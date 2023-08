El viceprefecto del Guayas se ha destacado como empresario y hombre de negocios. Su amor por la provincia lo llevó a ser electo concejal de Samborondón (cantón donde nació) en dos ocasiones. Carlos Serrano Bonilla proyecta la imagen de ser alguien sosegado, discreto y serio, pero con EXPRESIONES se abrió totalmente para El Cuestionario.

¿Es cierto que como buen samborondeño es hombre de roscas y queso?

De roscas y queso y de seco de pato.

Precisamente sé que su debilidad es el seco de pato

Lo aprendí a comer en la cabecera cantonal, pero hoy lo como en toda la provincia.

¿Y lo sabe preparar?

Podría hacerlo, porque asumo que es similar a como se hace un seco de pollo.

También sé que le gusta el caldo de gallina.

De gallina criolla.

¿Ha comprobado que gallina vieja da buen caldo?

Sí, creo que sí (risas).

Su labor como viceprefecto la combina con la de empresario privado.Siempre ha estado vinculado al mundo del comercio. Cortesía Xavier Escobar

Tiene fama de dulcero, me comenta que tiene chocolates para regalar...

El que va a mi oficina, sale con chocolates.

¿Muy bueno para el comercio?

En el lado privado es de lo que vivo, lo que siempre he hecho. Tengo mi empresa, pero está mi amor por la provincia, por Samborondón y su gente. Estoy para ayudar, cambiar o mejorar las condiciones de vida de las personas.

Entonces se da tiempo para atender lo público y lo privado.

No puedo estar en todo, tengo que delegar, pero puedo decirte que el 90 % de mi tiempo se lo dedico a la provincia.

Asumo que, como hombre de campo, madruga.

Mi día comienza 04:20, como buen hombre de campo y hombre disciplinado.

Entonces, le gustan los mañaneros.

Claro que sí.

¿Antes de que el gallo cante?

Yo levanto al gallo (risas).

¿Y qué tan gallo es usted?

Por ahí dicen que buen gallo cuarentón, todavía.

Como buen samborondeño dice ser un hombre de roscas, queso y seco de pato. Cortesía Xavier Escobar

¿Gavilán o paloma?

Gavilán.

¿Y despierta pasiones como Mario Cimarro?

Así dicen (sonríe), hoy no hay tiempo para relaciones, porque Marcela (Aguiñaga) me tiene trabajando 24/7.

Sus colaboradores dicen que usted es el ‘vice del amor y el rigor’, al mismo tiempo.

(Risas) No sé de dónde sale eso, pero creo que sí me he ganado el cariño de la gente. Por ahí me piden fotos, pero imagínate, son 15 años en la política.

Le digo lo del rigor porque sé que es perfeccionista y temático con el orden y la puntualidad.

Llegar hasta donde hemos llegado es parte de ser perfeccionista. Soy responsable y bravo, dicen por ahí (sonríe).

¿Va cada domingo a misa?

Todos los días voy a misa, soy un hombre de fe y agradecido por las bendiciones que me da la vida, de ver crecer a mis hijos y estar con salud.

¿El San Martín de Porres de la provincia?

No me gusta hablar bien de mí, eso que lo diga la gente. Lo que sí puedo decirte es que soy buen amigo, y tengo pocos amigos.

¿Cómo se saca los demonios?

Descargo mucho en el gimnasio, me molesta mucho la deslealtad y la mentira.

¿Por qué prefiere ser ‘low profile’?

Siempre he sido introvertido y callado. Mis amigos me molestan porque no se explican cómo llegué a ser político, si yo no hablaba ni para dar la hora. Para llegar a donde estoy ahora, tuve que dejar esa timidez, cumplir con los objetivos, saliendo adelante.

Sosegado y tranquilo, pero ¿en qué ocasiones golpea el escritorio y dice ‘ta ta ta’ como el profesor Jirafales?

Quizás para poner orden, sobre todo en el campo privado. En la política no lo hago, prefiero hablar, escuchar y hacerme entender de cómo deben hacerse las cosas.

¿Un señor de la carretera?

Recorro la provincia todo el tiempo.

¿Recuerda la última vez que levantó el dedo en una carretera para un aventón?

(Piensa) Fue en el año 2000 que me quedé tubo bajo yéndome a Salinas.

¿Y alguna vez lo han botado en una carretera?

Gracias a Dios, no.

¿Y usted dejó botado a alguien ?

No. Tampoco.

¿Ha tenido baches en su vida?

Como todos, con caídas, pero me he vuelto a levantar.

¿Esos baches tienen nombre y apellido?

(Risas) En ese sentido, no. Me los reservo, son parte del aprendizaje.

¿Y con qué los ha asfaltado?

Con mi fe.

¿A qué celebridad le gustaría trepar en su camioneta?

De pronto a Anthony Hopkins, hace poco vi un documental de él, gran actor. Me gusta mucho el cine.

¿De qué largometraje le encantaría ser el protagonista?

(Risas) Mejor no te lo digo.

¿No me diga que es un filme para adultos?

No (risas), puede ser a lo mejor Rocky, pero Rocky 5, ya retirado.

¿Y qué ritmo le pone a la vida?

Salsa.

¿En qué ocasiones se ha bajado de la camioneta?

Quizás alguna vez sí me bajé de la camioneta, pero son cosas de la política. Hoy continúo en la misma línea y contento con lo que estoy haciendo.

¿Qué le dragaría a la vida?

Le quitaría lo malo, solo dejaría lo bueno.

¿En qué cosas es malo, aparte de contar chistes?

Realmente todo lo sé hacer bien.

Y para relajarse, ¿prefiere un té de hierbaluisa o una avena energizante?

Realmente tomo cafecito.

EN POCAS PALABRAS

Colores: Partidos políticos.

Sabores: Dulces.

Olores: No huelo.

Series: Friends.

Películas: Atrápame si puedes.

Canciones: Date un chance, de Luis Enrique.

Voces: Gran Combo de Puerto Rico.

Cualidades: Puntualidad, honestidad.

Defectos: Gruñón, “cuando no salen las cosas me amargo”.

Una frase: ”A la vida se llega con perseverancia”.

