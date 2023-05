En esta nueva edición de Tengo que decirlo, la presentadora de De casa en casa y excompetidora de Combate compartió varias revelaciones.

1 “Acabo de cumplir 32 años, de alegría, felicidad y aprendizaje. En este momento de mi vida me siento feliz y agradecida, Estoy contenta”.

2 “Me siento muy bien a nivel personal, con mi trabajo, mi familia. Estoy en la mejor etapa de lo que he vivido hasta aquí”.

3 “Estar en De casa en casa (TC) lo disfruto mucho, tengo compañeros súper lindos. Grabé mis nuevos programas digitales, uno se llama Hola hermana, que lo hago con mi hermana Jazmín, tocaremos temas que nos pasan a las mujeres; el otro es Mi chow, un espacio de entrevistas”.

4 “Soy una persona bastante empática, me cuesta mucho no ponerme en el lugar de alguien que sufre. Me puede borrar una sonrisa ver la dura realidad de mucha gente o si algo le pasa a un familiar o amigo cercano”.

5 “Por lo general, todo en mi vida lleva un cronómetro. Me gusta la puntualidad, jugar con el tiempo del otro me parece una falta de respeto. Me pone de mal genio el tráfico en Guayaquil, sales de un lugar, todo perfecto, pero luego te insultan en la calle”.

6 “Dejé de tomarme las cosas de manera personal, ya no doy importancia a cosas que no la merecen. Cuando recién empiezas en esta carrera, todo te afecta, todo te llega. Lo que hoy es importante para mí es lo que construyo como mujer y profesional. Valoro lo que pasa a mi alrededor y a nivel profesional”.

Michela celebró su cumpleaños 32 el pasado 20 de mayo. GRANASA

7 “He cultivado una vida espiritual, no vivo para el mundo sino para lo que piense Dios. Es algo que me ha ayudado a ser más feliz”.

8 “No le doy cabida a la toxicidad, podría vivir de problema en problema, pero no es mi estilo. Quienes me conocen saben lo que pueden esperar de mí y lo que no”.

9 “Estar yo en dimes y diretes o en medio de polémicas y controversias jamás va a pasar”.

10 “Me tomo mi tiempo, pero al final no me cuesta perdonar. Perdono y olvido, tener presente algo que te duele es muy duro de cargar y te amarga la vida. He sido una aprendiz y tomo lo positivo”.

11 “Hoy me doy valor, no espero menos, exijo lo que yo doy, si no es así, me voy, ya sea pareja, amistad, trabajo, lugar o situación. Si no recibo lo que merezco, no tiene sentido. Para qué perder el tiempo”.

12 “Si fuera una princesa, sería Vanellope, la chiquita que es una machona, con un buzo manejando loca por la ciudad (risas)”.13 “Si tuviera un superpoder sería el de sanar”.

14 “La última vez que revisé mi nombre en Internet fue la semana pasada. Algo en YouTube”.

15 “Me encantaría entrevistar a Oprah Winfrey, es un referente para todos los comunicadores. Y de Ecuador, a Mariela Viteri, una mujer visionaria, la admiro, la respeto, tiene su estilo peculiar. Es una mujer que construyó su nombre sola”.

16 “Las redes sociales hoy son mi principal negocio, de ahí continúo con mi spa, tengo otros proyectos. Como primicia te cuento que seré la animadora oficial de los premios Heat en Punta Cana, en junio”.

17 “Me gustaría compartir un espacio con Alejandra Espinoza, quien vive en Miami. Me fascina”.

18 “Creo que volvería a un reality show, pero afuera. No descarto, es una oportunidad. Si escogiera a los participantes para armar una polémica llevaría a Marián Sabaté y Carlos José Matamoros (risas)”.

19 “Hay que cambiarle el tono a la farándula. El gran reto de la televisión es educar a los televidentes. El contenido de valor es importante, aporta. No necesitas destruir a alguien para entretener”.

20 “En los medios se debe dejar de hablar de alguien determinado solo porque tiene pareja, se separó o peleó con alguien. Espero que llegue ese momento”.

21 “Yo respeto el trabajo de los demás, por lo mismo, espero el mismo respeto hacia mí. Nunca me encontrarás hablando mal de alguien, no es mi estilo y no me agrada”.

22 “Estoy acostumbrada a que a todos mis amigos me los pongan de novios, hasta a mi mejor amiga (risas). Me han dicho de todo, pero no me afecta, de lo contrario viviría en terapia. Lo que digan de mí, no me representa”.

23 “Estoy enamorada... de la vida y súper feliz. Si no comparto con quien estoy saliendo es porque estoy construyendo algo y debo cuidarlo. No pueden forzarme a que revele su nombre. Y, claro, como me niego, soy mala y me destruyen una semana”.

24 “Me encanta viajar y estoy aprendiendo a hablar un tercer idioma que es el francés. Mi tiempo lo ocupo en cosas que me sumen y lo hago desde casa, porque no salgo por la inseguridad”.

25 “He recibido propuestas políticas siempre. Buscan aprovecharse de la gente de la televisión por sus seguidores, pero yo puedo aportar a la sociedad desde lo que hago y estoy preparada. Aceptar estar en política sería un acto de desamor a mi país”.

26 “No somos todo lo que vemos. Por eso, ¿cómo pueden hablar de alguien cuando no lo conocen?”.

27 “Soy mala para las manualidades y para maquillarme. No soy táctil” .

28 “Soy muy buena para lo visual, el diseño y la decoración”.

29 “Brindo por la salud, por estar rodeada de tanto amor y un trabajo que amo”.

30 “Deseo paz y sabiduría para poder cumplir con todos los propósitos y sueños que tengo por cumplir”.

Michela cuestiona a la televisión local y algunos de sus contenidos. Fabián Sesen

CORTITAS

Un viaje pendiente: Tailandia “y lo haré el día en que me case, es mi lugar soñado”.

Si fuera un animal: sería el caballo por su elegancia, la discreción, desconfianza y fortaleza. También un elefante porque evoca abundancia y misterio.

Su top 5 de amigos: Úrsula Strenge, Eduardo Andrade, Denisse Angulo, Andrea Rendón y Ana Paula Pérez.

De no ser comunicadora le hubiese gustado: ocupar un cargo diplomático, como embajadora.

Su color es el blanco.

Su sabor preferido es el chocolate.

Su plato es el moro.

Una frase: Dios proveerá.

Su género musical es el bossa nova.

Su género de cine es el de suspenso.