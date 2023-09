Macarena Valarezo: "No todo el que está a tu lado es tu amigo"

Ex reina de Quito, expolítica, comunicadora y empresaria, cuya vida parecía idílica hasta que este año sufrió la pérdida de su esposo, el catedrático Santiago Gangotena. Muchos se han preguntado qué pasó con Macarena Valarezo desde aquel fatídico 21 de abril del 2023. Hoy la confirmada participante de MasterChef Celebrity rompe el silencio.

¿Cómo se lleva el proceso de un duelo inesperado?

Es un proceso largo, no es de la noche a la mañana. Tomará años (sus ojos se humedecen).

Sin embargo, ha llamado su atención que retorne a los medios en MasterChef Celebrity, ¿qué la hizo volver al ruedo?

Tras lo sucedido me tomé un tiempo, me fui tres meses de viaje. Estando en Sicilia recibí una llamada de María del Carmen Arellano para estar en Master Chef Celebrity y le dije que no (sonríe), porque si bien es cierto que me gusta y sé cocinar, no pensé en hacerlo para un reality.

¿Y cómo la convencieron?

Me explicó que MasterChef Celebrity es otro tema, mucho más divertido. Entonces me metí a Internet y vi la edición colombiana. Pensé que podría ser algo que necesitaba. Llamé a la Flaca Arellano y le dije ‘vamos’.

¿Lo vio como algo terapéutico?

Claro, además de la gente que he visto que va a estar ahí son todos chéveres, algunos de ellos los conozco.

Aparte veremos de nuevo su espíritu competitivo.

Sí, un poquito (sonríe). Ay Dios mío, esperemos que me vaya bien. Tengo mi plato estrella, el que es de Navidad. Lo hago desde hace años, lo hice con mi familia y luego con la de Santiago (Gangotena).

Macarena no descarta volver a la política en algún futuro, por lo pronto ha retomado su faceta de empresaria con Sabor Latino. Gustavo Guamán

Un ser querido que ha fallecido nunca se va, siempre permanece vivo a través de un recuerdo, un lugar, un detalle. ¿De qué manera mantiene vivo a Santiago?

Hablo con Santiago todos los días. Me despierto y lo pienso, me acuesto y lo pienso. Hasta para tomar una decisión. Soy una mujer católica y me he unido mucho más a Dios. Siempre que le pido una señal, me la da. Él está conmigo.

¿Qué ha sido lo más difícil en estos últimos meses?, ¿a qué se ha enfrentado?

A la soledad y a mucha gente que irrespetó su memoria (sus lágrimas empiezan a caer). Ver personas muy cercanas a él que le fallaron me ha dolido en el alma. Pero también he visto gente maravillosa como los hermanos de Santiago, hablo de Margarita, Fernando, Diego. Me he unido muchísimo a ellos, me han dado fuerza para salir adelante. Son mis cuñados y los amo con todo mi corazón. Han estado animándome junto a mi madre, mis hermanos y mis amigas para sobrellevar el día a día.

¿Hay tiempo para sonrisas?

Mis dos hijos me han ayudado muchísimo. Tengo una sobrina, Rafaella, quien tiene un año. Ella es mi pasión, la única bebé de la familia. Si alguno de mis hijos me hace abuela en un futuro sería feliz. No dejaría que me llamarán así, claro (risas). Que me digan Nena.

Siempre se la conoció como una mujer con un carácter jodido, de espíritu indómito, pero ¿qué la puede quebrar?

Una persona que te dice ser amiga y después te demuestra todo lo contrario me desestabiliza totalmente. La hipocresía me mata, no saber guardar la espaldas me mata. Puedo perdonar todo, menos la traición y la deslealtad.

¿Es algo que palpó en estos últimos meses?

Sí, gente que se acercó a mí, que estuvo con Santiago todo el tiempo. Aquellos que consideraba muy cercanos y estimaba. Ver después cómo se portaron con su memoria, con mi dolor, con mi duelo, me hizo abrir los ojos. Aprendí que no todos los que sonríen son tus amigos y también que quienes están a tu lado no es porque te quieren, sino porque necesitan algo de ti y les convienes.

Genero pasiones, me amas o me odias

¿Puede contar a sus amigos con los dedos de la mano o le faltarían dedos?

Los cuento con los dedos de la mano. Tengo muchísimos conocidos, fíjate que experimenté el cariño sincero de gente que no me lo esperaba y eso me da una pauta para decir que no todo el que está a tu lado es tu amigo.

Esa sería su mayor lección hasta aquí.

He tenido desengaños en la política, en la televisión, en el plano sentimental, con mis hijos, problemas altos y bajos. Pero, claro, este accidente fue otra cosa y no fue un accidente, sino un asesinato.

Su participación en MasterChef también le servirá como terapia a la exconcejal de Quito. Gustavo Guamán

¿Quien lo atropelló está detenido?

No, porque la ley de tránsito es muy ‘simpática’ en este país. Cuando matas por primera vez en un accidente de tránsito no vas preso. No tuvo sanción, solo una reparación económica que fue una ridiculez y que doné. Únicamente tiene que presentarse a la Fiscalía periódicamente. Además sigue manejando, la cooperativa lo apoya. Ojalá las cosas cambien en este país.

Haciendo alusión a la canción, hoy ¿a qué ritmo baila Macarena?

A un ritmo lento, despacito, pero adelante. Mi terapeuta dice que toma entre seis meses a tres años volver a encaminarme y recién llevo cuatro meses.

Me encanta la política. Veamos qué pasa en estas elecciones. Si regreso, sería en un escenario diferente. No me cierro, si toca hacerlo por mi ciudad, lo haré. Lo que sí continúo es en la asesoría, además de la organización de espectáculos.



SU FACETA DE EMPRESARIA

Sabor Latino lleva más de 30 años en el país, junto a Santiago Gangotena, Macarena Valarezo entró en sociedad hace cuatro años. “Trajimos a Flans, Pandora, Azúcar Moreno, Daiquirí y acabamos de cerrar contrato con Mujeres a la Plancha que vendrán el 2 de diciembre por las fiestas de Quito. Me ha costado volver a este mundo, pero toca”.

MIEDOS Y AMENAZAS

“Al día siguiente de enterrar a Santi, me dijeron lo que iba a pasar. Desde cerrar el restaurante hasta salir de la casa. Fue maquiavélicamente pensado, sin contemplación, sin nada. Luego, a las dos semanas, me hicieron firmar cosas, renunciar a todo, con amenazas. Me metieron muchos miedos sin pistola. Después me asesoré, los primeros 90 días, tras una pérdida, firmar algo es irresponsable. Tranquilamente se pudo haber resuelto todo como gente de bien. Porque así lo hubiera hecho Santiago”.

RECUERDOS DE LA TV

“De mi paso por Así somos volvería a trabajar con Glorita Gallardo. La amo. Recuerdo que no había una mesa igual de panelistas, cada día era diferente. Me acuerdo de Juanita Guarderas, que era un chiste; Patty Loor lo máximo. Gente maravillosa, pero había otra con la que no compaginaba mucho por cuestión de principios, soy conservadora y religiosa”.

SANTIAGO EN SUS SUEÑOS

“Cuando lo sueño y le pregunto ¿qué hago? Él me dice ‘pelea’, porque es injusto lo que pasa. Soy de combate y lucha, pero es complicado, las cosas están dadas y firmadas. Simplemente me queda el recuerdo de haberlo respetado y amado con locura. El amor de mi vida. Qué pena que la vida me lo arrebató de una manera tan salvaje. Quedará en el corazón de estas personas lo que hicieron. Su karma será muy fuerte. Sigo adelante viviendo con su memoria. Su alma está conmigo”.

EL RESTAURANTE QUE NUNCA PUDO INAUGURARSE

Tras la venta de Carmine, en diciembre del año pasado, Macarena y Santiago tenían proyectado abrir Porta Rossa en mayo. “Santi dio poder, confió y ayudó a mucha gente. Lastimosamente esas personas impidieron la apertura del restaurante, algo que era su sueño. Fue un irrespeto a su memoria”.

¿Pero siendo socia por qué no lo impidió?

Porque no me dieron opción. La plata de Carmine estaba en las cuentas de Santi y con eso se pagaban los gastos del nuevo restaurante. Cuando él murió se tomaron esas cuentas.

Un duelo no se va en cinco meses ni en años, te acompaña el resto de la vida. Con el tiempo aprendes a sobrellevar el dolor, pero este nunca se va. Mi padre murió hace cuatro años y lo pienso todos los días. Igual me pasa con Santi, tendré que vivir y acostumbrarme al dolor de su ausencia

“Mis convicciones son de derecha total. Todo lo que es robo, mentira, esta nueva política populista, conmigo no va. Si acepto asesorar a un ‘zurdo’ sería hipócrita y no lo soy”.

