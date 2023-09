Inés Manzano: "Nunca haría un viaje astral con un chamán”

Una mujer apasionada y prolija, madre y esposa entregada, una mujer que lleva la vida al ritmo de Fonseca y Juan Luis Guerra con 4.40. Así es Inés Manzano, quien lo revela todo en Tengo que decirlo.

1 “No sé si es una manía, pero mientras converso con alguien, subrayo el título de la idea, eso me mantiene enfocada. Mis apuntes, desde el colegio, eran frases cortas para entender cuál era el objetivo”.

2 “El sonido que menos me gusta es el del torno dental del odontólogo y el que más me agrada es el del mar”.

3 “La gran lección como ambientalista ha sido la empatía. No podemos pensar que desde la ciudad solucionamos problemas rurales o de comunidades. Esa posición no es empática”.

Chris Evans: el actor se casa en secreto con Alba Baptista Leer más

4 “La misión de sostenibilidad debe ser aterrizada a territorio con las necesidades que existen. Es agotador, pero al final del día, quisiéramos que la gente viva con salud, igualdad, acceso a la educación, con nutrición”.

5 “La sostenibilidad no es un tema de salvar y conservar pajaritos, hay que mirarla de una manera más abierta”.

6 “Entre Survivors y MasterChef, me gustaría competir en MasterChef. Sería lindo, pero con productos que sean obtenidos de una manera sostenible, algo diferente”.

Puedes leer también: Érika Vélez: "No me hablo frente al espejo"

7 “Me saca de casillas la falta de criterio”.

8 “Trato de ser buena madre. Es el talento que más quiero cultivar y desarrollar. Necesito dejar un buen ser humano”.

9 “Me gusta enseñar mucho, compartir lo que sé, que la gente acceda a conocimientos o dar herramientas”.

10 “Ahora que vivo en Quito, extraño un buen ceviche, un buen bolón. También las reuniones familiares”.

Estefanía Arias: "No me molesta que me digan la 'madrecita de las noticias'" Leer más

11 “Crecí en un barrio que se llama Urdesa y añoro la seguridad que teníamos. Poder caminar a misa o ir a la tienda a comprar chupetes o ver pasar al heladero. Extraño esa sensación de seguridad en mi ciudad y en mi país”.

Lee también: Roque Sevilla: “Aún tengo muchos planes a futuro”

12 “No soy perfecta, pero no recuerdo una metedura de pata como abogada, llevo con mucha seriedad mi profesión. Me acuerdo que cuando trabajé para la alcaldía de León Febres-Cordero, un ser increíble y top, revisaba todas las ordenanzas y cada detalle”.

13 “Me agradaría un debate con alguien de extrema izquierda en el tema ambiental o con un minero canadiense. Y en lo espiritual, con el papa Francisco. Me encantaría también conversar con la oceonógrafa Sylvia Earle y me hubiese fascinado hablar con Jacques Cousteau”.

14 “La ‘Pachamama’ no me dice nada” (risas).

15 “Cuando escucho huaoranis y taromenanes se me viene a la mente el documental que lanzamos sobre los pueblos en aislamiento voluntario. Me metí por primera vez como productora ejecutiva en un proyecto increíble”.

A Inés la mueven, no solo las buenas causas, sino también las canciones de Fonseca y Juan Luis Guerra. Gerardo Menoscal

16 “Bailar nuestra música latina me parece divino. La de Fonseca y Juan Luis Guerra con 4.40”.

17 “Mi madre me enseñó desde chiquita a bordar y a coser, pero no soy hábil para lo relacionado con diseños arquitectónicos. Soy muy plana para espacios y dimensiones”.

18 “Me gustaría perderme en un bosque que diseñamos con mi esposo (Christian Bakke) y que estará listo en 10 años, porque recién sembramos los árboles”.

19 “La última canción que me dedicaron fue Tú de qué vas, de Franco de Vita. Y me la dedicó mi esposo. Con él me tomaría un buen vino de La Rioja (risas)”.

Lavinia Valbonesi: "Cuando necesite ser una leona, lo seré" Leer más

20 “Nunca haría un viaje astral con un chamán”.

La abogada afirma que el mayor talento que hoy quiere desarrollar y cultivar es el de madre. Gerardo Menoscal

21 “La última vez que se me salieron las lágrimas fue cuando mi papá me visitó en Quito. Me emocioné. Trabajamos muchos años juntos”.

22 “Una de mis frases favoritas es la de San Agustín: ‘Si tú quieres ser justo, hay que practicar actos de justicia’”.

Didier Hernández: “Estar en MDO fue una escuela para mí” Leer más

23 “Mi fortaleza se refleja en la pasión que le pongo a las cosas, y de las miles de debilidades, cito la impuntualidad”.

24 “Ambientalistas para sacarse el sombrero y por esencia, para empezar, Dios. De la vieja escuela: David Attenborough, Sylvia Earle, Rachel Carlson (+), Lourdes Luque de Jaramillo. De la nueva generación: Chechi Torres, Jo Rosales y Andrea Garzón”.

Para leer sin límites, ¡SUSCRÍBETE HOY!