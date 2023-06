Mirtha Legrand: una estatua de la presentadora argentina genera debate

Recientemente se inauguró en Villa Cañás, Santa Fe, una estatua de la actriz y conductora de televisión argentina Mirtha Legrand.

La ciudad natal de la diva de los almuerzos presentó una réplica a escala de ella y enseguida se generó un debate acerca de su parecido.

Mediante la cuenta oficial de Twitter de programa Los Ángeles de la mañana (LAM), de América TV, se mostró la estatua de la longeva artista, esculpida por el artista cordobés Daniel Melero. Lo cierto es que la polémica surgió tras aquella publicación en donde muchos usuarios opinaron que la efigie no se parece en nada al personaje ilustre de Villa Cañás.

Legrand se mostró sorprendida por la estatua que habían hecho en su honor en su ciudad, situada en la provincia de Santa Fe y aseguró que no le gustó, ya que se ve "rarísima",

La diva opinó en el espacio Polémica en el Bar, el programa que conduce su hija, Marcela Tinayre, dejando en claro que no estaba conforme.

"No sé quién la hizo, no me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima. Me mostraron la foto y dije: ´Muchas gracias´", opinó Mirtha. Su hija comparó la escultura con un "monstruo".