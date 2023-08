El entrenador y bailarín cubano Yasmany Rodríguez estuvo de paso por Guayaqul y habló en esta nueva edición de Tengo que decirlo.

1 “Desde que tengo uso de razón estoy en el mundo fitness. Siempre hice ejercicio. Tengo marcas en mi cuerpo, porque de niño corría mucho, me trepaba a los árboles, perseguía a las palomas, además vengo de una familia de deportistas de alto rendimiento”.

2 “Estudié Ingeniería Química y al mismo tiempo estaba ligado a los equipos de baile y baloncesto, también nadaba mucho”.

3 “Cuando salí por primera vez de Cuba llegué al norte de Italia por una novia que tuve, ahí me di cuenta que había un mundo afuera y que debía ganar plata entrenando. Trabajando allá no me pagaban lo pactado y luego surgió la oportunidad de viajar a Estados Unidos y me fui”.

4 “Mi primer cliente famoso fue Javier Ceriani (el periodista de espectáculos). Él es una buena persona fuera de cámaras, muy agradable. Él me conectó con Raúl González, Mandy Friedman y Carlos Adyan”.

5 “Fue Zuleyka Rivera (Miss Universo 2006) que me abrió las puertas con todas las presentadoras latinas. Recuerdo que todas querían tener su cuerpo (risas)”.

6 “Muchos cantantes, artistas y deportistas que pasan por Miami, donde tengo mi gimnasio, me buscan a través de sus representantes. Pero para mí es importante el tiempo y el dinero no vale la pena cuando las distancias son muy grandes”.

7 “Ariadna Gutiérrez (primera finalista Miss Universo 2015) me recomendó con Maluma para que lo entrenara. No sabía que se llamaba Juan Luis. Él es muy chévere. Su equipo me ha buscado de un día para otro y no siempre estoy disponible”.

Yasmany no comulga con la dieta cetogénica, pero sí con el ayuno intermitente. Christian Vásconez

8 “Acepté participar en el reality Así se baila porque era en Miami, no me gusta dejar la ciudad donde tengo mis cosas, enseño zumba y tengo a mis clientes. Si intervengo en otros shows televisivos tendrán que ser en mi rama y la propuesta tiene que ser muy buena para estar muchas horas encerrado”.

9 “A Julián Gil, Jessica Carrillo y Adamaris López los considero mis amigos. Bajo mi cargo para entrenar también están Zion y Alejandra Espinoza”.

10 “Tengo mis metas bien claras, aparte de mi trabajo y profesión que cambia vidas, amo las cosas que me impliquen retos y desafíos. No soy millonario, pero vivo bien. Ya son ocho años en Estados Unidos”.

11 “De las celebridades que están conmigo ninguna es perezosa. Maluma y Alejandra Espinoza son los más disciplinados y se levantan a las 05:00. No sueltan el palo y Zion es uno de los más constantes. Puede tener la fiesta que sea, pero al día siguiente llega a la hora indicada”.

12 “Para cambiar tu físico debes cambiar primero tu mente y Adamaris López es uno de los mejores ejemplos”.

13 “Más que conocer famosos, me interesa conocer personas que me llaman la atención por lo que han conseguido con su esfuerzo y talento, te cito a LeBron James y a Cristiano Ronaldo”.

14 “Estoy a favor del ayuno intermitente, siempre y cuando se lo haga de forma consciente”.

Aunque el primer país donde migró y trabajó fue Italia, manifiesta que su experiencia laboral no fue buena. Christian Vásconez

15 “El arroz jamás será un enemigo porque nace de nuestra tierra, no estoy a favor de la dieta cetogénica”.

16 “Me agrada el sabor del vino y el olor de mi mujer Natasha Domínguez”.

17 “Yo te oigo desde Zyon y Van Van hasta Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Ricardo Arjona”.

18 “Soy activo, intenso y pasional. Tengo constancia en lo que hago, pero mi defecto es que soy muy desorganizado”.

19 “El movimiento es la clave para todo, sin él nos paralizamos y no quemamos energía”.

20 “Siempre trabajo en mis manías”.

21 “Nunca estoy quieto, ni en mis días libres. Corro, nado y amo el mar”.

22 “En el evento que presentaré en septiembre en Guayaquil traeré mi plataforma que estará abierta para todas las personas a través del sitio web quieroestarsaludable.com y en todas las cuentas de mis redes sociales”.

SIETE ALIMENTOS QUE EVITA

1. Los lácteos.

2. Las harinas blancas.

3. Las frituras.

4. Gaseosas.

5. Jugos procesados.

6. Energizantes.

7. Embutidos.