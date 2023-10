Raquenel: la otra víctima de Sergio Andrade habla para EXPRESIONES

Hace 19 años, la cantante mexicana Gloria Trevi salió de la cárcel junto a María Raquenel Portillo (53) más conocida como Mary Boquitas. Esto ocurrió luego de que ambas artistas y Sergio Andrade fueron denunciados por rapto, corrupción de menores y violación.

Tras ser absueltas, cada una retomó su carrera. María Raquenel Portillo decidió contar su verdad en este 2023 y repasó un escabroso pasado, que incluye haber sido la esposa de Sergio Andrade cuando tan solo tenía 15 años.

La primera víctima codependiente, abusada por el exproductor musical, ha encontrado en su pódcast En boca cerrada, retransmitido en YouTube, el canal para contar una verdad que hoy comparte con EXPRESIONES desde Los Ángeles, en una entrevista exclusiva vía Zoom.

¿Por qué era necesario contar su historia luego de décadas de un suceso nefasto del que usted fue víctima?

Hace tiempo era el momento. Ha sido una historia muy manoseada, hay versiones aquí, versiones allá, mucha manipulación. Decidí que ahora era el momento cuando me di cuenta de que ni siquiera le había contado a mi familia lo que sucedió. Tengo a mis hermanos y a mis sobrinos, y dije lo único que oirán de mí es lo que otros han dicho. ¿Qué fuerte, no? Entonces decidí plasmar mi historia, en la que he podido palpar en todo este tiempo el apoyo y el cariño de la gente. Ellos se merecen la verdad dicha por mí, al igual que mi familia y mis seres amados.

Es un tema del cual se sigue hablando y cada cierto tiempo cobra actualidad. ¿A qué lo atribuye?

Yo lo atribuyo a varias cosas. Para empezar, era una época completamente diferente. Hasta ahora es el escándalo más grande en el mundo del entretenimiento a nivel de Latinoamérica. En aquel momento, era una joven manipulada, presa, raptada, secuestrada. Algunos podían imaginarse lo que se vivía, pero nadie se imaginaba lo que realmente ocurría. Por otro lado, los medios de comunicación eran distintos a los de ahora, muy pocos te daban la oportunidad de expresarte y denunciar.

Pero luego, cuando estalló el escándalo, surgió el morbo.

Sí, algo que ha trascendido por generaciones, pero versiones que no han sido contadas como se debió haber hecho en un principio. En mi pódcast En boca cerrada todo lo cuento de una manera cronológica, hablando de situaciones que siguen sucediendo. Para mí era muy importante que se sepa de dónde viene Raquenel, cuál era su entorno, su familia, su educación. Para que las personas que hoy tienen hijos o que a ellas mismas les puede suceder, porque a los depredadores no les importa el sexo ni la edad ni la condición. Mi intención es alertar, a través de mi historia, cómo una persona puede caer en estas redes. Esas alertas rojas pueden ayudar o evitar que haya más víctimas.

Ha habido denuncias de otros artistas que han vivido supuestos abusos, como el grupo Menudo. Uno de sus integrantes (Roy Roselló) lo denunció en un documental hace poco.

Yo no diría que estos abusos ocurren solamente en el medio del entretenimiento, sino que como artistas estamos expuestos. Desafortunadamente, ocurre en otros ámbitos. Hoy creo que En boca cerrada fue lanzado en un tiempo muy importante de la sociedad. Hoy, las cosas tienen nombre, bullying, acoso. Me cayó perfecto, porque no solamente se quedó en Menudo, es algo que sigue sucediendo. Lo vemos en las noticias y, lamentablemente, me llegan mensajes de que continúa ocurriendo. Víctimas de sus novios, sus parejas, sus padres. Es importante compartir estas historias e identificarlas.

¿Qué se logra al identificarlas?

Provocar una autoestima, un amor propio, que es muy importante para que no permitas que alguien te altere, lastime, te dañe, te haga sentir mal y que no vales. Y tú vales mucho. Pero esto lo entendí después de muchos años. Pienso que mientras tengas vida, hay oportunidad de todo y quiero que se entienda, que no importa equivocarse ni caerse, pero hay que levantarse.

¿Queda algo de Mary Boquitas en María Raquenel? ¿Aquella niña que cantaba y soñaba en el grupo Boquitas Pintadas dónde está?

(Se emociona) Está guardada en un lugar especial de mi corazón y de mi vida. Es una muchacha de la que hablo en tercera persona por lo que significa para mí. Ella sufrió mucho y no la pude ayudar directamente, pero ella me ha ayudado mucho a la mujer que soy hoy como Raquenel. Jamás la podré olvidar. Imagínate.

¿Y María ha podido sanar sus heridas?

Sí y el pódcast ha sido fundamental en este aspecto. Te soy honesta. No me imaginé lo fuerte que sería. Cuando cuento la historia, me duele el estómago de nuevo, siento maripositas y se me acelera el corazón, porque es revivir lo que ya pasé. Sin embargo, ha sido una catarsis muy sanadora, pero confieso que hubo momentos en que tuve que levantarme de la silla y dejar de grabar porque era complicado. Es una limpieza importante. Lo que está mal hay que contarlo, no callarlo y no cuidar a tu maltratador o victimario.

¿Quedaron secuelas en usted? Después de una adolescencia y juventud dañadas por un depredador, ¿cómo son sus relaciones interpersonales ahora?

Emocionalmente, no es algo que está permanentemente ahí, pero sí hay situaciones que me regresan a ese pasado. Pero sentir eso, me hace bien, porque detectarlo es importante. Cuando no lo haces, eres víctima de abuso de nuevo. Yo puedo sanar, pero también hay personas morbosas que se te acercan con un afán de conocer más allá. Hay detallitos que siguen aflorando para bien, para evitar que vuelva a suceder.

Gloria Trevi ha lanzado su biopic recientemente como serie. ¿No ha pensado en hacer lo mismo?

Fíjate que llevo varios años escribiendo un libro, pero lo he pospuesto por otras actividades profesionales que tengo, gracias a Dios. Estamos actuando, cantando, produciendo teatro, pero ya pronto lo terminaré, saldrá a finales de año y en el libro que será muy gráfico, se basa mi pódcast.

¿Entonces no descarta llevarlo a la pantalla?

No lo descarto, hubo propuestas, pero no se cerraba el trato por alguna razón, pero están llegando de nuevo. Hoy, tengo el control de cómo se deben decir las cosas. Hemos salido muchas personas lastimadas y no necesitamos lastimar más. La historia será contada por una sobreviviente, que es lo que soy.

¿Si se encontrara el día de mañana a Gloria Trevi en una cafetería, qué le diría?

Ya la vi y lo cuento En boca cerrada (sonríe), todo bien.

SU VIDA AHORA

Radica en Los Ángeles, ¿cómo va su carrera artística?

La canción En boca cerrada, que acompaña al pód-cast, expone también mi trabajo como cantante, escrita por mi esposo, Jesús García, y con la composición del gran Toby Sandoval. Pero seguimos grabando música, se vienen colaboraciones.

¿Tiene proyectos para televisión?

También. Llevó ya once años en Los Ángeles y hago teatro. Una obra, por lo menos, anualmente. Acabo de hacer la quinta temporada de The diary of Anne Frank, dirigida por Stan Zimmerman y fui nominada como mejor actriz gracias a Dios. Hay una película en camino y estoy en Rosa de dos aromas. Yo no paro.

¿Con qué frecuencia regresa a México?

Voy cada año, una o dos veces, cuando puedo.

¿Qué le diría a aquellas niñas que sueñan con ser cantantes o ser parte de un grupo musical?

Les diría que se vale soñar. A esa edad, tienen los sueños más lindos y más puros y grandes. Sientes amor y pasión incondicional por esas ilusiones, pero cuídense. Primero están ustedes, antes que cualquier sueño. Escuchen a sus mayores, a sus padres, que hay que entender que así como hay cosas buenas también existen cosas malas.

¿Hay límites en esos sueños?

El límite entre los sueños y caer en manos de un depredador es muy delicada. No solo a las chicas, sino a los chicos, le puede pasar a cualquiera. Cuando detecten algo que no está bien, díganle adiós a esos sueños con esa persona, porque hay más sueños con otra gente, no con una.

