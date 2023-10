Pablo Campana: "Desde febrero del 2024 me dirán abuelito"

En la década del 90 Pablo Campana destacó como una de las primeras figuras del deporte blanco, luego incursionó en los negocios. En los últimos años transitó por la política y finalmente se estableció como uno de los mayores impulsores de la construcción y el urbanismo. Ahora, responde El Cuestionario de EXPRESIONES.

¿Cuántos clavitos ha clavado Pablito?

Muchísimos. En cada obra, clavitos con martillo, nunca tanto como el maestro Iglesias (risas).

Se lo conoció como un gran tenista, pero su deporte favorito siempre fue el fútbol

Así es. Jugué en las divisiones inferiores de la Universidad Católica hasta los 14 años, cuando el técnico era Primo Caballero, quien falleció hace poco. Por cosas de la vida llegué al tenis, un deporte para el que tenía facilidad, pero lo que realmente disfrutaba era el fútbol.

¿Se retiró o lo retiraron del tenis, a los 24 años?

Me retiraron (risas), cuando conocí a mi mujer (Isabel), me reuní con mi suegro (Isidro Romero) para hablar del casamiento y él me dijo: Pablo, te hablaré de padre a hijo, la raquetita y la pelotita me las cuelgas y te dedicas a estudiar y trabajar para que tengas un gran futuro profesional.

Palabras decidoras

Me ayudaron mucho. La decisión fue difícil, pero él me dio a entender que como no estaba en el top 10 de los tenistas del mundo debía prepararme y trabajar para el futuro. Siempre recuerdo y agradezco esas palabras.

Fue un cambio drástico

El deporte es valioso, te inculca disciplina, valores, principios, perseverancia, ser luchador y trazarte objetivos para alcanzarlos, es algo que trasladé a los negocios y lo agradezco.

Pablo Campana afirma que el tenis nunca fue su primera opción en el deporte, sino el fútbol. Gerardo Menoscal

¿Es cierto que poco a poco va dejando los deportes bravos y los cambia por telefunke, ajedrez y damas chinas?

(Risas) Es verdad. Jugaba fútbol, tenis, pero luego empezaron a fregar la rodilla y la columna. Así que me fui a otras actividades de menor impacto, gimnasio, golf, todavía juego al pádel, pero poco a poco observo que voy dejando los bravos, como dices por las damas chinas, los dardos y lo que toque (risas).

Son sus válvulas de escape porque sé que es un adicto al trabajo.

Pues sí, lo disfruto, es mi pasión, trabajo de lunes a domingo, pero le dedico tiempo a mi mujer y a mis hijos. En los ratos libres igual pienso en qué más hacer y desarrollar en el mundo inmobiliario y en otros sectores. Siempre en Ecuador, mi país.

Usted se casó pelado (24) y ha mantenido un matrimonio intacto hasta ahora.

Voy para 27 años de matrimoio, me casé pelado, sí.

Y eso ha logrado que lo conviertan en abuelo joven, sé que su hijo Pablo pronto será padre.

Sí, es una primicia, la lanzamos en EXPRESIONES. Como le digo a mi esposa, desde febrero me vas a decir ‘señor don exministro abuelito’ . Y mi mujer también, abuela joven, ella parece hermana de Pablito. Dios mediante seremos abuelitos.

Hablando de familia, ¿es cierto que sufre de mamitis?

Mi mamá siempre ha sido especial, mi papá falleció cuando yo tenía 20 años y ella también fue padre para nosotros. Es una mujer cariñosa, vive pendiente de la familia. La quiero muchísimo y sí, sufro de mamitis como todos. Soy católico y uno de los mandamientos es honrar padre y madre y la honro en vida. Hay que darles a los padres amor, respeto, cariño y tiempo.

¿Qué me dice de sus cuatro hijos?

Son mis panas, los amo con mi vida.

Siempre tuve en mente el tema inmobiliario, recuerdo cuando jugaba una Copa Davis, tenía 22 años iba a Canadá, pasé por Los Ángeles, de tránsito, y el policía de migración me preguntó a qué me dedicaba y le respondí ‘Yo construyo’, fue algo que me nació y claro, luego me preparé en esta profesión

Usted es cero farras.

Sí, aunque me gustan. Pero tuve que sacrificar mi vida social. En el mundo empresarial o cuando emprendes algo necesitar estar despejado, dormir bien, levantarte temprano, estar lúcido. Igual me divierto con mi familia, con mis compañeros de trabajo, viajo bastante.

¿Volvería de nuevo a la política?

Uno de los honores más grandes de mi vida, además de Copa Davis y haber representado a Ecuador en las Olimpiadas de Atlanta 96 fue haber estado en el sector público. Ser ministro fue una experiencia espectacular. Claro que volvería, no hay que tenerle miedo al sector público, puedes trabajar honestamente y salir sin problemas con Fiscalía o Contraloría, sin enemigos, sin glosas. Puedo caminar en la calle tranquilo. Con la mirada en alto.

¿Sé que no volvería en calidad de ministro, sino como candidato a la Presidencia de la República.

Si Dios lo permite y el pueblo así lo decide, ahí estaré algún día.

¿Por quién doblan las campanas de Pablo Campana?

Por mi mujer, mis hijos. Son mi vida. Fíjate, he conocido personas que trabajando en el sector público perdieron sus hogares, es un tema para poner en la balanza y encontrar ese equilibrio.

¿Hablando de hijos, lo veremos a Leonardo Campana en la Copa Mundial de Fútbol 2026?

Si Dios lo permite, el técnico de ese momento lo permite, si Leo se lo gana, si sus compañeros lo consideran, claro que sí, sería fantástico. No solo al Mundial, sino a la Copa América 2024 que se viene.

SUS HIJOS

¿Fiorella?

La chiquita de la casa, mi pasión.

¿Isabella?

La reina de la casa, cariñosa, mi amor.

¿Pablo?

Una maravilla de hijo, cariñoso, disciplinado, el brazo derecho de la empresa.

¿Leonardo?

El talón de Aquiles de toda la familia, nuestro ídolo, nuestro orgullo. Lo amo con todo mi corazón. Él va a triunfar.

Esperemos que venga Lionel Messi. Tendrá que convencerlo Leonardo (Campana). Lo están conversando. No sé si venga este año o el próximo, pero de que viene, viene. Más allá de la relación de amistad y compañerismo, Ecuador es un maravilloso país

EN CORTO

¿Colores?

Rojo.

¿Sabores?

Maracuyá.

¿Olores?

Frescos, deportivos, no dulces.

¿Un plato para comer todos los días?

Más de uno, chugchucaras, encebollado, ceviche de camarón y hornado.

¿Bebida?

Agua.

¿Con qué celebra los goles de Leo Campana?

Con Negroni.

¿Defectos por corregir?

Lo cabreado.

¿Para qué es malo?

Para cantar y jugar básquet, de terror.

¿Películas para ver cien veces?

Gladiador, Top Gun y Braveheart.

En casa aprendí de mis padres, principios y valores. En el campo laboral, Isabelita Noboa, un ejemplo a seguir con su honestidad y transparencia. Ser íntegro en los negocios. Y en cuanto a mi suegro, me enseñó a tener coraje, a desarrollar múltiples actividades y alcanzar objetivos



