Por su tatarabuelo, lleva la política en la sangre. María Grazzia Acosta es determinante, justa y organizada. Amante del chocolate, del vino y de las canciones de Joaquín Sabina.

1 “Soy extremadamente ordenada y organizada. Amo serlo, pero no deja de ser una manía. Una manía superada es el comprobar varias veces haber hecho algo. Por ejemplo, revisaba varias veces haber apagado luces, desconectado la plancha o cerrado la puerta. Lo superé”.

2 “Amo el sonido del agua, en todas sus formas: cascadas, ríos, olas, agua que corre. No me gusta la contaminación auditiva como parlantes muy altos en negocios o música elevada en lugares donde quiero ir a conversar. Por eso evito bares y discotecas”.

3 “Valoro la lealtad, la verdad y la paz. Tras haber superado enfermedades, el año pasado una muy compleja, hoy valoro más todo. Mi vida la vivo plenamente con las personas con las que podemos compartir lo más valioso, que es nuestro tiempo”.

4 “Soy comunicadora desde que nací y he sido comunicadora toda la vida. Y en la sangre llevo la política, por la línea de mi tatarabuelo (Elías Laso), por eso hoy mi vida gira en torno a esta actividad”.

5 “Siempre recuerdo el 30S. Fue la primera vez que transmitía en vivo y no grabado. Lo hice para Caracol Televisión durante más de una hora. Contaba con un gran equipo de camarógrafos que me apoyaron y en el oído un productor que facilitó todo. En adelante, todo fluyó”.

6 “En países anglosajones, es común que medios y periodistas adopten y comuniquen su posición ideológica. Acá no es así y los periodistas responsables procuramos evitar el sesgo ideológico y nos limitamos a informar. No sé si un día esto cambie por el debate público pero, mientras tanto, yo puedo responder solo por lo que yo digo y firmo; tengo mis posturas en ciertos temas, pero no considero que debamos alinearnos políticamente a una ni otra línea”.

María Grazzia Acosta no cuenta con anécdotas graciosas en el ejercicio de su profesión, pues asegura que es muy organizada y menticulosa. Karina Defas

7 “Extraño en este instante estar de viaje. Necesito vacaciones para descansar, no para trabajar”.

8 “En casi 15 años de carrera, he compartido muchos instantes, un canelazo o un vino con varios colegas a los que admiro y respeto por su capacidad y su trabajo. Ellos saben quiénes son. Solo por citarte, camino junto a dos personas incondicionales, cuyo trabajo es impecable: Ana María Cañizares y Fausto Yépez”.

9 “Lucho por la verdad y el trato igualitario. No puedo con la injusticia y no respeto ni a quien la comete ni a quien se aprovecha para crecer sin méritos”.

10 “Mi formación es en política. Quisiera hacer un programa que gire en torno a esto; me encantaría profundizar en la gestión gubernamental y la gobernanza”.

11 “Algún momento quisiera tomarme un año sabático en un país europeo y vivir para pintar y leer”.

12 “Me gusta verme y sentirme bien. Pero si me haces escoger entre pasar en el gimnasio o la peluquería y leer, mil veces escojo leer”.

13 “No cocino nada. Quemo hasta el agua; en actividades de casa no soy buena. Por otro lado, soy muy trabajadora y en varios frentes, todo lo que tiene que ver con comunicar y generar estrategia es lo mío”.

Para ella, la mejor manera de desconectarse en su ajetreada actividad periodística, es tomar una buena copa de vino y en otras ocasiones, un chocolate para el alma. Karina Defas

14 “Me considero una pieza del engranaje del Lindo Canal. Gracias al trabajo de todos, avanzamos como equipo y tenemos el mejor noticiero”.

15 “Siempre mi complemento y mi razón será mi hijo José Martín. Y aunque mi vida privada la prefiero así, confieso que hace pocos meses llegó Mauricio y hoy sanamos y sonreímos juntos”.

16 “No solo presento en Teleamazonas el noticiero de mediodía, también hago un reportaje en la mañana y otro en la tarde. Al finalizar, intento correr a casa porque mi hijo adolescente entrena fútbol todas las tardes y siempre quiero compartir con él. Además, trabajo en cosas que me gustan y apasionan, como la transición energética y la política fuera del país. Preparo charlas y clases. Soy lectora a morir y cuando lo logro intento jugar pádel”.

17 “Mis prioridades son vivir en paz, hacer siempre lo que amo y luchar por mis causas e ideales. Vivir al máximo, con las personas que merecen mi tiempo”.

18 “Aunque mi médico me pidió calma, la injusticia me mata de iras. No puedo con ella. Y no puedo dejar de luchar contra las causas injustas. No acepto un no por respuesta cuando de eso se trata. Y me calma el abrazo de mis seres queridos y por supuesto, el chocolate y una copa de vino”.

19 “Amo la compañía de Liz Valarezo todos los días en la emisión central (del noticiario 24 horas). Es una gran mujer, una gran profesional y una gran amiga”

20 “La historia de la escritora y periodista Oriana Fallaci me fascina. Todas las mujeres que no callan, que se preparan y que ganan su espacio por méritos y trabajo, no por padrinazgos, paternalismo o cuotas, merecen ser aplaudidas. Para mí ese tiene que ser el ejemplo a dar a las niñas que nos siguen”.

EN CORTO

Colores: Blanco.

Sabores: Dulces.

Bailes: Muy poco y no lo hago bien.

Canciones: Todas las de Joaquín Sabina.

Series: Todas las series políticas.

Películas: El niño con el pijama de rayas.

Actores: Pierce Brosnan.

Actrices: Julia Roberts.

Pasatiempos favoritos: Leer y pintar al óleo (últimamente no tengo tiempo, pero espero retomar la pintura).

Olores: Cítricos.

Defectos: Perfeccionista.

Cualidades: Leal.

Platos de comida: Francesa, mexicana, italiana.

Tentaciones: Siempre viajar y mi copa de vino diaria.

Fobias: Arañas, de cualquier tamaño.

LA ANÉCDOTA

“Cubrí al expresidente Rafael Correa en su gobierno y salía de Presidencia en vivo casi a diario. En una ocasión, tenía que hacerle mi pregunta en un evento en Carondelet y no me daban paso en el canal. Tuve que decirle: ‘Presidente, por favor, espéreme un minuto’, mientras al oído mi productor me decía ‘ouch, te va a hablar’. Fueron más de dos minutos de silencio y espera. El expresidente lo tomó bien, comprendió que estaba en vivo y respondió tranquilo cuando al fin entré al aire y le pregunté. Fuera de esta anécdota, no recuerdo haber pasado por algo gracioso, soy demasiado organizada”.