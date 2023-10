Alejandra Proaño: "Que me reconozcan por bonita, para mí no es un cumplido"

María Alejandra Proaño es de las manabitas que saca el machete, pero muere por el corviche, el ceviche de su novio y la buena salsa. Aquí están sus revelaciones.

1 “En la vida me mueve y me motiva el ser feliz. Recuerdo que en mis cumpleaños me decían ‘pide un deseo’ y solo quería ser feliz. Cuando estoy en el lugar correcto y decido hacer algo es porque soy feliz”.

2 “Soy una mujer en la que puedes descifrar fácilmente cómo me siento, así esté contenta, triste o enojada, lo demuestro, soy transparente”.

3 “En algunos temas de mi vida hay grises. No soy extremista, de blanco o negro y no hay más”.

4 “Soy muy permisiva en algunas cosas y hay que dejarse llevar”.

5 “En el medio de la comunicación es muy lindo hacer lo que te gusta y compartir tu pasión, la parte negativa es cuando te topas con gente que te encuentra un pero o quiere ver solo lo malo”.

6 “Tú no decides lo que piensan los otros, pero sí decides sobre ti y lo que a ti te puede llegar a afectar”.

7 “Existen personas que no saben comunicarse y quizás quieren hacerte una crítica constructiva, pero no utilizan las palabras adecuadas. Se debe tener siempre un filtro”.

8 “En redes siempre bloqueo los malos comentarios porque comparto cosas bonitas, es mejor para aquellas personas porque si tanto les molesto ya no me verán”.

David Beckham reprende a su esposa por decir que es de clase obrera Leer más

9 “Hay quienes piensan que las personas que estamos en una pantalla no sentimos. Puedes estar sonriendo frente a una cámara, pero ignoran lo que hay detrás de una sonrisa”.

10 “Hace un mes perdí a un familiar, estaba en el noticiero. Primero me quedé en shock hasta procesarlo. Igual pasó cuando me informaron lo de mi abuelita hace dos años. Son cosas que no puedes controlar, pero al aire no deben salir. Fueron momentos difíciles”.

Puedes leer también: Johann Vera será Willy Wonka en la obra 'Charlie y la fábrica de chocolate'

11 “Cuando llegué a Ecuavisa me empezaron a molestar mucho con ser madre soltera y realmente admiro mucho a esas mujeres que se superan. En mi caso, ignoran que estuve casada, me separé, no siguió más el amor de pareja, pero mi ex sigue amando a Nico, nuestro hijo. Hasta ahora él me apoya, al igual que mi familia”.

12 “A aquellos que tratan de hacerle el mal, solo le pido a Diosito que los perdone. En redes lo han hecho hombres, que es lo que a mí más me sorprende y hay comentarios muy feos que sí molestan”.

13 “A Nico, quien ya cumplió 10 años, le demuestro cada día que se puede estudiar, trabajar, cumplir sueños y todo lo que se puede desear. Trato que él vea en mí un ejemplo hasta que sea grande”.

14 “Me encanta Manta, nací allá y de chiste se me burlan por mi acento y por cómo hablo con la J (risas) o pido las cosas, pero me gusta escucharme, me fascina ser costeña y vivir en Quito”.

15 “Recuerdo que de niña admiraba a don Alfonso Espinosa de los Monteros o a Teresita Arboleda y los veía tan lejanos, que nunca me imaginé que algún día llegara a presentar al lado de don Alfonso, quiero que la gente me vea cercana, una manabita dando noticias”.

16 “Mi lanzamiento en Ecuavisa fue en el Mundial, me habían dicho que me prepararían por un mes, pero un día me avisaron que saldría en la noche presentando los deportes. No lo podía creer y, además, me pidieron que me tranquilizara, que me verían 17 millones de personas (risas). Hasta ahora tengo flashes de ese día, recuerdo que se me secaba la boca, no podía hablar”.

Demi Moore: sus hijas le buscan pareja y receptan carpetas Leer más

17 “Juan Carlos Aizprúa me molestaba al principio pidiéndole a la gente del estudio que me pasara un tanque de oxígeno porque me ahogaba (risas). Recuerdo que don Alfonso me preguntó si estaba bien y le respondí que me sentía nerviosa y él me dijo ‘los nervios te llevan a la perfección’”.

18 “Al cumplir un año de que dejé Manta para radicarme en Quito no he tenido tiempo de procesarlo mucho, todo lo que dejé allá, porque estoy enfocada en mi trabajo y en mi hijo, pero claro que extraño a mi familia, a mis perritos, los sabores de mi tierra”.

19 “Teniendo todo en Manabí tuve que empezar desde cero en la capital, es otra ciudad, estoy lejos, con otra cultura, otra comida, me costó, pero decidí que vencería el miedo y lo hice. Una de mis frases es ‘si siente miedo, hazlo con miedo, pero hazlo”.

20 “Es muy difícil que alguien me saque de mis casillas, una de mis virtudes es que soy muy paciente, que alguien me haga enojar es complicado y cuando eso sucede, lloro, en mi caso no saco el machete (risas)”.

21 “Todavía no tengo amigos en el medio, pero sí compañeros”.

Puedes leer también: Raquenel: la otra víctima de Sergio Andrade habla para EXPRESIONES

22 “Soy muy reservada y me cuesta dar confianza. Fuera de cámaras soy tímida y callada y eso se malinterpreta, me he ido soltando de a poco. Soy observadora y analizo todo lo que pasa a mi alrededor, pero siempre me verán sonreír, soy cero problemática”.

23 “No me da pena decir que he visto a psicólogos porque es necesario saber cómo abordar las cosas, pese a mi alegría hubo momentos en que me sentí frustrada y ni yo mismo me reconocía, por eso busqué a un profesional”.

24 “Que me reconozcan por bonita para mí no es un cumplido, me he preparado, estudiado y trabajado para llegar y mantenerme en esta profesión. La belleza no lo es todo ni todo se reduce a eso”.

Cristina Reyes: "En el juego de ajedrez que es la vida, ahora soy la reina" Leer más

25 “Mis padres son mis mayores críticos, pero les digo que encuentren las palabras bonitas para decirlas”.

26 “A mí me ha costado muchísimo demostrar de lo que soy capaz y siento que esas palabras me quedan cortas”.

27 “Mi perfume favorito es Good Girl, de Carolina Herrera, además le encanta a mi novio (Roberto Ayala), él es súper lindo, me ha ayudado muchísimo, antes de ser mi novio fue un gran amigo que estaba pendiente de mí. Posteriormente me enamoró con su comida, su ceviche y me hizo volar (risas)”

Antes de ingresar a Ecuavisa laboró en Oromar, aunque sus comienzos fueron en la prefectura de Manabí en el departamento de comunicación. Gustavo Guamán

DEBE SABER QUE...

Toma entre cuatro y cinco botellas con agua, mientras presenta noticias.

Empezó su carrera en el año 2016.

Su primer trabajo fue como imagen de un informativo, en el área de comunicación en la Prefectura de Manabí.

Laboró en Oromar por más de dos años antes de entrar a Ecuavisa.

Janet Hinostroza: "He aprendido a convivir con la gente tóxica" Leer más

Tiene talento para la escritura y el dibujo.

En Quito descubrió su amor por la lectura.

Sus amigos son pocos y son los de toda la vida.

Tiene la manía de agarrarse el pelo todo el tiempo.

Le pone limón a toda comida.

Siente fobia por las palomas.

Le encanta la salsa, bailarla y escucharla.

Para leer sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!