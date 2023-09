Junior Chávez: "Algunos de los chicos reality no tienen dinero"

El presentador quiteño Junior Chávez, de No dé papaya, comparte su crudo manifiesto y habla sin filtros para la nueva entrega de Tengo que decirlo.

1 “Empecé en la televisión en un canal quiteño (Teleandinana). Después pasé a Canal Uno Internacional que llegó a Estados Unidos y parte de España”.

2 “Por algunos meses viví en Guayaquil, cuando fui parte del jurado en algunos programas de RTS. De regreso a Quito hice radio”.

Carluka Suárez y Carolina Tejera: un amor con sabor a encebollado y arepa Leer más

3 “RTU me propuso conducir un espacio de farándula porque no hay un quiteño que domine este tema. Soy cortante y directo cuando digo las cosas”.

4 “Expreso lo que pienso y siento, pero no soy destructivo, no ataco a nadie”.

5 “Cuando dije que Carolina Jaume en El poder del amor se parecía a Laura Bozzo, no fue por la edad, sino por ser una señora dramática. Recuerdo que los medios y las redes sociales magnificaron lo que dije y hasta hicieron TikTok, pero lo que manifesté no fue con el afán de atacarla”.

Puedes leer también: Isabel Pantoja: su concierto en Sevilla no se llenó

6 “Fui parte de la revista Enciende tus mañanas mientras conducía al mismo tiempo No dé papaya. Pude demostrar así mis diversas facetas”.

7 “Soy animador de eventos. Si ‘stalkeas’ mis redes te darás cuenta que todas las semanas estoy sobre una tarima”.

8 “Hay farándula en Quito, pero más light. En Guayaquil es más comercial. En la capital, el influencer o famoso maneja de otra manera su carrera. No le agrada involucrarse en conflictos, pero es hipócrita, nos gusta el chisme a escondidas. La gente de la costa es más lanzada, nosotros más tapados”.

Macarena Valarezo: "No todo el que está a tu lado es tu amigo" Leer más

9 “Existen cantantes de diversos géneros en la Sierra que han estado metidos en chismes, al igual que youtubers, influencers y tiktokers. Hablo de Kerly Morán o Kike Jav, que no son tan conocidos en la costa. Acá se consume otro tipo de farándula”.

10 “En Guayaquil, el mundo del espectáculo se respalda por los canales digitales, plataformas y Ecuavisa con un programa que tiene mucho contenido”.

11 “Para hacer farándula en Quito debes tener carácter y actitud y no tener miedo al ‘hater’, de lo contrario te hundes porque acaban con tu carrera”.

Junior manifiesta que la mayoría de talentos en Guayaquil es muy superficial. Karina Defas

12 “¿Por qué no ves a Santiago Castro animando un evento o siendo parte de la activación de una marca. Es porque lo han catalogado como presentador de farándula o cronista, pero no puede trascender a más. Lo mismo pasa con Lazo o Dieter. Ellos no trabajan en otra cosa que no sea farándula”.

13 “En la Sierra si haces una buena farándula, un buen programa, te contratan para diversas actividades de los GAD parroquiales, municipios y marcas. Es otro sistema”.

14 “¿Por qué no hicieron MasterChef en Guayaquil? Porque este programa es más cultural. ¿Por qué no hacen Desafío a la fama en Quito y toman talentos de la Sierra, sino de la Costa? Es otra cosa”.

15 “Los únicos presentadores de Quito conocidos en Guayaquil han sido Ronald Farina, Jonathan Estrada y Efraín Ruales (+), pero no tenemos en la capital más presentadores que sean fuertes, teniendo gente que hace televisión. Es que el medio costeño te vende más y te genera más”.

Nachita de Ruales: la participante sorpresa en MasterChef Celebrity Leer más

Lee también: Nachita de Ruales: la participante sorpresa en MasterChef Celebrity

16 “Roberto Álvarez Wandemberg, uno de los mejores presentadores y locutores de radio que tiene mucha trayectoria y da noticias en TVC, debería explotar otras facetas, porque tiene presencia y es muy bueno”.

17 “Yo haciendo farándula he llegado a canales de la costa. Existieron propuestas para trabajar en Guayaquil, pero sostengo que la gente de allá se maneja de forma diferente”.

18 “Creo que los talentos en Guayaquil son muy superficiales porque no tienen plata. Viven de una imagen que es efímera y pasajera, hablo de la mayoría”.

19 “Algunos de los chicos reality no tienen dinero. No trascienden, muy pocos lo han hecho”.

20 “Sabemos cómo trabajar. Jaime Enrique Aymara, quien hace giras a nivel internacional, tiene un buen estatus económico y es conocido a nivel nacional”.

21 “Jazmín tiene una larga trayectoria, ha trabajado por mucho tiempo, canta muy bien y es talentosa, pero no ha generado económicamente. Se ha quedado”.

22 “Muchos llegan a la televisión y ahí se quedan. Piensan que vivirán de la pantalla y es un medio ingrato. Mientras estás vigente debes hacer otras cosas. Al igual que algunos actores viven su momento, no generan y no se proyectan para el futuro. Se les acaba el contrato y mueren”.

23 “Mauricio Altamirano (El Cuy) salió de un canal y se fue a otro y ahora está en un canal digital. Él mañana no sabrá cómo sobrevivir”.

24 “Tener una imagen es para aprovecharla y hacer cien mil cosas. En mi caso, soy productor de eventos, proveedor, trabajo con los GADS, tengo mi empresa de comunicación y manejo marcas. Si mañana no me vuelve a contratar un medio, seguiré generando de otra manera. Llegué de México hace poco”.

Lee también: Aura Arce: "Soy un fuego ardiente en todos los aspectos"

25 “A diferencia de otra gente que está en la farándula, no tengo tanto ‘hater’. Es porque me he ganado el respeto y la credibilidad. He sido duro, pero no hiero. Hablo de lo que veo, investigo y tengo conocimiento, como fue el caso de la peruana Shirley Arica”.

Junior, hijo de madre guayaquileña y padre quiteño, asegura que un talento de television debe expandir su popularidad y no limitarse a la pantalla chica. Karina Defas

DEBE SABER QUE...

Es propietario de una discoteca en la capital.

Otra de sus facetas es la de cantante.

Roberto Manrique regresa a las producciones colombianas Leer más

Habiendo terminado No dé papaya, ahora está inmerso en la producción de otro proyecto, que mezclará pódcast con farándula y se grabará con talentos de Quito y Guayaquil.

En noviembre volverá a México para presentarse como artista en TV Azteca. “Estamos golpeando puertas, es lo más importante”.

Para leer sin límites, ¡SUSCRÍBETE HOY!