Aura Arce: "Soy un fuego ardiente en todos los aspectos"

Aura Arce, la periodista de GolTV, fue invitada a revelar su manifiesto para la sección Tengo que decirlo, de EXPRESIONES.

1 “Me molesta no tener tiempo. Me estresa no poder cumplir con todas mis obligaciones y llegar atrasada a algún lugar”.

2 “Siempre estoy activa y con la energía arriba, porque no me tomo a pecho las cosas”.

3 “Creo que después de una situación difícil viene una mejor. Puedo enojarme un momento pero se me pasa al segundo. En eso soy idéntica a mi papá”.

4 “El tiempo ha logrado que me afiance mucho en esta faceta de comentar de farándula nacional. Por ahí me he ganado un par de enemigos en las últimas semanas”.

5 “Me he mantenido por diez años en la farándula ecuatoriana como reportera y presentadora. Soy una mujer que dice las verdades, de frente, sin utilizar seudónimos, lo hago sin lastimar o herir. Si alguien se ofende, es porque le doy en el ego”.

6 “Lo bonito de la farándula es que he logrado hacer amigos: Santiago Castro, Denisse Angulo, Jorge Heredia, Ingrid Hansen Vik y Gabriela Guzmán. La parte fea es que te ganas enemigos gratuitamente, gente que se toma las cosas de manera personal”.

7 “Podría decirte que soy muy fuerte, pero hay veces que las malas energías sí me llegan y a través de comentarios en las redes sociales, cuando sacan de contexto algo que dijiste”.

8 “Me parece increíble que existan personas que se metan contigo, cuando ni siquiera las tienes en tus pensamientos ni en el último de tus sueños, pero ven en ti a un rival”.

9 “Mi cuenta de Instagram tiene filtros en los comentarios, debido a una persona mal llamada ‘influencer’. Gracias a ella, me condenaron y me satanizaron solo por emitir un criterio. Ahora, solo mi círculo cerrado y mis amigos pueden ‘etiquetarme’”.

10 “Filtro a la gente falsa, hipócrita. Yo soy Aura y le hago honor a mi nombre. Percibo a la gente negativa y tóxica. Evito intimar y mis amistades son contadas con los dedos de la mano, tampoco me verás en la chuchumequería de chatear. Cuando se apagan las cámaras y termina un programa, los chismes y los dimes y diretes no me los llevo a la casa”.

11 “Mi hija, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos me hacen feliz. Es lo más bonito que puedo tener y cultivar”,

12 “En el plano sentimental, bastante tiempo llevo sola. He decidido que solo puede entrar a mi vida alguien que me sume. Reconozco que pasan los años y las mujeres independientes nos volvemos más difíciles en este tema. No puedo seguir cometiendo errores, cuando me he dado al ciento por ciento”.

13 “Me cuido muchísimo si conozco a alguien. Mientras no me sienta segura en la relación, no me verás subir fotos. Si no tengo la certeza de que un hombre es mío, no lo verán en las redes”.

14 “Carolina Jaume, Marián Sabaté y Mariela Viteri son mujeres que aprecio y admiro, son mis tres referentes de mujeres en la televisión, claro, con perfiles distintos”.

15 “Soy muy objetiva y procuro no llenarme de sentimentalismos al momento de analizar un tema y dar mi opinión. Lo hago sin odios, ira o resentimientos, hablo de lo que veo, no voy al plano personal”.

Pese a su temor a las aguas profundas, aceptó entrar a la piscina durante la sesión de fotos para Expresiones. Carlos Klinger

16 “En la farándula ecuatoriana hay muchos problemas porque hay quienes atacan a otros porque les cae mal, sin motivo”.

17 “Luego de haber dicho que el programa Calientitos es una cloaca, Álex Vizuete no puede hablar de humanidad, cuando él se burla y hace parodias de quienes están en el medio. Tuve que responderle y tratarlo como se lo merece. Debe lavarse la boca con detergente”.

18 “No tengo vetados en el mundo del espectáculo, no sé si yo esté vetada para alguien”.

19 “Yo siempre he sido una hacker (risas). Mantengo una buena relación con la gente de Ecuavisa. Tuve una oferta para otro espacio dentro del canal, pero por factor tiempo no acepté, ya que también estoy en GolTV”

20 “Llevo dos semanas como invitada en Los hackers de la farándula y puede haber sorpresas (sonríe). Me llevo bien con los panelistas y aclaro que no estoy palanqueada por Santiago (Castro). Tengo la capacidad y los títulos para demostrar que puedo estar frente a cualquier programa de televisión. Depende de los directivos si quieren ponerle color”.

21 “Con una licenciatura en Comunicación Social, he decidido experimentar con todas las ramas. He hecho radio, prensa escrita, farándula y ahora estoy inmersa en el mundo deportivo, aprendiendo todo lo referente a la cancha y en un canal que tiene los derechos de transmitir todos los partidos”.

22 “Soy ‘calientita’ (risas), un fuego ardiente en todos los aspectos de mi vida. Si me doy totalmente a mi profesión, también lo hago en otras facetas”.

23 “Hay mucho que explorar, me fascinaría actuar. Tengo mucha energía y sueños que cumplir”.

24 “Santiago Castro es una persona totalmente distinta a la que uno ve en la pantalla. Admito que ha dado buen resultado, pero cuando se apagan las cámaras, él es un pancito de dulce, un amor. Yo lo adoro, él es como mi hermano y soy su única amiga”.

25 “La gente falsa y desconfiada es la que no se atreve a darlo todo. El amor es la base”.

26 “Me ha tocado criticar a gente que quiero y lo hago con objetividad, profesionalismo y respeto, sin lastimar la relación”.

DEBE SABER QUE...

De sus colegas deportivos admira a Fernando Gallardo y a ‘Wacho’ Sánchez.

Su color es el dorado y su sabor es el chocolate.

Se identifica con los felinos. “En las noches frías me transformo en una gata o en una leona (risas)”.

Baila lo que sea, hasta cachullapi.

Huele a Ángel, de Thierry Mugler.

Salió lastimada en el amor y se ha armado de una coraza. “No permito que cualquiera venga a patear mi corazón, prefiero cuidarlo”.

Dice ser el alma de la fiesta. “Soy alegre, espontánea y divertida”.

Buena para la cocina, especialista en preparar encocados, tapaos, lasañas y cordon bleu.

