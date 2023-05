Solo un mosquito puede sacar de su eje al presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. José Antonio Camposano es de los que miran a los ojos del interlocutor, sin pestañear, como descifrando a quien lo interroga por primera vez. Es la curiosidad del mismo niño que hasta los cinco años se creía Spiderman y, en otras ocasiones, Batman. Todo cambió cuando su tía se cansó y finalmente lo vistió como cualquier otro infante y desechó los disfraces. En esta ocasión el reto era responder El Cuestionario y verificar que no solo de camarones vive este buen hombre.

¿En este momento de su vida se encuentra sobre una quebrada, riachuelo, ojo de agua, río o laguna?

En un río. Parte de madurar es entender que hay que dejarse llevar en ciertos momentos por la corriente y en otros dirigir la embarcación y llevarla; pero nadar a contracorriente desgasta.

¿Qué hay sobre la superficie de José Antonio Camposano?

Puede que proyecte ser seco, serio y es natural que me vean de esa manera, pero cuando me conocen mejor hay humor. Tampoco es que soy el gran comediante (risas). Soy introvertido, pero en confianza y con la gente adecuada me abro mucho.

Y en la profundidad, si alguien lo explora, ¿qué va a encontrar?

Mi mundo está lleno de música, es algo que me ha acompañado casi toda mi vida. Toco piano. Fui parte de Complot Music Band, un grupo en el que cantaba. Tocábamos inicialmente en los casinos y luego en matrimonios. La banda fue evolucionando. Mi primo me decía que era algo así como Menudo y MDO (risas). También colaboré con Ricardo Bolaños.

¿Y se retiró por la Cámara de Acuacultura?

Así es, cuando entré a la Cámara, hace 15 años.

Pero un cantante nunca apaga su voz.

Claro que no, pero ahora solo lo hago en reuniones familiares.

Amante del deporte, afirma que si no se ejercita en la mañana, algo de su vida se descuadra durante el día. Juan Faustos

¿De qué se nutre?

De mi familia. Siempre hay que volver a lo básico, lo más importante, lo esencial. Cuando hablo de familia no solo me refiero a mi hogar, sino la que se expande, mis padres, mis suegros, mis hermanos, mis cuñados.

¿Cuáles son sus proteínas?

Los retos. Siempre hay que ser mejor, crecer y madurar. No vivir de las viejas glorias.

¿Es cierto que su rutina de actividades compite con la de Elon Musk?

No (sonríe). Lejos. Sin embargo, guardando las distancias, hay cosas que es posible aprender de él y también de Steve Jobs. Cambiar formas de vida.

Pero me dijeron que su vida está cronometrada, que tiene una hora para todo...

Ahí está la gran virtud/defecto, el programa debe seguir. Anímicamente, si no me levanto a la hora que lo hago y no practico deporte, algo se descuadra en mi día.

Averigüé que usted es ordenado, meticuloso, perfeccionista y organizado al extremo.

Sí y no. Me fijo en los detalles. Sin embargo, se lo digo a mi equipo y a mis hijas, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si esperas el momento ideal para que las cosas sucedan, no ocurren. Hay que lanzarse, equivocarse y mejorar. La perfecta planificación mata cualquier iniciativa.

José Antonio Camposano se considera un hombre de vinos y camarones. Juan Faustos

¿Funge como psicólogo con sus colaboradores?

Uno tiene que alimentar en su equipo de trabajo el compromiso, la misión y la razón de ser, evidentemente motivar.

¿Es cierto que nada se mueve en la Cámara sin que usted lo sepa?

Sí y no. Volvemos a eso. Cosas que me gustan: revisar, finanzas. Cuando llegué a la Cámara, me dijeron que debía tener un gerente financiero, pero me negué. Les contesté que como representante legal, si algo sucede el que va preso soy yo. A mí me gustan los números.

¿Es verdad que usted tiene el muñeco de Intensa-Mente sobre su escritorio y que si está con los brazos alzados no está de buen humor?

Es verdad, si están hacia arriba que no se me acerquen (risas), pero ya lleva varios meses con las manitas abajo. Me ha ayudado como retroalimentación.

RAPIDITAS

¿Hombre de camarones y vinos?

El camarón y el vino se llevan muy bien, hay un buen maridaje ahí con el vino blanco, fuera de las reglas. Sé si un camarón está bien cocido.

Si usted fuera un camarón, ¿sería de exportación?

Seguro que sí, enfocado a la exportación.

¿Y para servirse apanado, reventado, gratinado, salteado, al ajillo o con crema de leche?

Cualquiera de las anteriores.

¿ Y si fuera un vino?

Un Cabernet Sauvignon maduro.

¿Su momento sagrado del día?

Los que comparto con mi esposa y mis hijas. Con María de Lourdes tenemos nuestras propias actividades como pareja, queremos ver nuestros álbumes de fotos aún jóvenes, viajando.

¿Cómo se siente ver su nombre en el top 50 del mundo acuícola según Seafood Power 100?

Una enorme responsabilidad, porque todo lo que diga o haga como un influencer puede generar algo positivo o negativo.

¿Entonces usted es un verdadero influencer?

Es una palabra venida a menos, no me considero así. Tengo un rol en el que me profesionalizo y trato de mejorar cada día. Estoy formado para eso.

¿Y en usted quiénes han influenciado?

Mi abuelo, mi papá, mi mamá. Y en el ámbito profesional, Ricardo Estrada, sin duda.

¿Con quién se hubiese tomado una botella de vino blanco madurado?

Me hubiese gustado con Jaime Roldós Aguilera. Cada vez que lo veo en sus discursos me llama mucho la atención.

PING PONG

¿Colores?

Azul

¿Sabores?

Vino tinto

¿Olores?

El de mi casa.

¿Manías?

Bañarme cada vez que me cambio de ropa.

¿En qué no es diestro?

Cocinar.

¿Cata vinos?

Mi otra pasión.

¿Cualidades?

Aprender a navegar por el río de la paciencia.

¿Defectos?

Decir lo que pienso no siempre es bueno.

¿Su mejor hora del día?

Las mañanas, gracias a mi esposa.

¿La serie que lo enganchó?

House of cards.

¿Superhéroes?

Spiderman, Batman.

¿Baila?

Soy medio tieso, pero bailo merengue. Para escuchar prefiero la salsa.

¿Su último concierto?

El de Sebastián Yatra, llevé a mis hijas.