brillo como soy’”.

Para estos viajes busca ropa simple pero de buen gusto, con la que se sienta cómodo, pero fashion al mismo tiempo. “He utilizado creaciones de Gustavo Moscoso, Bryan Bartolomé y de una conocida marca deportiva de Quito”.

Aunque ahora se prepara para el Grand Slam en noviembre, estudia la posibilidad de ser parte del nuevo proyecto de Ecuavisa. Se trata de un formato similar al de La casa de los famosos, de Telemundo, que este fin de semana premió a Wendy Guevara.

“Grabé el piloto con Carlos Scavone y José Andrés Caballero y dos chicas, una que ganó un reality y otra que no sé su nombre, pero me indicaron que era muy pedante, que trataba mal a la gente, esperemos qué deciden los productores. Pero yo sigo en lo mío, no me detengo. He viajado a Colombia y a Chile por otros proyectos”.

Las redes sociales también le demandan mucho tiempo, pues buena parte de sus ingresos salen de sus posteos y menciones.

Destaca también en él la ayuda social. Una de sus metas es gestionar un programa para que las personas se alimenten y entrenen de una manera saludable y sostenible.

Añade que, en este campo su prioridad son los niños, por eso impulsa y genera campañas orientadas a la salud mental de los infantes. “El proyecto que presentará en el Grand Slam 2023 será apoyar a la fundación Jardines del Edén de Salcedo, provincia de Cotopaxi, que cuida a decenas de niños huérfanos o que sus padres están privados de la libertad”.

Recalca que su aspiración es convertirse en el embajador turístico del Ecuador para dar a conocer la belleza de las cuatro regiones del país, que son ricas en flora y fauna.

“Nuestra tierra es diversa, en cuestiones de horas podemos trasladarnos de la Costa a la Sierra, Oriente o Galápagos. Su riqueza turística es muy bien combinada con la gastronomía de cada una de sus provincias”.

DEBE SABER QUE...

Es ingeniero ambiental y nutricionista.

Habla español, portugués, inglés, polaco y alemán.

Entre los 33 participantes del Míster Supranational 2023 (la versión masculina del Miss Universo) llegó al Top Ten, clasificando sexto.

Ha vivido y trabajado largas temporadas en México, Brasil e Italia.

Como modelo ha aparecido en diversos comerciales grabados en Ecuador y en diversas campañas publicitarias para marcas internacionales como Lamborghini.

Concluyó en Portugal un cortometraje holandés que se exhibió en el Festival de Cine de Los Ángeles.

Audicionó para Like, La Leyenda, una producción de Pedro Damián, en la que llegó al proceso final, pero no consiguió el rol protagónico.