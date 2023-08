Como ya es costumbre, en cada sesión solemne por la fundación de Guayaquil, las miradas también voltean a los looks que llevan las autoridades y para suerte, no faltan las fotos para el recuerdo.

Hace unos días, un fotógrafo me mostró varias de esas tomas, y para ser sincera, los nuevos rostros en la política hicieron un buen debut. Entre ellos, Carlos Serrano, viceprefecto del Guayas, quien está poniendo el toque diferenciador con sus antecesores, y con ello, me refiero al look, porque de temas políticos no escribo en esta columna.

Aclaro, la imagen, no es solo cómo va vestido. También lo es cómo maneja sus redes sociales. Así que me puse a escudriñar sus posteos, ya que en los noticieros no se ve todo, como su lado sporty. Me quedé sorprendida con las rutinas de pesas, y ahí se entiende su buen físico (en mi humilde opinión, eh).

No es de looks estridentes. Cuando le toca recorrido, se nota que tiene predilección por ciertas prendas, como las camisetas mangas cortas, que entallan bien gracias a sus brazos súper tonificados, y el jean. Sin duda, un look todo terreno. Pero cuando se trata de eventos, no le falta el traje sastre, ni la corbata o pañuelos. Todo un gentleman.

Hay que resaltar también el hecho de que mantiene sus canas; creo que eso le da fuerza al look. Ojalá no caiga en la moda de pintarse el pelo como lo hicieron otros políticos.

En fin, no recuerdo antes, un viceprefecto que mostrara esa versión fitness, y a la vez elegante. ¡Enhorabuena!, ojalá más hombres le sigan los pasos.