Durante su paso por Guayaquil, habló con este suplemento de las novedades en su carrera y su incursión en OnlyFans. Sus revelaciones las compiló en el manifiesto de EXPRESIONES, Tengo que decirlo.

1 “He tenido la oportunidad de explorar diferentes ramas del medio artístico, presentar, cantar, actuar, hacer telenovelas, series, películas, teatro”.

2 “Siempre hubo la necesidad de volver a los escenarios y tener el contacto con el público, los fans y más cuando viajé a Estados Unidos, donde la gente no conocía tanto de mi faceta musical, estar sobre una tarima genera un momento especial”.

3 “El año pasado, tuvimos la oportunidad de regresar con una gira de reencuentro junto a otros grupos importantes en la historia del pop y me di cuenta que el cariño, el amor de los fanáticos estaba intacto. Dejamos una huella importante y esto me motivó a volver a la música”.

4 “Mi regreso se da de la mano de una agrupación a la que no había pertenecido anteriormente, aunque tengo una historia muy grande con ellos. Siempre quise ser un ‘kairo’, para mí era un modelo a seguir, por su música”.

5 “Paulo (Quevedo) y Roberto (Assad) crecieron conmigo, tenemos una relación de hermandad y amistad importante, siempre estuvimos muy relacionados. Ahora estar con ellos es una responsabilidad muy grande. A nivel personal, estar a la altura de ellos y luego con el público”.

6 “Me alegra y estoy feliz de iniciar un nuevo capítulo con Kairo y que el primer país haya sido Ecuador, un lugar muy importante para mí, ya que me dio muchas satisfacciones en mi carrera”.

Paulo Quevedo, Christian Carabias y Roberto Assad son los nuevos integrantes de Kairo, grupo muy popular en la década del 90. Cortesía Arturo Díaz

7 “No he dejado las producciones dramáticas, solo es una pausa. Tuve la oportunidad de participar en ciertos proyectos, principalmente en películas. Me gusta escoger lo que considero me conviene. El año pasado, preparé mi retorno a la música y estuve en la producción de un programa televisivo”.

8 “Ahora con las diversas plataformas que existen hay más oportunidades, visibilidad y trabajo para los actores. Hay mejores producciones en formato serie. Es un buen momento”.

9 “Tengo gratos recuerdos de haber trabajado en diversos países. En Ecuador grabé una película y actué en Cuatro cuartos (TC). Conocí gente nueva, actores talentosos. Me encantó filmar también en algunos poblados de Colombia”.

10 “La persona que entra a la industria actoral solo por dinero, no está en el medio adecuado. Es una carrera de sacrificio, trabajo y dedicación. Los resultados económicos no se dan de inmediato y si ese es el motor, pues fracasas, porque la frustración llega. A mí me mueve el aplauso del público”.

11 “Me ha ido bien en la vida y puedo decir con orgullo que vivo de lo que me gusta, me apasiona, me mueve y me llena. Es algo que también se lo inculco a mi hijo y él lo percibe”.

12 “Siempre me gustó cuidarme, alimentarme bien, hacer ejercicio, conservarme y trabajar duro. Mantener esa disciplina es una gran responsabilidad para mantener un buen estilo de vida y vivir mejor”.

13 “La nostalgia siempre será un buen negocio y también, saludable. Los caminos en la vida siempre nos harán reencontrar nuestros caminos con la época de la juventud, momentos de amor, desamor, locura que nos marcaron”.

14 “El proyecto con Kairo es armado desde cero, ‘reloaded’, más sensual, atrevido y 360, por la experiencia de cada integrante. No es solo sacarse la camisa, sino dejar algo más a la gente”.

Christian sostiene que la incursión a OnlyFans, tanto de él como la sus compañeros de Kairo, no es solo por el factor económico. Cortesía Arturo Díaz

15 “Tener una cuenta en OnlyFans no solo es por dinero, es una manera de acercarse a las nuevas generaciones. De una manera sensual y atractiva, pueden ver también mi personalidad. Hay que aprovechar lo digital y las redes sociales. Somos hombres exitosos que no le tenemos miedo a mostrar nuestros cuerpos. Soy de Acapulco y nunca le tuve miedo a los desnudos”.

16 “Si apareceré en OnlyFans como Dios me trajo al mundo, lo dejaré a la imaginación. Lo que sí puedo decirte es que me verán en una faceta diferente, algo que ni siquiera muestro en mis redes sociales”.

17 “Mi hijo Cristan ha logrado gran impacto en las redes sociales. Se mueve muchísimo. El año pasado fue escogido entre los 50 más bellos de People en Español. Su generación está inmersa en social media”.

18 “De muy pequeño nunca quise exponerlo en las redes, pues no sabía quién lo podría estar viendo, pero su mamá lo introdujo, gracias a Dios, desde chico; su madre (Ximena Duque) le enseñó a manejarlo de la mejor manera y como un negocio. Además de conectar con su público de manera responsable, muestra su día a día y da tutoriales. Él me llena de orgullo, siempre lo escucho y compartimos”.

19 “En mis redes sociales verán mucha moda, viajes, disfrutar de la vida. En lo personal, no me gusta decirle a la gente lo que debe hacer. Parte de la vida es experimentar y darte cuenta si te resulta o no. Cada quien tiene su estilo”.

20 “Mi vida no es monótona, cada día sé lo que quiero hacer y cómo lo quiero. Siempre hay cambios, hay retos, diversión y soluciones. Lo que me mantiene estable en un mundo inestable es el ejercicio, es mi válvula de escape y conectarme conmigo mismo en determinado momento del día. Y me pongo más creativo en la noche cuando hay silencio y apago el celular para que mi mente pueda andar”.

Christian también ha destacado como presentador y productor de televisión. Cortesía Arturo Díaz

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

*Su primera venida a Ecuador fue como integrante de la agrupación Tierra Zero.

*Trabajó en dramatizados de Telemundo como Más sabe el diablo y en Televisa actuó en Sacrificio de mujer, que gozaron de gran sintonía en Ecuador.

*Le encanta comer bien y beber vino.

*Practica ayuno intermitente. Deja de comer a las 21:00 y vuelve a hacerlo en 16 horas.

*Una de sus comidas favoritas es el atún con claras de huevos, salmón, aguacate y ensalada. No se priva de los carbohidratos.

*En alguna oportunidad condujo el certamen Reina de Guayaquil y vivió en esta ciudad un golpe de Estado.