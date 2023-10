Fernando Del Rincón: "Me molestan las 'correas' y los 'lazos'"

El presentador de Conclusiones (CNN) estuvo de paso por Ecuador para cubrir las elecciones de la segunda vuelta. EXPRESIONES aprovechó la oportunidad para abordar a Fernando Del Rincón con la intención de que compartiera su manifiesto en esta nueva entrega de Tengo que decirlo.

1 “La frustración más grande es que nunca llegamos a concluir por estos gobiernos latinoamericanos”.

2 “La conclusión mayor es serle útil a la gente, no solo para denunciar, sino para darle voz y entender el mensaje de la ciudadanía, los pueblos, a quienes necesitan encontrar justicia. Es lo que más disfruto, es maravilloso, gratificante y me motiva”.

3 “Mi evolución desde que comencé en esta profesión ha sido maravillosa, sorpresiva. Si me la hubiesen planteado a los 16 años no se la compraba. Nunca apunté a estas alturas y la vida me fue empujando y exigiendo”.

4 “Cuando veo por el retrovisor de la vida, observo que rebasé al Ferrari que tenía al frente, nunca pensé que podía hacerlo con mi máquina. Siempre pensé que iría detrás, de repente me animé a ir por el carril izquierdo y pasé al Ferrari, es maravilloso, un regalo impresionante”.

5 “Tuve muchos ángeles en el camino, en diferentes etapas y niveles. Desde Pedrito, el operador de radio quien me enseñó todo lo que sé de locución, luego para ser una estrella en mi propio país aparecieron Azucena Pimentel y Federico Wilkins”.

6 “Mi esposa, Jullye Giliberti, es quien me prepara mi paracaídas, el chaleco antibalas, la máscara antigás, es mi ángel”.

7 “Si tomara una foto panorámica de mi vida, captaría un círculo muy cerrado, además de Jullye, estarían nuestros ‘perrijos’, mis hermanos y mis padres”.

En el set del canal CNN en Español (Miami). Cortesía

8 “No soy fan de los títulos, ni de los premios como ‘el mejor periodista’. Le pueden hacer mucho daño al ego, pero los agradezco”.

9 “Soy admirador del reconocimiento de la gente, el premio más grande que existe es que las personas te detengan en la calle y te agradezcan por tu trabajo, una entrevista o una cobertura. Con mucho gusto y humildad, puedo decirte que lo tengo, lo demás no me preocupa”.

10 “Para estar en la comunicación, necesitas tener ego, de lo contrario no te atreves. Con el paso de los años, ves la fama de una manera muy diferente, yo no la disfruto en la actualidad. Hubo una época en que sí me gustaba. Es una maldición (risas), te limita mucho y no llevas una vida normal”.

11 “Hablando de Ecuador, personajes incómodos que he entrevistado, interesantes siempre serán Rafael Correa, Elías Jaua, Pedro Castillo y Otto Pérez Molina”.

12 “La respuesta de Juan Gabriel ‘lo que se ve no se pregunta’ se volvió vox populi hasta ahora, es increíble, una belleza. Entrevistarlo fue un regalo enorme”.

13 “No comparto la violencia, los conflictos como el que viven Israel y Palestina nos sitúan como cavernícolas. Tenemos la inteligencia artificial desarrollada, pero no tenemos la inteligencia para evitar la guerra. Es un absurdo total, espantoso e irracional”.

14 “En este momento me aturden las noticias, todo es negativo, hay conflicto en todo lado, es duro”.

En sus ratos libres se desconecta con el tenis, su familia y la tecnología. Karina Defas

15 “El tenis es una de mis mayores válvulas de escape, primordial, debo jugarlo varias horas a la semana, es un desahogo total. Mi otra fuga es mi casa, mi familia, mi mujer, mis ‘perrijos’, ese templo en el que puedo llegar, ser yo y estar tranquilo”.

16 “Soy un super ‘geek’, me encanta la tecnología, probar cámaras, grabar videos y hacer logotipos, mil cosas creativas. Todo eso me desconecta de la locura en la que vivo”.

17 “Lo que no tolero es el daño a los niños, me quiebro si están involucrados en alguna noticia, es algo que no he podido controlar con los años. Que afecten a un inocente de cualquier forma es algo con lo que nunca podré lidiar, es espantoso”.

18 “En todo lo que creas que se comete una injusticia hay que alzar la voz”.

19 “La última vez que pegué un grito fue jugando tenis porque perdí un punto”.

20 “Hoy utilizo la inteligencia emocional, el hombre de impulsos se quedó con el adolescente”.

21 “Hago un recorrido mental por sacarme el sombrero por un gobernante actual y no lo encuentro. Del pasado lo haría por Nelson Mandela. Merece un reconocimiento Pepe Mujica, no comparto ciento por ciento su visión, pero es un ejemplo grande de triunfo y desarrollo personal y político”.

22 “A Guillermo Lasso quiero recordarlo como un hombre con buenas intenciones que fracasó”.

23 “Me molestan por igual las ‘correas’ y los ‘lazos’ (risas)”.

24 “No me llevo bien con los números, todo el tema financiero lo maneja mi esposa”.

25 “Como buen mexicano y parte de la dieta, le pongo picante a todo”.

26 “Me impacta la capacidad del ser humano para involucionar, después de todo lo que hemos pasado, seguimos repitiendo los mismos patrones de hace 100 y 200 años, con diferentes herramientas”.

27 “El tema de la tolerancia en el ámbito profesional es muy difícil para mí, lo que tiene que ver con mandatarios, políticos sesgados que no dan frente. Hago un esfuerzo todos los días”.

28 “Si le pusiera un título al libro de mi vida sería Las cosas son como son y no como nosotros quisiéramos”.

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

Fue parte de Impacta 2023, un proyecto que compartió con Ismael Cala, Homero Gallardo y los ecuatorianos Daniel y Denisse Molina.

Estudió Diseño Gráfico. El estudio de su casa fue diseñado y montado por él.

Por algún tiempo se dedicó a la publicidad y al marketing.

Siente fobia por las cucarachas.

Sus colores son el azul, el negro y el blanco.

Muere por la sopa de fideos y los tacos al pastor.

No le gusta bailar.

Puede ver 100 veces la película Lost boys.

