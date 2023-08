Disciplinado, constante y con objetivos claros. Así se define el gallego Iván Álvarez, quien compartió su manifiesto para Tengo que decirlo, luego de ser proclamado como el hombre más guapo del mundo.

1 “Todavía no me lo creo. Eso de que soy el hombre más guapo del mundo es un poco aventurado. Me considero el embajador de la marca Mr. Supranational tras haber ganado el concurso. Lo otro son palabras mayores”.

2 “Desde que se supo que gané el certamen en Polonia, mi teléfono estalló por los medios de comunicación que querían entrevistarme. Estas semanas han sido difíciles, pues tuve que volver a mi vida normal, a mi trabajo y compaginar todo”.

3 “Conocí a la ecuatoriana Andrea Aguilera (Miss Supranational), pudimos estar juntos en la sesión de fotos. Me alegró mucho que haya ganado. Es guapísima, bella por fuera y por dentro”.

4 “Este triunfo me lo tomo con tranquilidad, atajo lo que viene, trato de que todo cuadre. Reconozco que tengo picos de estrés, pero la clave está en mantener la calma. La organización me lleva mi agenda”.

5 “Han surgido propuestas para televisión, pero tienen que ver con reality shows. No podría en este momento estar tres meses encerrado. Si tuviera el tiempo me gustaría participar en Supervivientes”.

6 “Me sigue costando ofrecer entrevistas televisivas, no estoy acostumbrado a tener cámaras frente a mí. Es algo que me abruma y me pone nervioso, pero intento llevarlo cada vez mejor y la práctica hace al maestro”.

Iván comenta que le han ofrecido hacer televisión, pero en formato reality. Cortesía Mario Merín

7 “Mi familia está encantada con lo que me ha pasado. Al principio tenían miedo de que dejara mi carrera de ingeniero, pero al final vieron que tenía la ilusión y era una meta que tenía que cumplir. Todos viajaron a Polonia para apoyarme”.

8 “Si gané fue porque vieron en mí a una persona real, normal, que intenta siempre dar su mejor versión. Además de mi constancia, esfuerzo y sacrificio. Durante este trayecto hubo momentos buenos y malos, de estar abajo y luego arriba. Soy un hombre resiliente, que se cae y se levanta”.

9 “Confieso que me cuesta el tema de la dieta; el estar 24/7 comiendo bien y no poder fallar; el asistir a eventos, fiestas y cumpleaños de amigos y no comer lo que me apetece”.

10 “Cada vez demostramos más que ser un modelo o un mister no está reñido con la inteligencia. En este concurso competí con médicos cirujanos, pilotos de avión, actores, ingenieros... hubo de todo. Ahora ya no solo se valora la belleza”.

11 “Tengo la manía de levantarme a las 06:30 todas las mañanas y con la pierna derecha”.

12 “Me puede borrar la sonrisa no pasar tiempo con mi familia y mis amigos”.

13 “Coincido con Denzel Washington cuando dice que en la vida se pueden tener muchas metas, pero si no hay objetivos, todo queda en sueños. Puedes lograr lo que quieras con disciplina y constancia”.

14 “Reconozco que soy algo impuntual, siempre pienso que estoy bien con el tiempo, pero se me va la hora”.

15 “Amo los deportes de motor, todo lo que sea conducir, los karts”.

Pese a cuidarse mucho en la alimentación, admite que solo peca con el chocolate y la pizza. Cortesía Juan Delgado

16 “Cometer errores es parte de la vida. El problema viene cuando cometes el mismo error muchas veces y no aprendes la lección”.

17 “Aprendí que hagamos lo que hagamos, debemos ser felices y disfrutarlo con los amigos y seres queridos”.

18 “No le hago feos a nada ni a nadie, inclusive en la música escucho de todo”.

19 “Me encanta el olor a tierra mojada y es algo que disfruto mucho en Galicia, al igual que las tartas de queso”.

20 “Siempre me llamaron la atención las ciencias de la salud, pero en España las universidades públicas piden una nota de acceso muy elevada y no llegué. Tras ver otras opciones, me decanté por la ingeniería, mi plan B”.

21 “Soy malísimo para patinar y para el skate. Como mido 1,97 metros me cuesta mantener el equilibrio”.

Con su 1,97 de estatura, aunque es un hombre deportista le cuesta mantener el equilibro a la hora de patinar o hacer skateboarding. Juan Delgado

22 “Me gustaría volver a Estados Unidos, solo fui una vez. También quiero conocer el Caribe”.

23 “Me encantaría perderme en las Seychelles o en las islas Maldivas y que no me encuentren (risas)”.

24 “Las mentiras me ponen mal genio”.

25 “Cuando no conozco a alguien, inicialmente soy algo distante, pero luego de tratarlo tienen que callarme porque no paro de hablar”.

26 “Lo llevo bien, pero como asmático soy alérgico a muchísimas cosas: a los pelos de los gatos, de los perros, al polen y los ácaros. Si me coloco un jersey (suéter) que ha estado colgado un mes, no dejo de estornudar”.

DEBE SABER QUE..

El Mr. Supranational es el primer certamen internacional en el que resultó ganador, entre 34 participantes de diversos países.

Obtuvo 15.000 dólares en efectivo como premio mayor.

Apoya causas como la lucha contra el cáncer.

Entrena en el gimnasio desde los 18 años.

Tiene fobia a las arañas.

Se considera demasiado perfeccionista.

Peca con la pizza y el chocolate.

Evita los problemas.

Su grupo favorito es Coldplay.

Se define como una persona respetuosa, amable, amigo de sus amigos, algo tímido y muy trabajador.

LA DIETA DE UN MISTER

“Una correcta alimentación se lleva con base en el peso y las medidas corporales de cada quien. En mi caso, soy muy alto y peso más de 100 kilos, no puedo recomendar mi dieta a alguien que mide 1,70 metros, pero en general sugiero evitar los lácteos, el azúcar de los alimentos procesados, las comidas pesadas, el aceite. Me compré una freidora de aire y me va muy bien. También consumo carnes limpias como pescado, pollo y pavo. En cuanto a hidratos de carbono, me inclino por la quinua, el arroz, la papa y el boniato (camote). Y no nos olvidemos de las verduras para una buena digestión”.