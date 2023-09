Manabita de pura cepa, hija, madre, esposa, influencer, especialista en nutrición y posible primera dama. Es la carta de presentación de Lavinia Valbonesi de Noboa, quien hoy responde El Cuestionario de EXPRESIONES.

¿Cómo se encuentra en este instante de su vida?

Muy feliz.

¿Qué se siente ser la mujer del momento, de la que todos hablan?

No sé si me siento la mujer del momento, más bien el hombre del momento sería mi esposo (Daniel Noboa).

¿Pero, cómo lo vive?

Lo vivo con felicidad, ilusión y orgullo.

Hablemos de la repercusión mediática que usted ha generado en medios y en redes sociales, ¿de qué forma lo digiere?

No lo digiero mal. No me está afectando, ya me estaba preparando para lo que sería. Las cosas negativas las tomo como manotazos de ahogado, al ver la posición en que mi esposo se encuentra ahora. Pesa más lo positivo que lo negativo.

Antes de las elecciones, usted ya era una mujer de redes.

Estoy muy feliz y agradecida con la comunidad virtual que me conoce más allá de una foto, de lo que transmito en una historia de Instagram. Es muy lindo el cariño que me expresa la gente.

Usted es influencer, ¿pero quién influye en su vida?

Mi hijo, mi esposo, mi familia.

¿Y usted en quién influye?

En mi esposo (sonríe) .

¿Quién la nutre?, ¿de qué se alimenta?

De las acciones positivas emprendidas, las ganas de ayudar, la gratitud, la capacidad y los cambios.

Lavinia Valbonesi dice ser una mujer que ha aprendido a controlar sus emociones. Cortesía Veiropro

¿Esperaba que Daniel Noboa llegara a la segunda vuelta?

Siempre me lo esperé. Estaba muy segura de él como candidato. Soy la persona que mejor lo conoce, sabía que llegaría.

¡Entonces desde antes se visualizaba como primera dama?

Esa posición no la visualicé. Lo visualicé a él, las cosas que puede hacer y los cambios que logrará. Ese es el panorama que veo.

¿Cuál es su concepto de primera dama?

Es bastante distinto al que se ha visto ahora. Si nos vamos a la historia, siempre ha sido un rol más importante y significativo de lo que la prensa y los medios han comunicado. He investigado a las primeras damas de Ecuador y del resto de Latinoamérica. Si bien es cierto no han tenido el suficiente protagonismo, llevaron un papel muy importante y se manejaron adecuadamente.

¿Puede nombrar una ex primera dama del país que tendría como guía o un referente para emular?

Una guía no creo que tenga, pero me ha causado mucha admiración conocer la historia de María Eugenia Cordovez de Febres-Cordero. Fue una primera dama maravillosa que supo llevar muy bien su papel y tuvo un puesto muy importante al lado de su esposo (León Febres-Cordero).

¿En qué momento se convierte usted en una leona?

Cuando necesite ser una leona, lo seré (sonríe).

¿Cómo llevará esa mochila pesada, esa maleta, en caso de que Daniel Noboa llegue al poder?

Sí, lleva bastante peso. En los tiempos actuales, hay mayor exposición y eso puede ser positivo, pero también negativo, porque tratan de buscar hasta lo mínimo. Me emociona saber que puedo cumplir un buen papel, estoy segura de eso y que junto a Daniel se construirá un nuevo Ecuador.

¿Cuál cree que será el legado para sus hijos? Viene otro en camino.

Un país en el que crecerán tranquilos, seguros, caminarán sin miedo y con oportunidades.

¿Qué le dice a Daniel antes de dormir?

Que lo amo, que ya es hora de dormir (risas).

Está consciente de sus fortalezas y por eso las emplea, magnetismo, carisma, belleza...

Así dicen (sonríe).

Lo que se dice es que las mujeres más hermosas están en Chone (Manabí). ¿Qué mas heredó de su madre, aparte de la belleza?

Mis ganas de trabajar, de ser independiente, de demostrar que si me propongo algo, lo conseguiré.

¿Algo de qué arrepentirse?

No me arrepiento de nada, porque creo que todo me ha servido para llegar a donde estoy ahora.

¿Algo para perdonar?

Tal vez toda la presión que experimenté cuando era niña, adolescente o más joven. Ahora tengo madurez.

¿La fama que tienen los manabitas de ser bravos, de hacha y machete, la acompaña?

La verdad es que soy una mujer muy pacífica, la mayoría del tiempo estoy sumamente feliz y tranquila. Pero claro, cuando me pongo brava soy insoportable.

¿Entonces, si la buscan la encuentran?

Pues sí, pero cuesta que me encuentren.

¿Está viviendo un cuento o una historia?

Vivo una historia, no lo veo tanto como un cuento. La estamos marcando.

¿Pero le agradan los cuentos o no?

Claro que sí.

¿Si fuese la protagonista de un cuento sería Cenicienta, La Bella Durmiente, Caperucita Roja o Blancanieves?

Caperucita roja me gusta.

¿Y el lobo feroz entonces sería su esposo?

No, él es muy bueno, pero cuando quiere ser un lobo lo es, hay que tenerle cuidado (risas).

Y la abuelita del cuento, ¿su suegra?

No recuerdo si la abuelita es buena o mala, porque mi suegra (Anabella Azín) es buenísima. No quiero darle el papel de villana porque no lo tiene.

¿Qué le dice Santa Elena?

¡Huy!, Olón. Allí me casé, fue mi primera campaña política con mi esposo, pasé la pandemia, compartimos muchos momentos. Ese lugar y esa provincia son muy especiales para nosotros.

¿Le gustó su boda o hubiese querido un matrimonio a lo Grace Kelly?

Me agradó que haya sido algo pequeño, era el segundo matrimonio de Daniel. No invitamos a nadie por compromiso, quisimos que estuvieran las personas que realmente queríamos que estén.

¿Hoy, qué le pide a la vida?

Que mi familia se mantenga bien, por siempre.

EN POCAS PALABRAS

Colores: Morado.

Olores: Flores:

Sabores: Salados.

Canciones: Felices.

Cantantes: Bad Bunny.

Cualidades por cultivar: Paciencia.

Defectos por corregir: Querer las cosas para ya.

A veces es: Fosforito.

Peca actualmente con: La comida. “Son tiempos de campaña y me doy más gustos que antes, pero sigo comiendo saludable”.

Un lema de vida: “Mientras hagas las cosas bien, sin hacerle daño a los demás, Dios te devolverá lo bueno que hagas”.

